Câtă sare se pune la murături: Proporția recomandată de bucătari pentru fiecare litru de apă

Pregătirea murăturilor pentru iarnă depinde de proporția corectă dintre sare și apă, dar și de condițiile în care sunt păstrate recipientele. Bucătarul Kovacs Attila Gellert a explicat pentru Digi24.ro cum se prepară saramura, ce tip de sare este recomandat și unde trebuie depozitate borcanele pentru ca legumele să își mențină textura crocantă.

Prepararea corectă a saramurii este esențială pentru păstrarea murăturilor în condiții optime pe parcursul iernii.

Ce cantitate de sare se pune la murături

„În primul rând, este important de menționat faptul că la murături se folosește doar sare grunjoasă sau sare fără iod. Sarea iodată de bucătărie poate afecta calitatea produsului final, deoarece legumele se pot înmuia în saramură și își pot pierde textura crocantă.

Raportul recomandat este de o lingură de sare grunjoasă, aproximativ 20 de grame, la un litru de apă. Pentru trei litri de apă sunt necesare circa 60 de grame, echivalentul a trei linguri.

Saramura trebuie amestecată bine în primele zile

Ingredientele se așază în straturi, astfel încât lichidul să pătrundă uniform și să contribuie la păstrarea texturii legumelor. După umplerea recipientului, borcanul sau butoiul se acoperă cu un capac, fără a fi închis etanș.

Sub borcane poate fi așezată o tavă, iar capacul se lasă ușor desfăcut pentru aerisire. În cazul butoaielor, saramura poate fi amestecată cu ajutorul unui furtun sau al unei țevi din plastic, prin care se suflă aer.

Pentru borcanele mici, lichidul poate fi scurs într-un vas curat și turnat apoi din nou peste legume. Dacă recipientele sunt închise etanș, acestea pot fi agitate bine o dată pe zi, timp de o săptămână. Astfel, sarea se dizolvă, iar compoziția se uniformizează.”, a explicat pentru Digi24.ro Kovacs Attila Gellert, bucătar din Brașov

Cum se păstrează corect murăturile

„După ce borcanele cu murături sunt pregătite și sterilizate, este indicat să fie păstrate într-un spațiu ferit de razele directe ale soarelui, în semîntuneric, precum o cămară sau un beci.

Recipientele pot fi ținute într-un loc mai călduros numai dacă murăturile urmează să fie consumate într-un timp scurt, deoarece temperatura ridicată grăbește fermentația. Pentru păstrarea pe durata iernii, acestea trebuie depozitate corespunzător, într-un spațiu lipsit de umezeală și de surse de căldură.”, a conchis sursa Digi24.ro

Editor : C.S.