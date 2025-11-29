Live TV

Cele trei secrete ale unui cuplu căsătorit de 54 de ani, cu care mulți nu ar fi de acord. „În fiecare zi suntem recunoscători”

Data actualizării: Data publicării:
Joy și Dan Flynn
Joy și Dan Flynn. Sursa: captură YouTube

Joy și Dan Flynn au aniversat 54 de ani de la căsătorie pe 20 noiembrie. După ce au petrecut mai mult de o jumătate de secol împreună, cuplul spune că mariajul lor funcționează pentru că au păstrat o viață simplă și că își arată recunoștința pentru celălalt, relatează Business Insider.

Cele trei secrete ale succesului lor? Fără copii, fără animale de companie și o viață plină de gratitudine pentru partener. Aceasta, deși cele mai multe cupluri consideră că a avea copii este adevărata împlinire.

„În fiecare zi suntem recunoscători pentru ceea ce avem”, a spus Dan.

Soții Flynn se antrenează împreună pentru competiții de atletism, inclusiv pentru Campionatele Mondiale din Coreea de Sud.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cei doi au decis să nu aibă copii, chiar dacă Joy recunoaște că a fi părinte te poate împlini.

„Dar copiii, uneori, provoacă tensiuni și certuri în cuplu”, a spus Joy, în vârstă de 78 de ani.

Cât despre animalele de companie, Joy glumește că are doar păianjeni de companie, din aceia mici care își țes pânza în beci.

„Ne-am păstrat viața extrem de simplă”, a spus Joy.

Cei doi s-au întâlnit în Hamptons în 1968. Era prima dată când Dan vizita New York-ul. Joy era cu un alt bărbat, dar acesta se pregătea să plece în Mexic pentru a urma o carieră de medic.

În curând au aflat că au aceeași zi de naștere.

„Mi-am dat seama că cineva care își sărbătorește ziua de naștere în aceeași zi cu mine nu poate fi chiar atât de rău. Și așa este. Nu e rău deloc”, a spus Joy.

De atunci, practic, sunt inseparabili.

„Am fost foarte norocoși. Facem totul împreună”, a spus Dan, care are 79 de ani.

De-a lungul anilor, au jucat tenis, au schiat, au jucat golf și au concurat împreună la atletism la campionate naționale și mondiale.

Recunoștința lor unul față de celălalt este ingredientul cheie al căsniciei lor de succes.

„Nu luăm niciodată lucrurile de bune. Ne mulțumim unul altuia pentru tot. Așa că, dacă eu spăl vasele, Dan îmi mulțumește. Dacă el spală vasele, eu îi mulțumesc”, spune Joy.

Ea crede că alegerea lor de nu avea copii sau animale de companie i-a ajutat să se concentreze pe o viață de care se bucură în fiecare zi.

Dan încă lucrează ca agent imobiliar comercial. Când nu este la serviciu, cei doi își ocupă timpul cu antrenamente, călătorii, oaspeți, de cine festive și voluntariat în comunitate.

În majoritatea dimineților, se trezesc devreme pentru a face mișcare împreună. Mai târziu, se antrenează pentru competiții de atletism, practicând CrossFit, sprinturi și sărituri.

Joy a spus că nu s-ar fi apucat de atletism dacă nu ar fi fost Dan și antrenorul lor de CrossFit. Îl urmărise pe Dan practicând atletism timp de câțiva ani, când, într-o zi, el i-a spus că ar trebui să încerce. Și s-a dovedit a fi foarte bună.

Deși nu au copii, Joy și Dan au îndrumat și au ajutat în ultimii 17 ani la creșterea a trei copii prin intermediul unui program caritabil catolic care sprijină familiile latino din Long Island. Au contribuit la asigurarea a numeroase activități, de la meditații și lecții de înot până la participarea la întâlniri școlare.

Scopul lor final este pur și simplu să rămână ocupați și implicați.

„Cu cât ieși mai mult și te întâlnești cu oameni, cu atât lucrurile vor fi mai bune pentru tine”, a spus Dan.

„Când ai prea mult timp liber, atunci începi să te concentrezi pe durerile tale. De aceea e bine să ieși și să faci lucruri”, adaugă Joy.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
1
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
2
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...
femeie cu o cana in mana la un targ de craciun
3
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorologii au emis prognoza pentru luna decembrie
gen ben hodges at a conference
4
Ce răspunde generalul american Ben Hodges la întrebarea: „Mai sunt Statele Unite un...
FED INVITAT ILIE BOLOJAN 21 271125_05872
5
Ilie Bolojan, la Digi24: premierul reacționează după avizul CSM și îi dă replică lui...
Avere uriașă pentru Emma Răducanu, la 23 de ani
Digi Sport
Avere uriașă pentru Emma Răducanu, la 23 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Parlamentul Elveţiei deschide calea pentru legalizarea căsătoriei cuplurilor de acelaşi sex
Decizie CJUE: Orice ţară din UE trebuie să recunoscă o căsătorie gay încheiată într-un alt stat membru
casatorie-china
Cum vrea China să oprească declinul populației: de la vouchere de nuntă la alocații pentru copii
batrani care se tin de mana
Cel mai longeviv cuplu din lume dezvăluie secretul căsătoriei de lungă durată, după un mariaj de 83 de ani
Poliție Polonia
Un cuplu rus a fost acuzat de spionaj în Polonia, legături cu FSB și trimitere de colete-capcană. Ce pedeapsă riscă cei doi
Mariaj
Numărul căsătoriilor în Marea Britanie a atins un minim istoric. Care este legătura dintre căsătorie și sărăcie
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu...
bombing of Gaza on 4 October 2025
Alertă în Republica Moldova. Două drone au încălcat spațiul aerian al...
dosare cu documente
România, nota 3 la digitalizare în UE. Primăriile alocă sume uriașe...
Atac masiv combinat cu drone și rachete balistice în noaptea de vineri asupra Ucrainei. Foto_ XAtac masiv combinat cu drone și rachete balistice în noaptea de vineri asupra Ucrainei. Foto_ X
Explozii în Kiev, cinci blocuri turn din zone rezidențiale au fost...
Ultimele știri
Imagini de la repetiţiile generale pentru parada de Ziua Naţională. Sunt restricții de trafic în zona Arcul de Triumf
Leziuni cerebrale, orbire și moarte: metanolul din băuturile alcoolice provoacă victime la nivel global. „A devenit o normalitate”
Peste 15.000 de oameni la canonizarea lui Arsenie Boca: 24 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale. Recomandările ISU
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Saturn a ieșit în sfârșit din retrograd. Patru zodii își încheie odată pentru totdeauna ciclurile karmice
Cancan
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Fanatik.ro
Prietenul lui Mircea Lucescu, cu o avere de 8 miliarde de dolari, achiziționează o companie importantă din...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Orașul istoric din România unde a apărut cel mai spectaculos obiectiv turistic în onoarea lui David Popovici...
Adevărul
„Apărarea, la mâna aranjamentelor politice” - De ce e compromisă România, potrivit unui expert în securitate
Playtech
Centrală pe gaz vs. pompă de căldură: comparație de costuri în 2025
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
După un deceniu: un fost patron din Liga 1 a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare! I-a fost...
Pro FM
Loredana Groza, într-o rochie scurtă, cu un decolteu adânc. Fanii, extrem de duri: „Pozele nu au nicio...
Film Now
Emoționată. Demi Moore spune povestea dulce a unei poze în care apare cu Bruce Willis și fetele lor: Cred că...
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în...
Newsweek
Doar 39 lei în plus la pensie pentru un pensionar care a depus adeverințe că a lucrat în condiții deosebite
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mărturisirea lui Hugh Grant l-a șocat pe Justice Smith. „Am întrebat-o pe Rosamund Pike: Crezi că a fost...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...