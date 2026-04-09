„Babicul de Buzău” a fost declarat cel mai bun preparat din România, într-un clasament internațional. Renumele la nivel mondial l-a readus în atenția gurmanzilor și a bucătarilor. Acum, „Babicul de Buzău” apare în meniurile restaurantelor ca ingredient esențial pentru risotto, paste și chiar sushi. „Este o combinație plăcută la gust și nemaîntâlnită”, sunt de părere clienții care au testat preparatele reinventate.

În Buzău, bucătarii se laudă că aduc în vremurile moderne mâncărurile tradiționale.

„Gătim pitușca de Buzău, apoi adăugăm babicul de Buzău și o să stingem cu vin. Punem smântână de gătit, ouă, pastă de trufe, frunze oregano, facem un sos și apoi o să adăugăm pastele. Acesta este preparatul nostru în restaurant - tăieței cu babic de Buzău”, își prezintă bucătarul rețeta reinventată.

„Foarte bune, sunt delicioase, se simte într-adevăr brânza de Horezu. Babicul? Autentic!”, spune o clientă.

„Este o combinație plăcută la gust și nemaîntâlnită, după părerea mea”, e de părere o tânără.

O porție de tăieței cu babic costă 95 de lei.

„E ceva interesant pentru că, dacă folosești babicul, de exemplu, în sushi... Lumea se gândește că sushi-ul e un preparat cu pește, dar babicul cu sushi e un preparat aparte”, concluzionează altcineva.

„Babicul de Buzău a devenit un produs foarte iubit și celebru în lume. Este un produs care a câștigat top 10 salamuri crud-uscate din lume, global, ceea ce pentru noi e un lucru extraordinar! E un salam crud uscat, picant, are o rețetă veche de peste 100 de ani”, spune Ana Maria Mircea, managerul unui restaurant din Buzău.

În restaurantele din Buzău se gătește nu doar sushi cu babic, ci și cârnați de Pleșcoi cu risotto.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia