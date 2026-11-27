Proprietarii care își construiesc sau își modifică locuințele trebuie să respecte anumite distanțe față de terenurile învecinate atunci când amenajează ferestre cu vedere către acestea. Codul civil stabilește o limită minimă de doi metri în cazul deschiderilor orientate direct spre proprietatea alăturată și de un metru pentru cele amplasate oblic față de linia de hotar.

Restricțiile se aplică indiferent dacă terenul învecinat este împrejmuit sau dacă pe acesta există deja o locuință.

La ce distanță de hotar poate avea vecinul o fereastră cu vedere spre curtea ta

Amplasarea ferestrelor prin care se poate privi către o proprietate alăturată este reglementată prin Codul civil. Distanța minimă obligatorie diferă în funcție de poziția acestora în raport cu limita care separă cele două terenuri.

Dacă peretele în care este amenajată fereastra este paralel cu linia de hotar, proprietarul trebuie să păstreze cel puțin doi metri până la aceasta. Dacă fereastra, balconul sau o lucrare similară nu este paralelă cu linia de hotar, distanța minimă se reduce la un metru. Aceleași condiții se aplică balcoanelor și altor amenajări similare care permit observarea spațiului aflat pe proprietatea învecinată.

Linia de hotar reprezintă limita juridică dintre două proprietăți învecinate, identificată pe baza documentelor cadastrale. Aceasta poate coincide cu amplasamentul gardului care separă terenurile, dacă împrejmuirea a fost realizată pe limita de proprietate.

Cum se măsoară distanța dintre fereastră și limita proprietății

În cazul unei ferestre, măsurătoarea se realizează de la punctul cel mai apropiat de hotar, situat pe fața exterioară a peretelui în care se află deschiderea. Pentru balcoane, reperul este marginea exterioară a acestora.

Calculul se face perpendicular pe linia care delimitează terenurile, inclusiv atunci când construcția este amplasată în unghi față de aceasta.

De exemplu, dacă peretele unei case este paralel cu hotarul și se află la un metru și jumătate de proprietatea alăturată, amenajarea unei ferestre de vedere nu respectă distanța minimă stabilită prin Codul civil.

În ce situații sunt permise ferestrele aflate mai aproape de gard

Legislația prevede o excepție pentru deschiderile destinate exclusiv iluminării naturale a încăperilor. Acestea sunt denumite ferestre de lumină și pot fi amplasate fără respectarea limitelor de un metru sau doi metri, cu condiția să fie realizate astfel încât să împiedice vederea către proprietatea vecină.

O posibilă soluție este utilizarea unor suprafețe vitrate translucide, care permit pătrunderea luminii și împiedică vederea către exterior. Codul civil nu impune un anumit material sau sistem de deschidere, însă construcția ferestrei trebuie să împiedice efectiv observarea proprietății învecinate.

Codul civil nu impune un anumit material sau model pentru asemenea amenajări. Condiția esențială privește modul în care sunt construite și imposibilitatea de a privi prin ele către terenul alăturat.

Este permisă montarea unei ferestre într-un zid comun?

În cazul unui zid aflat în proprietatea comună a vecinilor, realizarea unei ferestre sau a oricărui alt tip de deschidere este permisă numai cu acordul coproprietarilor. Această condiție se aplică inclusiv atunci când amenajarea este destinată iluminării unei încăperi.

Este necesară autorizația de construire pentru deschiderea unei ferestre noi?

Realizarea unei ferestre noi într-un perete existent poate necesita autorizație de construire, în funcție de caracteristicile intervenției și de rolul structural al elementului modificat.

Noul Cod al urbanismului permite efectuarea anumitor modificări ale pereților exteriori ai locuințelor individuale și remodelarea fațadelor fără rol structural portant prin procedura simplificată de notificare a autorităților locale, cu respectarea condițiilor legale.

În afara zonelor construite protejate și a celor de protecție a monumentelor istorice, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente se poate realiza fără autorizație și fără notificare prealabilă, dacă sunt păstrate forma și dimensiunile golurilor și ale tâmplăriei.

Indiferent de procedura aplicabilă, proprietarii trebuie să respecte distanțele prevăzute de Codul civil și reglementările urbanistice locale.

Ce poți face dacă vecinul nu respectă distanța legală

Proprietarul afectat poate solicita, pe cale amiabilă, modificarea ferestrei astfel încât aceasta să respecte condițiile legale. O variantă poate fi transformarea deschiderii existente într-una destinată exclusiv iluminării naturale.

Dacă există suspiciuni că lucrările au fost executate fără autorizație sau cu încălcarea documentației aprobate, persoana interesată poate depune o sesizare la primărie, prin compartimentul responsabil de disciplina în construcții, ori la Inspectoratul de Stat în Construcții.

În situația în care conflictul nu poate fi soluționat amiabil, proprietarul se poate adresa instanței de judecată pentru apărarea drepturilor sale. În funcție de circumstanțe, instanța poate dispune măsuri pentru aducerea situației în acord cu legea și poate acorda despăgubiri, dacă reclamantul dovedește un prejudiciu. Despăgubirile nu se acordă automat.

Editor : C.S.