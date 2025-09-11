Live TV

Video A început sezonul murăturilor. Cât ajung să economisească gospodinele care își vor umple cămările pentru iarnă

Data publicării:
femeie pune muraturi pentru iarna
Prețurile crescute din piețe nu sunt o piedică pentru gospodinele care vor să își umple cămările, pentru iarnă. Credit foto: Guliver/Getty Images

În bucătăriile din România a început, de câteva zile, sezonul murăturilor. Prețurile crescute din piețe nu sunt o piedică pentru românii care vor să își umple cămările, pentru iarnă. De la gogoșari, castraveți, varză, roșii sau conopidă - toate sunt mai scumpe  ca anul trecut. Chiar și așa, gospodinele spun că ajung să economisească astfel chiar și 1.000 de lei. 

Piețele din țară sunt pline, în această perioadă, de cei care vor să își pună la punct cămara peste iarnă. Este sezonul murăturilor, iar castraveții, varza și conopida sunt vedete în fiecare bucătărie.

Femeie: Gogoșari, castraveți, asortate, de toate.
Reporter: Ce buget alocați anul acesta pentru murături?
Femeie: Cam 400-500 de lei.

Femeie: Niște castraveciori și gogoșari albi iuți cu varză murată. Totul este mai scump anul acesta!

Bărbat: Voi cumpăra deja gata făcute.

Un kilogram de castraveți costă 6 lei, ardeiul 12 lei, iar conopida 10 lei. Prețurile sunt mai mari față de anul trecut, iar producătorii locali dau vina pe vremea capricioasă din această vară, dar și pe concurența din marile magazine.

Producător: În fiecare săptămână irigăm.
Reporter: Deci au crescut și cheltuielile?
Producător: Da. Câtă benzină consumă motopompa. Sunt foarte multe supermarketuri și (n. red. românii) merg acolo.
Reporter: Cumpără marfa de import, cum ar veni.
Producător: Da, da, că-i mai frumoasă și mai ieftină...

Alina Danciu, gospodină: Pun mărar, ceapă, boabe de piper, de muștar, dafin, le dau la dunst. Când fierb, le las 20 de minute și le las până a doua zi în apă, să se răcească.

Sunt gospodine care pun murături în fiecare iarnă. Un exemplu este și Alina, care pune la murat legume crescute în grădina proprie.

Alina Danciu, gospodină: Am pus castraveciori, ardei cu varză, gogoșari picanți cu varză, zacuscă, pentru ciorbe, ardei iuți, dulceață, bulion. Urmează murăturile la butoi.

Recolta de legume este mai slabă anul acesta, însă spune că pentru familie e mai mult decât suficient și, în același timp, economisește aproximativ 1.000 de lei cu legumele din propria curte.

reporter / operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
2
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
femeie pleaca cu valiza spre avion
4
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici. Ministru: „2.400 € pentru...
donald trump la birou
5
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
Patroana suedeză a unui club din România a rămas ”mască”! Partenerul ei: ”Mi-a zis: `Dă-mi 3.000 € și voi provoca asta`”
Digi Sport
Patroana suedeză a unui club din România a rămas ”mască”! Partenerul ei: ”Mi-a zis: `Dă-mi 3.000 € și voi provoca asta`”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Tancuri Polonia
Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele...
primar
Primării „umplute” cu posturi din pix și primari bulversați de...
Charlie Kirk, Close Trump Ally, Assassinated at Utah University, Orem, USA - 10 Sep 2025
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a...
manole
Anunț despre plata pensiilor pe card. Ministrul Muncii: „E nevoie de...
Ultimele știri
Trump acuză „stânga radicală” că a contribuit la uciderea lui Charlie Kirk: „Compară americani remarcabili cu naziștii”
Şedinţă de guvern: suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, pe agendă
Trump a vorbit la telefon cu preşedinţii Nawrocki şi Macron despre dronele rusești doborâte în Polonia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
whatsapp-image-2025-09-08-at-08-13-52
Accident grav în Bihor. Trei bărbați au murit după ce o autoutilitară s-a ciocnit cu un autoturism
femeie cu umbrela si pelerina de ploaie pe strada
Cod galben de averse şi vijelii în nordul și nord-vestul țării. Ce județe sunt vizate
elevi care ridica mana la ora
Ore de curs în praf și moloz. Mii de elevi din toată țara vor începe școala în plin șantier. Soluția de avarie găsită de directori
ilie boloja harta judete romania
Cum arată calculele Guvernului pentru reducerea personalului din primării. Ilie Bolojan: Cifra din dreptul județului Bihor e corectă
restaurant gol
Clienți mai puțini în restaurantele din toată țara, după scumpirile recente: „Cumpăr și gătesc acasă”
Partenerii noștri
Pe Roz
„Țineți-mă în viață!” De ce și-a dorit cu ardoare regina Elisabeta a II-a să mai trăiască după ce a fost...
Cancan
BREAKING | Marius Mihalache a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 40 de ani 😢
Fanatik.ro
Rente viagere pentru foști campioni decedați. Suma uriașă plătită de către ANS în conturile unor sportivi...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Câți bani primesc Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Cei doi foști fotbaliști sunt...
Adevărul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Playtech
Ce faci dacă ai lucrat în străinătate și nu se calculează la pensie în România. Cum se valorifică perioadele...
Digi FM
Daciana Sârbu, declarații neașteptate după ce a făcut publică prima fotografie cu noul iubit: „„Nu totul...
Digi Sport
Primul semn că Lucescu va părăsi echipa națională. Decizia lui Burleanu + Gică Hagi!
Pro FM
Lidia Buble, agresată în București de cine nici nu s-ar fi așteptat: "Am luat bătaie cu mătura la prima oră...
Film Now
Separați de ani buni, dar nedivorțați, Will Smith și Jada, pozați pentru prima dată împreună, după aproape...
Adevarul
Bărbatul care a ucis o refugiată din Ucraina spune că era „controlat de materiale implantate în creier”...
Newsweek
Când intră, vineri, pensia pe card? O setare din telefon îți arată ora exactă când se virează banii
Digi FM
"Gloată troglodită, gujați și gușate". Maia Morgenstern, supărată după ce fiica ei, proaspăt mămică, a fost...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Drew Barrymore și Catherine Zeta-Jones, despre omul care le-a schimbat cariera și viața: "Lui îi datorăm...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea