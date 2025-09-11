În bucătăriile din România a început, de câteva zile, sezonul murăturilor. Prețurile crescute din piețe nu sunt o piedică pentru românii care vor să își umple cămările, pentru iarnă. De la gogoșari, castraveți, varză, roșii sau conopidă - toate sunt mai scumpe ca anul trecut. Chiar și așa, gospodinele spun că ajung să economisească astfel chiar și 1.000 de lei.

Piețele din țară sunt pline, în această perioadă, de cei care vor să își pună la punct cămara peste iarnă. Este sezonul murăturilor, iar castraveții, varza și conopida sunt vedete în fiecare bucătărie.

Femeie: Gogoșari, castraveți, asortate, de toate.

Reporter: Ce buget alocați anul acesta pentru murături?

Femeie: Cam 400-500 de lei.

Femeie: Niște castraveciori și gogoșari albi iuți cu varză murată. Totul este mai scump anul acesta!

Bărbat: Voi cumpăra deja gata făcute.

Un kilogram de castraveți costă 6 lei, ardeiul 12 lei, iar conopida 10 lei. Prețurile sunt mai mari față de anul trecut, iar producătorii locali dau vina pe vremea capricioasă din această vară, dar și pe concurența din marile magazine.

Producător: În fiecare săptămână irigăm.

Reporter: Deci au crescut și cheltuielile?

Producător: Da. Câtă benzină consumă motopompa. Sunt foarte multe supermarketuri și (n. red. românii) merg acolo.

Reporter: Cumpără marfa de import, cum ar veni.

Producător: Da, da, că-i mai frumoasă și mai ieftină...

Alina Danciu, gospodină: Pun mărar, ceapă, boabe de piper, de muștar, dafin, le dau la dunst. Când fierb, le las 20 de minute și le las până a doua zi în apă, să se răcească.

Sunt gospodine care pun murături în fiecare iarnă. Un exemplu este și Alina, care pune la murat legume crescute în grădina proprie.

Alina Danciu, gospodină: Am pus castraveciori, ardei cu varză, gogoșari picanți cu varză, zacuscă, pentru ciorbe, ardei iuți, dulceață, bulion. Urmează murăturile la butoi.

Recolta de legume este mai slabă anul acesta, însă spune că pentru familie e mai mult decât suficient și, în același timp, economisește aproximativ 1.000 de lei cu legumele din propria curte.

reporter / operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia