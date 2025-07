Biscuiții care nu îngrașă, sunt sănătoși, ne încarcă de energie și pot înlocui o masă - este invenția mai multor studenți din Galați. Pentru rețeta lor, tinerii au folosit hrișcă și zer. Spre deosebire de majoritatea produselor similare existente pe piață, biscuiții „energetici” sunt sărați. Produsul a câștigat deja un trofeu internațional, dar și un premiu special pentru ambalajul sub formă de baterie, conceput tot la facultatea din Galați.

Studentă: E foarte bun! Se simte și ceapa granulată pe care am folosit-o, dar și gustul de mărar. Are un mic „kick”, de la fulgii de chilli.

Biscuitele crocant, inventat de studenții din Galați, a fost obținut din faină de hrișcă.

Daniela Țiuleanu, studentă Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor: E o gustare sărată, pentru că majoritatea produselor proteice, despre asta este și vorba, sunt în formă de batoane, sunt foarte dulci, cu zahăr adăugat, care nu susțin foarte bine activitatea fizică.

Daniela Borda, profesor cercetător: În momentul în care se obține untul prin baterea smântânii, rezultă zara. Am valorificat aceasta zară, care se valorifică destul de puțin în România, și am adăugat și o sursă foarte valoroasă de proteină din pseudo-cereale și am ales hrișca. Este, de fapt, o „baterie”, care ajută reenergizarea organismului, refacerea organismului rapidă.

Produsul a câștigat deja un trofeu internațional și premiul special pentru ambalajul realizat tot la Universitatea din Galați.

Iulia Glugă, studenta FSIA: Este prezentat sub formă de baterie, este făcut din materiale biopolimerice: capacul are un filet, aici se va prezenta sosul cu o folie de aluminiu, iar înăuntru se află biscuiții.

Echipa de la Galați va reprezenta România cu acest produs la un alt concurs internațional, în Germania, în luna octombrie.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu





Editor : Izabela Zaharia