Ce rugăciune se spune de Izvorul Tămăduirii. Semnificația zilei, explicată de preot

Izvorul Tămăduirii, praznic celebrat în prima vineri după Paște, readuce în prim-plan ideea vindecării sufletești și a apropierii de credință. Pentru mulți români, momentul este asociat cu liniștea interioară și reflecția, fiind marcat prin tradiții cu încărcătură spirituală. Părintele Gabriel Cazacu, de la Mănăstirea Cașin din București, a explicat pentru Digi24.ro care sunt obiceiurile acestei zile și ce rugăciune trebuie rostită pentru protecție și binecuvântare.

În fiecare an, Izvorul Tămăduirii adună numeroși credincioși în biserici, confirmând interesul constant pentru tradițiile religioase și pentru practicile asociate acestei zile.

Izvorul Tămăduirii 2026: Semnificația praznicului pentru credincioși

„Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii este legată de ideea de alinare și de apropiere de Dumnezeu, în special în perioadele dificile. Ziua este văzută ca un îndemn interior către echilibru, adresat celor care trec prin suferințe, griji sau stări de epuizare sufletească. În acest context, credința capătă o importanță aparte, mai ales în momentele de încercare, când nevoia de sens și liniște devine mai intensă.

Totodată, mesajul sărbătorii pune accent pe transformarea interioară. Vindecarea nu înseamnă doar înlăturarea unei suferințe, ci și dobândirea păcii, a iertării și a echilibrului. Este un prilej de a renunța la resentimente și de a cultiva liniștea sufletească.” a precizat Părintele

Rugăciunea rostită de credincioși pentru ocrotire și vindecare

„Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Izvor al milei și al vindecării, revarsă peste mine harul tău, vindecă rănile sufletului meu și întărește-mă în credință și nădejde. Nu mă lăsa singur în încercări, ci fii acoperământ și lumină vieții mele. Amin.”

Cum trebuie trăită această zi

„Pentru numeroși credincioși, ziua începe cu participarea la slujba de sfințire a apei, un gest care marchează apropierea de valorile spirituale. Agheasma este apoi luată acasă și folosită însoțită de rugăciune, fiind percepută ca un sprijin în momentele dificile.

Rugăciunea ocupă un loc central, în special cea adresată Maicii Domnului, considerată ocrotitoare și mijlocitoare. În același timp, sărbătoarea devine un prilej de împăcare și iertare, mulți alegând să lase în urmă conflicte sau tensiuni. Dincolo de aceste gesturi, accentul se pune pe liniștea interioară. Este un moment în care oamenii încearcă să se desprindă de agitația cotidiană și să acorde timp reflecției și regăsirii de sine.

Izvorul Tămăduirii nu este doar o sărbătoare a tradițiilor, ci și un moment care aduce în prim-plan ideea de har, schimbare personală și echilibru interior prin credință.” a mai precizat preotul

