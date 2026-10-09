Temperatura optimă în casă toamna. La câte grade recomandă specialiștii să setezi termostatul pentru a dormi mai bine

Temperatura din locuință în sezonul rece influențează atât confortul termic, cât și calitatea somnului. Căldura excesivă, frigul sau un nivel nepotrivit de umiditate pot îngreuna adormirea și favoriza trezirile nocturne. Răzvan Lungu, medic pneumolog cu competență în somnologie, a explicat pentru Digi24.ro ce condiții sunt recomandate în dormitor și cum poate fi menținut un mediu favorabil odihnei.

Expunerea organismului la temperaturi prea ridicate sau prea scăzute, în afara zonei de confort termic, poate provoca oboseală fizică și psihică, stări de confuzie, modificări ale tensiunii arteriale și dificultăți de concentrare.

La ce temperatură este recomandat să menții locuința în sezonul rece

„Pentru un somn odihnitor, se recomandă menținerea unei temperaturi mai scăzute în locuință, în general între 18 și 20 de grade Celsius. Acest interval favorizează procesele fiziologice implicate în adormire și în menținerea unei odihne de calitate.

Totuși, temperatura optimă pentru somn diferă de la o persoană la alta. Unii oameni se simt confortabil să doarmă la aproximativ 19 grade Celsius, în timp ce alții preferă o temperatură ambientală mai ridicată, de peste 24 de grade Celsius.

În sezonul rece, ar fi de preferat ca temperatura în locuință să nu depășească 24 de grade Celsius pe timpul nopții, iar temperatura din camera de somn să fie mai redusă decât în celelalte încăperi.”, a explicat pentru Digi24.ro Răzvan Lungu, medic pneumolog cu competențe în somnologie

Cum influențează temperatura ambientală calitatea somnului

„Somnul este un proces biologic complex, esențial pentru sănătatea fizică și psihică, iar temperatura ambientală se numără printre factorii de mediu care îi influențează calitatea. Căldura excesivă pe timpul nopții poate accelera ritmul cardiac și provoca transpirație abundentă, îngreunând adormirea și favorizând trezirile nocturne.

Ritmul circadian al organismului este coordonat de structuri din hipotalamus, o regiune a creierului implicată în reglarea ciclului somn-veghe și a temperaturii corporale. În mod natural, înainte de adormire, temperatura internă a corpului scade ușor, proces care favorizează instalarea somnului.

Pe de altă parte, expunerea la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate și variațiile importante de temperatură pot crește solicitarea sistemului cardiovascular. Persoanele vârstnice și cele cu afecțiuni cardiovasculare sunt mai vulnerabile la efectele temperaturilor extreme, acestea fiind asociate cu un risc crescut de evenimente cardiovasculare, inclusiv infarct miocardic și accident vascular cerebral.” a adăugat medicul pneumolog

Cum menții umiditatea adecvată în locuință

„Nivelul de umiditate din interior poate varia în funcție de caracteristicile locuinței. Unele case și apartamente bine izolate termic pot reține umezeala, mai ales în lipsa unei ventilații adecvate. Atunci când și temperatura ambientală este ridicată, excesul de umiditate poate îngreuna somnul.

În aceste condiții, poate fi util un dezumidificator. În schimb, dacă aerul este prea uscat, se poate folosi un umidificator. Este recomandat ca umiditatea relativă a aerului să fie menținută între 30 și 50%. Pentru monitorizarea ambilor parametri, este util un termohigrometru, un dispozitiv care măsoară atât temperatura, cât și umiditatea relativă a aerului.” a mai precizat sursa Digi24.ro