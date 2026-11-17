Pentru o centrală pe gaz în condensare, care alimentează caloriferele și prepară instantaneu apa caldă menajeră, reglarea circuitului de încălzire la 60°C poate fi un punct de pornire pentru reducerea consumului iarna. Valoarea trebuie adaptată astfel încât camerele să atingă temperatura stabilită pe termostat, inclusiv în perioadele geroase. Recomandarea privește apa trimisă spre radiatoare, nu aerul din locuință sau apa de la robinet.

Necesarul de încălzire diferă în funcție de pierderile de căldură ale clădirii și de condițiile exterioare. Din acest motiv, recomandările oficiale britanice tratează reglajul ca pe o măsură care trebuie adaptată fiecărei instalații, fără să stabilească o temperatură optimă pentru toate gospodăriile.

Câte grade trebuie să aibă apa trimisă către calorifere

Pentru centralele pe gaz în condensare, cu preparare instantanee a apei calde menajere, recomandările britanice privind economisirea energiei indică reducerea la 60°C a temperaturii apei trimise către calorifere. Această valoare privește circuitul de încălzire, nu aerul din locuință. Reglajul poate îmbunătăți eficiența față de o setare mai ridicată, cu condiția ca încăperile să atingă temperatura stabilită separat pe termostat.

Temperatura din camere se stabilește separat, pe termostat, de exemplu la 20-21°C. Nu există o echivalență directă între cele două valori: atingerea nivelului dorit în locuință depinde de izolație, dimensiunea radiatoarelor și condițiile exterioare. Reglajul circuitului de încălzire trebuie, așadar, adaptat astfel încât să asigure confortul necesar.

Criteriul practic rămâne confortul din camere. Dacă acestea ajung la nivelul dorit și îl mențin, valoarea aleasă poate fi adecvată. Când, pe vreme foarte rece, locuința nu se încălzește suficient, reglajul poate necesita o creștere, în limitele prevăzute de producător.

Recomandarea nu se aplică automat și altor tipuri de aparate. Centralele convenționale sau sistemele cu rezervor de acumulare funcționează în alte condiții, iar setările lor se stabilesc potrivit documentației tehnice și configurației instalației. Campania oficială privind reducerea turului la 60°C face această delimitare în mod explicit, separând modelele cu apă caldă instantanee de cele care folosesc boiler.

Termostatul de ambient îndeplinește o funcție diferită: stabilește temperatura urmărită în încăpere și comandă încălzirea în raport cu aceasta. Prin urmare, o centrală reglată la 60°C pe circuitul caloriferelor poate deservi o locuință în care sunt solicitate 20°C. Cele două valori descriu reglaje distincte.

Ce temperatură este recomandată în dormitor pentru un somn odihnitor

„Pentru un somn odihnitor, se recomandă menținerea unei temperaturi mai scăzute în locuință, în general între 18 și 20 de grade Celsius. Acest interval favorizează procesele fiziologice implicate în adormire și în menținerea unei odihne de calitate. Totuși, temperatura optimă pentru somn diferă de la o persoană la alta. Unii oameni se simt confortabil să doarmă la aproximativ 19 grade Celsius, în timp ce alții preferă o temperatură ambientală mai ridicată, de peste 24 de grade Celsius.

În sezonul rece, ar fi de preferat ca temperatura în locuință să nu depășească 24 de grade Celsius pe timpul nopții, iar temperatura din camera de somn să fie mai redusă decât în celelalte încăperi.”, a explicat pentru Digi24.ro Răzvan Lungu, medic pneumolog cu competențe în somnologie

Cât consumă centrala și cum se transformă gazele în lei

Un anumit reglaj nu se poate traduce într-un consum lunar valabil pentru toată lumea. Pentru un calcul verificabil, punctul de plecare este cantitatea înregistrată de contor.

Potrivit ANRE, factura cuprinde volumul de gaze, exprimat în metri cubi, puterea calorifică superioară și energia facturată, măsurată în kilowați-oră (kWh). Conversia se face înmulțind volumul cu puterea calorifică superioară (PCS), un indicator care arată câtă energie conține un metru cub de gaze. Valoarea PCS apare pe factură.

Pentru a explica formula, luăm un exemplu ipotetic. Cifrele sunt alese exclusiv pentru explicarea formulei și nu reprezintă un tarif actual sau un consum standard pentru o anumită suprafață. Presupunem un consum lunar de 150 m³, o PCS de 10,5 kWh/m³ și un preț final de 0,35 lei/kWh, cu taxe incluse.

Energia facturată ar fi 150 × 10,5 = 1.575 kWh. Costul acesteia s-ar calcula înmulțind cantitatea rezultată cu prețul presupus: 1.575 × 0,35 = 551,25 lei. Într-o lună de 30 de zile, volumul utilizat ar corespunde unei medii de 150 ÷ 30 = 5 m³ pe zi. Eventualele componente fixe, facturate separat, nu sunt incluse în exemplu.

Calculul nu cuprinde eventualele componente fixe, facturate separat. Dacă același contor deservește și prepararea apei calde sau aragazul, cei 150 m³ nu pot fi atribuiți integral caloriferelor. În consecință, orice economie estimată pentru încălzire se aplică doar părții de consum care îi revine.

Cât poți economisi cu un grad mai puțin în casă

Comisia Europeană arată că reducerea termostatului cu 1°C poate diminua cu aproximativ 7% energia folosită pentru încălzire. Procentul este orientativ, nu o garanție pentru fiecare gospodărie. El privește temperatura din locuință, nu scăderea cu un grad a apei din centrală.

Pentru a continua calculul ilustrativ, presupunem că toți cei 150 m³ din exemplul anterior sunt utilizați exclusiv pentru încălzire. Considerăm, de asemenea, că reducerea temperaturii din camere de la 22°C la 21°C ar determina, în luna analizată, o scădere a consumului cu 7%, celelalte condiții rămânând comparabile.

Economia de energie ar fi 1.575 × 7% = 110,25 kWh. La prețul ipotetic de 0,35 lei/kWh, aceasta ar însemna 110,25 × 0,35 = aproximativ 38,59 lei. Exprimată în volum, diferența ar reprezenta 150 × 7% = 10,5 m³.

În aceste condiții, consumul ar coborî la 139,5 m³, echivalentul a 1.464,75 kWh, iar costul gazelor pentru încălzire ar scădea de la 551,25 lei la aproximativ 512,66 lei. Rezultatul descrie strict ipotezele alese și nu poate fi atribuit simplei setări a turului la 60°C.

Cum se verifică efectul unui nou reglaj

Pentru evaluarea consumului trebuie urmărite cantitățile utilizate, nu doar suma de plată. ANRE precizează că factura indică modul în care a fost determinat indexul: citire de către operator, autocitire sau estimare. O comparație între cantități măsurate efectiv este mai relevantă decât una bazată pe valori estimate.

Interpretarea diferențelor trebuie să țină cont și de vreme, programul de funcționare și temperatura menținută în încăperi. Documentația britanică arată că necesarul termic variază în funcție de condițiile interioare, cele exterioare și pierderile clădirii. Dacă intervalul de după modificarea reglajului este mai cald, întreaga reducere a consumului nu poate fi pusă pe seama centrale.

Editor : C.S.