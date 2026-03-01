Live TV

Cât timp se poartă Mărțișorul pentru noroc și protecție. Ce semnificație are tradiția de 1 Martie

Cât timp se poartă mărțișorul. Foto Getty Images
Cât timp se poartă mărțișorul. Foto Getty Images
De ce se oferă mărțișoare pe 1 Martie  Cât timp se poartă Mărțișorul  Creațiile handmade și reinventarea obiceiului în societatea actuală

Marcat la începutul lunii martie, gestul de a oferi mărțișor cu șnur alb-roșu se regăsește printre reperele definitorii ale patrimoniului cultural românesc, simbolizând trecerea către primăvară și reînnoirea naturii. În fiecare an, acesta este dăruit persoanelor apropiate nu doar ca un element ornamental, ci ca expresie a urărilor de noroc, sănătate și protecție, fiind totodată asociat cu energia pozitivă a noului anotimp. Prin acest gest sunt reafirmate valori afective și identitare profunde, care susțin continuitatea și relevanța acestui obicei în societatea contemporană.

Această tradiție îmbină ritualurile străvechi cu dinamica societății contemporane, transformând un gest aparent simplu într-o expresie încărcată de semnificații, ce evidențiază conexiunea profundă dintre individ, natură și comunitate.

De ce se oferă mărțișoare pe 1 Martie 

Mărțișorul este dăruit ca semn de apreciere, afecțiune și bunăvoință, fiind asociat cu dorința de noroc, sănătate, protecție și energie pozitivă pentru cei apropiați. Totodată, marchează simbolic debutul unui nou anotimp și procesul de reînnoire a naturii. În vechime, se considera că acest talisman avea puterea de a îndepărta spiritele malefice și de a ocroti familia, gospodăria și animalele. În prezent, gestul oferirii sale își păstrează valoarea simbolică, exprimând legături afective solide și continuitatea obiceiurilor autohtone, conferind unui dar aparent modest o profundă încărcătură culturală și spirituală.

Semnificația cromatică a mărțișorului 

Semnificațiile asociate acestui simbol sunt întregite de cromatica specifică șnurului. Albul sugerează puritatea, liniștea și echilibrul, trimițând la imaginea zăpezilor care se topesc și la renașterea naturii. El exprimă ideea unui nou început și a calmului necesar pentru a întâmpina cu încredere sezonul care debutează.

Roșul, pe de altă parte, este asociat cu viața, vitalitatea, căldura și iubirea, evocând forța regeneratoare a soarelui și energia specifică primăverii. Împreună, cele două culori configurează un simbol al armoniei dintre calm și dinamism, al trecerii de la iarnă la primăvară, purtând în plan simbolic promisiunea protecției, a norocului și a bucuriei reînnoirii.

Cât timp se poartă Mărțișorul 

Potrivit datinii, Mărțișorul este purtat pe parcursul lunii martie, încă din prima zi a lunii și până la finalul acesteia sau până la apariția primelor flori timpurii - ghiocei, brândușe ori toporași. Intervalul marchează simbolic retragerea iernii și instalarea primăverii, iar purtarea șnurului alb-roșu capătă astfel semnificația reînnoirii energiilor și a optimismului asociat noului sezon.

Șnurul alb-roșu poate fi purtat la încheietura mâinii, la piept sau prins la rever, iar în anumite zone ale țării ruperea ori uzura sa marchează simbolic încheierea ciclului hibernal și începutul unei noi etape. În alte comunități, după purtare, talismanul nu este aruncat, ci legat de ramurile unui copac sau așezat în ghivece, cu credința că va aduce noroc și protecție pe tot parcursul anului.

Prin urmare, acest gest aparent modest capătă valențe ritualice, consolidând legătura dintre oameni, natură și patrimoniul cultural transmis de generații. Practica menține vie conexiunea dintre individ, tradiție și ritmurile anotimpurilor, conferind unui obiect de mici dimensiuni statutul de simbol al ocrotirii, sănătății și speranței.

Creațiile handmade și reinventarea obiceiului în societatea actuală

Cu toate că își are originile în practici arhaice, Mărțișorul a reușit să se adapteze contextului contemporan, păstrându-și relevanța și forța simbolică. În prezent, târgurile tematice și atelierele de creație dedicate mărțișoarelor realizate manual atrag un interes tot mai mare, oferind alternative autentice la produsele de serie.

Aceste obiecte, lucrate cu migală, nu reprezintă doar accesorii de sezon, ci și modalități prin care sunt valorificate creativitatea, atașamentul față de cei dragi și respectul pentru patrimoniul cultural.

Realizarea manuală a acestor simboluri readuce în prim-plan semnificația originară a gestului de a oferi noroc și ocrotire, integrându-l într-o formă adaptată sensibilității actuale. Fiecare element - șnurul tors, motivele selectate, micile amulete sau accesorii - imprimă cadoului o notă personală și o valoare emoțională aparte.

În această formulă, obiceiul capătă o dimensiune actualizată, funcționând ca un liant între moștenirea culturală și expresia creativă a prezentului, și consolidând legătura dintre om, natură și comunitate.

