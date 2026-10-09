Live TV

Temperatura optimă în casă toamna. La câte grade recomandă specialiștii să setezi termostatul pentru a dormi mai bine

Camelia Sinca Data publicării:
Temperatură locuință toamna. Foto Getty Images
Temperatură locuință toamna. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
La ce temperatură este recomandat să menții locuința în sezonul rece Cum influențează temperatura ambientală calitatea somnului Cum menții umiditatea adecvată în locuință

Temperatura din locuință în sezonul rece influențează atât confortul termic, cât și calitatea somnului. Căldura excesivă, frigul sau un nivel nepotrivit de umiditate pot îngreuna adormirea și favoriza trezirile nocturne. Răzvan Lungu, medic pneumolog cu competență în somnologie, a explicat pentru Digi24.ro ce condiții sunt recomandate în dormitor și cum poate fi menținut un mediu favorabil odihnei.

Expunerea organismului la temperaturi prea ridicate sau prea scăzute, în afara zonei de confort termic, poate provoca oboseală fizică și psihică, stări de confuzie, modificări ale tensiunii arteriale și dificultăți de concentrare.

La ce temperatură este recomandat să menții locuința în sezonul rece

„Pentru un somn odihnitor, se recomandă menținerea unei temperaturi mai scăzute în locuință, în general între 18 și 20 de grade Celsius. Acest interval favorizează procesele fiziologice implicate în adormire și în menținerea unei odihne de calitate.

Totuși, temperatura optimă pentru somn diferă de la o persoană la alta. Unii oameni se simt confortabil să doarmă la aproximativ 19 grade Celsius, în timp ce alții preferă o temperatură ambientală mai ridicată, de peste 24 de grade Celsius.

În sezonul rece, ar fi de preferat ca temperatura în locuință să nu depășească 24 de grade Celsius pe timpul nopții, iar temperatura din camera de somn să fie mai redusă decât în celelalte încăperi.”, a explicat pentru Digi24.ro Răzvan Lungu, medic pneumolog cu competențe în somnologie

Cum influențează temperatura ambientală calitatea somnului

„Somnul este un proces biologic complex, esențial pentru sănătatea fizică și psihică, iar temperatura ambientală se numără printre factorii de mediu care îi influențează calitatea. Căldura excesivă pe timpul nopții poate accelera ritmul cardiac și provoca transpirație abundentă, îngreunând adormirea și favorizând trezirile nocturne.

Ritmul circadian al organismului este coordonat de structuri din hipotalamus, o regiune a creierului implicată în reglarea ciclului somn-veghe și a temperaturii corporale. În mod natural, înainte de adormire, temperatura internă a corpului scade ușor, proces care favorizează instalarea somnului.

Pe de altă parte, expunerea la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate și variațiile importante de temperatură pot crește solicitarea sistemului cardiovascular. Persoanele vârstnice și cele cu afecțiuni cardiovasculare sunt mai vulnerabile la efectele temperaturilor extreme, acestea fiind asociate cu un risc crescut de evenimente cardiovasculare, inclusiv infarct miocardic și accident vascular cerebral.” a adăugat medicul pneumolog

Cum menții umiditatea adecvată în locuință

„Nivelul de umiditate din interior poate varia în funcție de caracteristicile locuinței. Unele case și apartamente bine izolate termic pot reține umezeala, mai ales în lipsa unei ventilații adecvate. Atunci când și temperatura ambientală este ridicată, excesul de umiditate poate îngreuna somnul.

În aceste condiții, poate fi util un dezumidificator. În schimb, dacă aerul este prea uscat, se poate folosi un umidificator. Este recomandat ca umiditatea relativă a aerului să fie menținută între 30 și 50%. Pentru monitorizarea ambilor parametri, este util un termohigrometru, un dispozitiv care măsoară atât temperatura, cât și umiditatea relativă a aerului.” a mai precizat sursa Digi24.ro

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
diana stoica usr
1
Diana Stoica (USR) îl contestă pe Luca Niculescu: „A fost susţinut pe parcursul carierei...
August Hanning
2
Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August Hanning, fostul șef al...
2026-10-08-4416
3
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
dr. viorica radoi
4
Analiza din sânge care poate identifica tumorile
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_014_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Argumentele care au dus la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. Motivarea Curții...
Radu Naum, după ce a văzut imaginile de la Sibiu: ”Condamnați definitiv și irevocabil”. Ilie Dumitrescu: ”Urât”
Digi Sport
Radu Naum, după ce a văzut imaginile de la Sibiu: ”Condamnați definitiv și irevocabil”. Ilie Dumitrescu: ”Urât”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
autobuz plutitor amfibiu captura digi24
Unicul autobuz plutitor din România a eșuat pe uscat. Autoritățile...
Rockwell B-1B Lancer 86-0129 takes off from RAF Fairford, UK, in support of Operation Epic Fury. Credit JTW Aviation Images / Alamy.
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA...
comisia europeana
Cum văd oficialii UE România: slaba colectare a taxelor și investiții...
World Cup Draw, Washington - 05 Dec 2025
Astăzi se decernează Premiul Nobel pentru Pace. Donald Trump continuă...
Ultimele știri
Musk, decorat de Trump cu o medalie științifică și catalogat drept „comoară naţională”: „Este Thomas Edison al nostru”
Premieră în era modernă. Execuția prin împușcare a lui Nidal Hasan va fi transmisă în direct de SUA
Un avion militar algerian a zburat prin spațiul aerian al NATO cu destinația Moscova. Ce țări a survolat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De la viața de lux la acuzații de fraudă. Monica Gabor, implicată într-un nou scandal financiar în SUA...
Cancan
Manelista Roxana, regină pe yachtul milionarului TINMAR care a dus-o acasă cu avion privat!
Fanatik.ro
Sabin Ilie și Gigi Mustață s-au încins în direct: „Gigi a făcut schimbările ca să nu câștige FCSB” / „Cu...
editiadedimineata.ro
15 minute pe zi pentru ChatGPT: OpenAI dezvăluie cât de mult folosesc adolecenții inteligența artificială
Fanatik.ro
Brazilianul adus la Universitatea Craiova face spectacol cu mingea! Jonglerii spectaculoase și tehnică de...
Adevărul
FMI anunță sfârșitul banilor ieftini. România trebuie să reducă deficitul cu o economie aproape blocată
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Megan Fox, de nerecunoscut într-un clip devenit viral. Fanii au reacționat imediat: „S-a distrus singură”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Românul care a avut o avere de două milioane €, dar a cheltuit tot! În prezent câștigă 5.000 de lei: ”Din...
Pro FM
VIDEO Celine Dion a căzut pe scenă, în fața fanilor, la Paris. Ce s-a întâmplat în timpul concertului
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ana de Armas, ținută îndrăzneață la Paris. Pantalonii foarte scurți, sacoul și cizmele cu toc i-au venit...
Adevarul
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură...
Newsweek
CASS la pensie. Este măsura legală? Un avocat spune dacă pot fi recuperați banii: „Există o singură cale!”
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Planta aromatică asociată cu o memorie mai bună și reducerea anxietății. Ce spun cercetările despre legătura...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Michael Douglas dezvăluie numele actriței cu care a avut o aventură pe platourile de la „Basic Instinct”...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”