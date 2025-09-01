Cât de mult accelerează căldura extremă procesul de îmbătrânire. Efectele, comparate cu alcoolul și fumatul excesiv

Un studiu realizat de Universitatea din Hong Kong arată că expunerea repetată la valuri de căldură poate accelera îmbătrânirea biologică a organismului, comparabil cu efectele fumatului sau consumului de alcool. Cercetarea, desfășurată pe aproape 25.000 de persoane din Taiwan, confirmă că temperaturile extreme pot afecta grav sănătatea, în special la vârstnici.

Pe măsură ce planeta se încălzește constant, organismul trebuie să facă față stresului provocat de temperaturile ridicate. Un nou studiu arată că expunerea continuă la valuri de căldură poate îmbătrâni organismul la fel de mult ca și consumul regulat de alcool sau fumatul excesiv, informează Science Alert.

Conducerea cercetării a aparținut unei echipe de la Universitatea din Hong Kong, China, care a analizat datele a 24.922 de persoane din Taiwan, supuse unor examinări medicale între 2008 și 2022. Cercetătorii au comparat rezultatele acestora cu numărul de valuri de căldură la care fiecare persoană fusese probabil expusă, în funcție de adresele de domiciliu înregistrate.

Rezultatele au arătat că cei expuși la mai multe valuri de căldură aveau scoruri mai ridicate pentru markerii biologici asociați cu îmbătrânirea biologică. Spre deosebire de îmbătrânirea cronologică, îmbătrânirea biologică reprezintă o măsură a funcționalității țesuturilor, organelor și celulelor.

Participanții au fost împărțiți în patru grupuri, în funcție de expunerea la valuri de căldură, iar fiecare trecere de la un grup la altul a fost asociată cu o creștere suplimentară de 0,023 până la 0,031 ani la vârstă. Cercetătorii spun că asta plasează valurile de căldură în aceeași categorie cu fumatul, consumul de alcool, dieta și exercițiile fizice, în ceea ce privește măsura în care pot influența îmbătrânirea biologică.

„Studii anterioare au evidențiat efectele dăunătoare ale valurilor de căldură asupra afecțiunilor asociate cu vârsta, în special în rândul vârstnicilor, sugerând că îmbătrânirea ar putea fi un factor important și modificabil în răspunsul la valurile de căldură”, scriu cercetătorii în articolul publicat.

Înțelegerea asocierilor dintre valurile de căldură și îmbătrânire ajută la explicarea mecanismului potențial prin care acestea afectează sănătatea și la facilitarea adaptării populației la schimbările climatice.

Deși aceasta nu este o legătură cu totul nouă și nu demonstrează direct cauzalitatea, studiul are avantajul, față de multe cercetări anterioare, că măsoară efectele valurilor de căldură pe o perioadă lungă de timp și asupra unui grup mare de oameni.

Constatările se adaugă cunoștințelor existente atât despre valurile de căldură, cât și despre îmbătrânire. Astfel, temperaturile extreme pot afecta organismul și îmbătrânirea biologică poate fi influențată de numeroși factori, de la obezitate și dietă până la statutul socio-economic.

Pe măsură ce temperaturile medii vor continua să crească la nivel global în următoarele decenii, studiile au arătat că persoanele în vârstă, cele din zone mai rurale și muncitorii manuali sunt adesea mai expuși căldurii decât alții.

Acest studiu subliniază necesitatea dezvoltării unor politici suplimentare pentru a aborda inegalitățile de mediu și pentru a spori adaptarea populației la efectele valurilor de căldură asupra sănătății.

Rezultatele sunt importante și în contextul îmbătrânirii populației. Până în 2050, aproximativ 16% din populația lumii este așteptată să aibă 65 de ani sau mai mult, iar pe măsură ce trăim vieți mai lungi, este important să ne asigurăm că acești ani suplimentari sunt trăiți cât mai sănătos posibil.

„Acest studiu evidențiază necesitatea unor politici și intervenții țintite pentru a consolida capacitatea de adaptare, a întârzia îmbătrânirea și a promova un proces de îmbătrânire sănătos”, scriu cercetătorii.

Editor : Ș.A.