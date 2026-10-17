Recoltă impresionantă de dovleci gigantici într-un sat din Maramureș. Unii cântăresc și 200 de kilograme, iar fermierii spun că sunt crescuți printr-o metodă specială, cu semințe aduse din Spania. Bostanii gigantici pot fi mâncați. Sunt ceva mai apoși decât cei normali, dar se pot transforma în plăcinte, dulceață, supă sau tocăniță.

„Eu zic că are în jur de 200 de kilograme, dar sigur o să vedem când îl ducem acasă și îl cântărim. E frumos, mare!”, spune mândră Angela Mureșan.

Dovlecii gigant au devenit vedetele satului Ocoliș, din Maramureș.

„Sunt niște dovleci speciali, pentru că nu au crescut așa din întâmplare. Au crescut pentru că avem niște semințe speciale, care sunt semințe de dovleci uriași. Îi cultivăm cam de 12 ani. Trebuie să aibă pământ bun, să punem gunoi de animale, gunoi de pasăre, apă... Are nevoie de multă apă”, mai spune proprietara lor.

Recolta aparține familiei Mureșan. Semințele vin din Spania.

„Eu am trei categorii aici: am această categorie albă, am categoria verde care este acolo și am categoria portocalie. Și am început să lucrez cu ei și, în fiecare an, câștig în kilograme. Are nevoie aproximativ de 20 de metri pătrați să se dezvolte”, explică Mircea Mureșan, legumicultor.

Localnicii au auzit de recolta de dovleci uriași și au găsit și comparații pe măsură.

„E mare, mare. Dacă îl aruncă pe o mașină, se îndoaie mașina”, spune amuzat un localnic.

„Sunt ca niște roți de tractor, foarte mari. Grozav!”, completează un alt localnic.

Bostanii gigantici pot fi mâncați. Sunt ceva mai apoși decât cei normali, dar se pot transforma în plăcinte, dulceață, supă sau tocăniță.

operator: Sebastian Codrean

Editor : Izabela Zaharia