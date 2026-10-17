Live TV

Video Recoltă impresionantă de dovleci gigantici într-un sat din Maramureș. Unii cântăresc și 200 de kilograme: „Sunt speciali”

Data publicării:
dovleci uriasi
Familia Mureșan se mândrește cu bostani care pot fi transformați în plăcintă, dulceață sau tocăniță. Sursa foto: colaj captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Recoltă impresionantă de dovleci gigantici într-un sat din Maramureș. Unii cântăresc și 200 de kilograme, iar fermierii spun că sunt crescuți printr-o metodă specială, cu semințe aduse din Spania. Bostanii gigantici pot fi mâncați. Sunt ceva mai apoși decât cei normali, dar se pot transforma în plăcinte, dulceață, supă sau tocăniță.

„Eu zic că are în jur de 200 de kilograme, dar sigur o să vedem când îl ducem acasă și îl cântărim. E frumos, mare!”, spune mândră Angela Mureșan.

Dovlecii gigant au devenit vedetele satului Ocoliș, din Maramureș.

„Sunt niște dovleci speciali, pentru că nu au crescut așa din întâmplare. Au crescut pentru că avem niște semințe speciale, care sunt semințe de dovleci uriași. Îi cultivăm cam de 12 ani. Trebuie să aibă pământ bun, să punem gunoi de animale, gunoi de pasăre, apă... Are nevoie de multă apă”, mai spune proprietara lor.

Recolta aparține familiei Mureșan. Semințele vin din Spania.

„Eu am trei categorii aici: am această categorie albă, am categoria verde care este acolo și am categoria portocalie. Și am început să lucrez cu ei și, în fiecare an, câștig în kilograme. Are nevoie aproximativ de 20 de metri pătrați să se dezvolte”, explică Mircea Mureșan, legumicultor.

Localnicii au auzit de recolta de dovleci uriași și au găsit și comparații pe măsură.

„E mare, mare. Dacă îl aruncă pe o mașină, se îndoaie mașina”, spune amuzat un localnic.

„Sunt ca niște roți de tractor, foarte mari. Grozav!”, completează un alt localnic.

Bostanii gigantici pot fi mâncați. Sunt ceva mai apoși decât cei normali, dar se pot transforma în plăcinte, dulceață, supă sau tocăniță.

operator: Sebastian Codrean

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
luca niculescu inquam george calin
3
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament: „Este o...
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00410
4
„Ba știa clar doamna Mateescu”. Diana Buzoianu spune că directoarea ANM a fost avertizată...
cernavoda
5
Barjele scufundate în Dunăre şi alte lucrări făcute pentru centrala de la Cernavodă au...
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Digi Sport
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta
Angajat al Direcţiei Silvice Maramureş, găsit mort, cu răni grave, într-un complex de vânătoare. Ipoteza luată în calcul de anchetatori
Crestere economica
INS a revizuit creșterea economică din 2024, la 1,1%. Ce a susținut avansul (date definitive)
Agrivoltaic solar panels installed above vineyard rows in the Kaiserstuhl wine region of Germany
Ce sunt panourile solare roz. Ar putea permite cultivarea plantelor și producerea de electricitate pe același teren
uniforma scolara
România educată, între „maculatură” și implementare. „Dacă te gândești că doar predai, ai pierdut din start”
tractor in camp
APIA începe plata ajutorului pentru motorină. Peste 150 de milioane de lei vor ajunge în conturile fermierilor
Recomandările redacţiei
profimedia-1113479940
De ce continuă să crească prețurile în România și cum afectează...
avion-f-18-al-spaniei-profimedia-0985243379
Mesaj RO-Alert în județul Tulcea: două avioane F-18 spaniole...
calorifer rece
Facturile mari țin caloriferele reci. Românii amână să dea drumul la...
Cristela MARIO
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui...
Ultimele știri
Trump a suspendat noile sancțiuni împotriva Rusiei pe care le-a promulgat recent, invocând interesul național
Canada: Alegătorii din provincia Alberta vor fi consultaţi luni în legătură cu începerea separării de restul ţării
Când începe pelerinajul de Sfântul Dimitrie 2026. Ce moaște vor fi aduse în București și care este programul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A divorțat de soț ei, iar el i-a trimis o listă cu 18 sacrificii făcute în căsnicie. Primul punct i-a...
Cancan
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are...
Fanatik.ro
Eroii de la Sevilla rămân fără indemnizațiile de merit! El e omul care i-a scris președintelui Nicușor Dan să...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Harta politică a peluzelor din Europa. Nazism, antifascism și războaie între ultrași. Ce se ascunde în...
Adevărul
Jumătate dintre pensionarii români au sub 2.500 de lei pe lună. De ce continuă să muncească
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cum arată și ce face azi Leonard Miron, fostă vedetă TVR. Cancer, minus 60 kg și o viață cu totul nouă în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Trăiește ”decent” în București cu 4.000€ lunar: ”Am viața asta de la 19 ani”. Ce face cu banii
Pro FM
Fiica Madonnei a împlinit 30 de ani. Emoționată, artista i-a dedicat cele mai dulci cuvinte: „La mulți ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James McAvoy, la un pas de moarte după o procedură medicală. Era singur acasă când plămânii i-au cedat: "A...
Adevarul
Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din...
Newsweek
Care pensionari au luat 600 de lei plus la pensie în septembrie? Unde sunt cele mai mici pensii din țară?
Digi FM
Una dintre cele mai urmărite influencerițe din România refuză să fie împreună cu un bărbat care câștigă 4.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Superalimentul toamnei pe care îl găsești gratis în natură. Este bogat în vitamina C și antioxidanți. Cum...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Martin Freeman s-a căsătorit. Cine este partenera cu 23 de ani mai tânără care i-a devenit soție
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro