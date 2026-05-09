Ce alimente consumate la cină sunt asociate cu un somn mai bun, potrivit cercetătorilor

Young women sleeping in bed with a warm light in background and a bedside table in front with clear drinking water and a book.
Anumite alimente par să favorizeze odihna. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Ceea ce alegem să consumăm la cină poate influenţa nu doar calitatea somnului, ci şi alegerile alimentare din dimineaţa următoare, arată un studiu coordonat de Universitatea din Granada şi publicat în European Journal of Nutrition.

„Masa de seară influenţează somnul, iar somnul, la rândul său, afectează obiceiurile alimentare de la micul dejun din ziua următoare”, explică cercetătorii. Studiul nu indică o relaţie într-un singur sens, ci o legătură bidirecţională în care alimentaţia şi somnul se influenţează continuu reciproc.

Pentru a explora această legătură, cercetătorii au urmărit timp de 14 zile consecutive bărbaţi şi femei cu obezitate, în condiţii de viaţă reale. Participanţii şi-au înregistrat mesele, în special cina şi micul dejun, în timp ce somnul lor a fost monitorizat obiectiv cu ajutorul accelerometrelor şi dispozitivelor de urmărire a somnului.

Spre deosebire de studiile realizate în laborator, această abordare le-a permis cercetătorilor să observe obiceiurile cotidiene exact aşa cum apar ele în viaţa de zi cu zi. După cum subliniază autorii, scopul a fost înţelegerea modului în care alimentaţia şi somnul interacţionează în condiţii reale, unde intervin simultan numeroşi factori.

Una dintre principalele concluzii ale studiului este că structura nutriţională a cinei este strâns legată de calitatea somnului din aceeaşi noapte. Potrivit cercetătorilor, mesele bogate în calorii, grăsimi, colesterol, proteine, alcool, carne roşie sau alimente prăjite au fost asociate cu un somn mai slab.

În schimb, anumite alimente par să favorizeze odihna. Cinele mai bogate în carbohidraţi, ulei de măsline şi peşte gras au fost asociate cu o calitate mai bună a somnului. Descoperirile sugerează că „componentele nutriţionale ale mesei de seară pot influenţa diferiţi parametri ai somnului”. Totuşi, cercetătorii avertizează că studiul a fost unul observaţional, ceea ce înseamnă că nu poate demonstra direct o relaţie cauză-efect.

Relaţia funcţionează şi în sens invers: calitatea somnului pare să influenţeze ceea ce oamenii mănâncă în dimineaţa următoare. Cercetătorii au constatat că „o calitate mai slabă a somnului este asociată cu obiceiuri mai puţin sănătoase la micul dejun”.

Mai exact, datele indică mai multe tipare:

  • persoanele care se trezeau mai târziu tindeau să consume mai multe calorii la micul dejun;
  • un somn mai fragmentat era asociat cu un consum mai mare de zahăr şi un aport mai scăzut de fibre;
  • o durată mai mare a somnului era asociată cu o calitate generală mai bună a micului dejun.

Aceste concluzii întăresc ideea că somnul nu este doar un rezultat al alimentaţiei, ci poate influenţa la rândul său alegerile alimentare viitoare.

Potrivit cercetătorilor, una dintre cele mai importante contribuţii ale studiului este demonstrarea legăturii strânse dintre alimentaţie şi somn în viaţa de zi cu zi. Cina, somnul şi micul dejun par să facă parte din acelaşi ciclu, în care mici schimbări într-un domeniu le pot influenţa pe celelalte.

Deşi efectele observate în studiu au fost relativ modeste, concluziile oferă noi perspective asupra modului în care obiceiurile zilnice interacţionează. Cercetătorii consideră că aceste descoperiri ar putea contribui, în viitor, la îmbunătăţirea strategiilor de prevenire şi tratament al obezităţii, luând în calcul nu doar ce mănâncă oamenii, ci şi când mănâncă şi cât de bine dorm.

Editor : M.I.

