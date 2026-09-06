Cât de bine poți estima vârsta până la care vei trăi. Ce a descoperit un studiu desfășurat timp de 28 de ani

Cât de mult crezi că vei trăi? Răspunsul ar putea fi mai apropiat de realitate decât ai crede, dar există o eroare importantă pe care oamenii o fac frecvent. Un studiu care a urmărit adulți în vârstă din Japonia timp de până la 28 de ani arată că persoanele care se așteptau să trăiască mai mult au avut, în general, o durată de viață mai mare, însă aproximativ 59% dintre participanții ale căror date au putut fi analizate au trăit mai mult decât estimaseră, arată Science Alert.

Cercetarea a fost condusă de sociologul Shohei Okamoto, de la Universitatea din Tsukuba, iar echipa a analizat date din Studiul japonez privind dinamica îmbătrânirii și sănătății, un sondaj reprezentativ la nivel național realizat în rândul adulților cu vârsta de 60 de ani și peste din Japonia.

În 1996, 2.447 de participanți au fost întrebați până la ce vârstă se așteptau să ajungă. Dintre aceștia, 393 au răspuns că nu știu. Ceilalți 2.054 de participanți au indicat o vârstă cuprinsă între 63 și 120 de ani.

Cercetătorii au putut apoi să urmărească participanții pe o perioadă de până la 28 de ani și să compare estimările pe care aceștia le făcuseră cu durata lor reală de viață.

În acest interval, 1.514 dintre persoanele care furnizaseră o estimare au decedat.

Aproximativ 98% dintre datele privind decesele au provenit din registrele oficiale de rezidență sau din rapoartele familiilor. Acest lucru le-a permis cercetătorilor să compare în mod direct durata de viață pe care participanții o anticipaseră cu cea pe care au avut-o în realitate.

Cei care se așteptau să trăiască mai mult au trăit, în general, mai mult

Analiza a arătat o asociere clară între așteptările participanților și durata lor efectivă de viață. Persoanele care se așteptau să mai aibă mulți ani de trăit au supraviețuit, în general, mai mult timp.

Această corelație s-a menținut chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul vârsta, sexul, caracteristicile socioeconomice și factorii legați de starea de sănătate.

Rezultatul ridică însă o întrebare firească: simplul fapt că te aștepți să trăiești mai mult te-ar putea ajuta să trăiești mai mult?

Studiul nu poate oferi un răspuns la această întrebare.

Cercetarea este disponibilă sub formă de preprint și nu a fost încă supusă evaluării inter pares. În plus, fiind un studiu observațional, ea nu demonstrează că așteptarea unei vieți mai lungi prelungește durata de viață a unei persoane și nici că gândirea pozitivă îi menține pe oameni în viață.

Cei care se simt mai sănătoși își pot estima și o viață mai lungă

O explicație alternativă este că oamenii cunosc, în mod conștient sau nu, anumite aspecte legate de propria sănătate, de obiceiurile lor sau de istoricul familial, iar aceste informații le influențează atât estimările, cât și longevitatea.

O persoană care se simte sănătoasă, de exemplu, s-ar putea aștepta să trăiască mai mult și, în același timp, ar putea avea mai multe șanse să trăiască mai mult.

Cercetătorii au luat în calcul o serie de factori legați de sănătate, însă caracteristici care nu au fost măsurate în cadrul studiului ar fi putut influența atât durata de viață așteptată, cât și durata de viață reală.

Prin urmare, rezultatele nu pot demonstra o relație de cauzalitate între optimismul privind propria longevitate și o viață mai lungă.

Estimările nu au fost atât de precise pe cât ar putea părea

De asemenea, previziunile participanților au fost departe de a constitui estimări personalizate ale speranței de viață. În modelul statistic utilizat de echipă, fiecare an suplimentar de speranță de viață estimată era asociat cu doar aproximativ 0,12 ani suplimentari de supraviețuire estimată.

Cu alte cuvinte, legătura dintre ceea ce oamenii credeau despre propria longevitate și durata lor reală de viață a existat, dar nu a fost suficient de puternică pentru ca estimările individuale să poată fi considerate foarte precise.

Erorile au variat, de asemenea, de la un grup la altul.

Femeile și persoanele cu un nivel de educație mai ridicat aveau o probabilitate mai mare de a-și depăși așteptările, în timp ce persoanele cu o stare de sănătate mai precară aveau o probabilitate mai mică de a face acest lucru.

Numărul 80, o posibilă explicație

O posibilă explicație pentru unele dintre erorile de estimare se regăsește într-un număr aparent banal: 80.

Mulți dintre participanți au ales 80 de ani ca vârstă până la care se așteptau să trăiască. Această cifră era apropiată de speranța de viață combinată, pentru ambele sexe, la naștere în Japonia, în 1996. Acest lucru sugerează că oamenii și-au bazat probabil previziunile pe o medie a populației larg recunoscută.

Problema este că speranța de viață la naștere nu reprezintă același lucru cu speranța de viață rămasă pentru o persoană care a ajuns deja la o vârstă înaintată.

O persoană care a ajuns, de exemplu, la 70 de ani a depășit deja riscurile asociate primilor ani de viață, riscuri care au contribuit la calcularea speranței medii de viață la naștere.

Prin urmare, o estimare bazată pe vârsta actuală și sexul unei persoane poate fi mai relevantă decât utilizarea unei singure cifre valabile pentru întreaga populație.

O medie generală poate ascunde, de asemenea, diferențele dintre grupuri, inclusiv tendința femeilor și a persoanelor cu un nivel de educație mai ridicat de a trăi mai mult.

Cercetătorii subliniază însă că studiul nu stabilește că ancorarea la vârsta de 80 de ani a fost cauza erorilor de estimare.

Educația a adus o altă surpriză

Constatarea privind nivelul de educație a venit cu o altă surpriză. Participanții care aveau mai mulți ani de studii erau mai puțin predispuși să aleagă vârste divizibile cu 5, precum 75, 80 sau 85 de ani.

Cu toate acestea, faptul că au oferit răspunsuri mai puțin rotunjite nu a însemnat că estimările lor au fost mai precise. Și persoanele cu un nivel de educație mai ridicat și-au subestimat adesea durata de viață.

Astfel, o estimare exprimată într-o formă mai exactă, în locul unei vârste rotunjite, nu a eliminat tendința de a anticipa o durată de viață mai scurtă decât cea care avea să fie înregistrată în realitate.

Greșeala privind longevitatea poate avea consecințe financiare

Estimarea duratei de viață nu este doar o chestiune de curiozitate față de viitor. Cercetătorii atrag atenția că modul în care oamenii își percep propria longevitate poate influența decizii importante, inclusiv cele legate de pensie și de economii.

„Subestimarea speranței de viață poate duce la fonduri insuficiente pentru pensie, în timp ce supraestimarea acesteia ar putea duce la o austeritate inutilă sau chiar la sărăcie”, scriu cercetătorii.

Echipa sugerează că informații mai clare despre speranța de viață rămasă, calculate în funcție de vârsta actuală și de sex, i-ar putea ajuta pe oameni să ia decizii financiare mai bune.

O estimare mai realistă a numărului de ani pe care o persoană îi mai are la dispoziție ar putea fi relevantă, de exemplu, pentru modul în care își planifică economiile, pensia și cheltuielile pe termen lung.

Cercetarea are limite importante

Studiul prezintă însă mai multe limitări importante. În primul rând, participanții și-au estimat durata de viață o singură dată, în 1996. Din acest motiv, cercetătorii nu au putut urmări modul în care evenimentele ulterioare le-ar fi putut schimba așteptările.

Un diagnostic medical, progresele din domeniul medicinei sau decesul unei persoane apropiate ar putea modifica semnificativ modul în care cineva își percepe propria longevitate.

Studiul nu a putut surprinde aceste schimbări deoarece participanții nu au fost întrebați în mod repetat cât timp credeau că vor mai trăi.

De asemenea, datele nu conțineau informații detaliate despre longevitatea părinților participanților, un factor care ar putea fi relevant atunci când oamenii își evaluează propriile perspective de viață.

În plus, cercetarea a inclus exclusiv adulți în vârstă din Japonia. Prin urmare, concluziile nu pot fi aplicate automat persoanelor mai tinere sau populațiilor din alte părți ale lumii.

Diferențele culturale, sociale, economice și medicale ar putea influența atât modul în care oamenii își estimează durata de viață, cât și durata lor efectivă de viață.

Viitorul poate dura mai mult decât ne imaginăm

Rezultatele nu arată că oamenii își pot prelungi viața pur și simplu așteptându-se să trăiască mai mult. În schimb, cercetarea sugerează că estimările pe care oamenii le fac despre propria longevitate pot conține informații pe care le dețin, în mod conștient sau inconștient, despre sănătatea și circumstanțele lor.

O persoană își poate evalua starea fizică, stilul de viață, istoricul familial sau alte aspecte ale vieții atunci când își imaginează cât timp mai are de trăit, chiar dacă nu face aceste calcule în mod explicit.

Totuși, există și o eroare importantă care apare în mod repetat în estimările participanților. Majoritatea celor ale căror rezultate au putut fi determinate au trăit mai mult decât se așteptau.

Cu alte cuvinte, atunci când oamenii încearcă să privească în viitor și să estimeze cât timp mai au de trăit, una dintre cele mai frecvente greșeli pare să fie aceea de a nu lua în calcul suficient de mult timp.

Chiar și așa, majoritatea participanților au omis o posibilitate importantă: viitorul lor urma să dureze mai mult decât își imaginau.

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Editor : C.A.