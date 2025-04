„Comoara” descoperită de un actor celebru după ce a fost la un pas de moarte, în lupta cu cancerul

Actorul Jeff Bridges, în vârstă de 75 de ani, cunoscut pentru rolurile sale din „The Big Lebowski”, „The Fabulous Baker Boys” și „True Grit”, a fost diagnosticat cu limfom non-Hodgkin în 2020. El spune că a reflectat asupra experienței morții după ce a fost diagnosticat cu cancer, relatează The Independent.

Actorul a urmat un tratament de chimioterapie care i-a îmbunătățit starea, dar i-a slăbit foarte mult sistemul imunitar, ceea ce a făcut ca atunci când s-a infectat cu Covid-19 în ianuarie 2021, să devină foarte bolnav și să petreacă cinci săptămâni într-o unitate de terapie intensivă.

Într-un interviu recent acordat publicației The Times, care a fost citată de Independent, Bridges a spus că fiind la un pas de moarte, i s-a schimbat perspectiva asupra vieții.

„Lucrurile pe care încerci să le eviți, cancerul, moartea, orice ar fi, acolo este aurul”, a spus el.

„Ajungi să ai acces la lucruri pe care le poți realiza doar în acea situație: cât de mult iubești și cât de mult ești iubit, cât de dispus ești să te lași să pleci, înțelegerea morții, toate acele lucruri spirituale cu care ne jucăm”, a adăugat el.

„Când ajungi la esență…! Este delicios”, a mai declarat actorul.

La începutul acestui an, familia Bridges și-a pierdut casa din Malibu în incendiile de vegetație din California, dar Bridges a spus că lanțul de evenimente dezastruoase pe care l-a experimentat în ultimii ani nu l-a făcut să se simtă victimă.

„Doar când ajungi să te ciocnești de toată această mizerie vezi magia vieții”, a spus el.

Ce este limfonul non-Hodgkin

Conform NHS, limfomul non-Hodgkin este un tip de cancer care se dezvoltă în sistemul limfatic, o rețea de vase și glande răspândite în întregul corp.

În Marea Britanie, mai mult de 13.000 de persoane sunt diagnosticate anual cu limfom non-Hodgkin, iar cel mai frecvent simptom este o umflătură nedureroasă într-un ganglion limfatic, de obicei în gât, sub braț sau inghinal.

În 2022, Bridges spunea că perspectiva pe care a câștigat-o în urma confruntării cu moartea a fost un „dar”. „Am învățat lucruri pe care nu le-aș fi învățat în alt mod”, a spus el.

Explicând ce a învățat, el a declarat: „Oh, ei bine, să sap. Să mă adâncesc în tot ce vine asupra mea. (...) Să mă adâncesc în fiecare lucru. Și prin a săpa, mă refer să mă implic în ceea ce se întâmplă într-un mod foarte profund. Cât de adânc pot să ajung”.

Bridges a spus că experiența i-a crescut iubirea pentru familie: soția sa, Sue, cele trei fiice adulte și mai mulți nepoți. El a hotărât să o însoțească pe fiica sa cea mai mică, Hayley, la altar, într-un moment în care abia putea să stea în picioare.

„Primul obiectiv a fost cât de mult aș putea să stau în picioare și recordul meu a fost de 45 de secunde, atât am reușit. Apoi a fost vorba despre câți pași pot să fac”, a declarat actorul.

„Într-o zi am spus: 'Poate că pot să o fac, știi?' Și se pare că nu doar că am reușit să o duc la altar, dar am reușit să și dansez. A fost minunat”, a mai spus Jeff Bridges.

