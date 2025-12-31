Live TV

Ce alimente nu trebuie să lipsească de pe masa de Anul Nou pentru a atrage prosperitate. Ce tip de carne nu se consumă de Revelion

Ce alimente se pun pe masa de Anul Nou. Foto Getty Images
Ce alimente se pun pe masa de Anul Nou. Foto Getty Images
Masa de Anul Nou depășește simpla sărbătoare, transformându-se într-un ritual încărcat de simboluri care marchează trecerea în noul an. În noaptea de 31 decembrie, preparatele nu sunt doar alimente, ci semne menite să aducă noroc, sănătate și prosperitate. De la pește și fructe rotunde, la leguminoase, nuci și dulciuri cu miere, fiecare element contribuie la crearea unei atmosfere de belșug, armonie și energie pozitivă, păstrând tradițiile transmise de-a lungul generațiilor.

Anul Nou este un prilej de reflecție și regenerare personală, un moment în care oamenii privesc retrospectiv la realizările și experiențele anului care se încheie și își conturează dorințe, intenții și obiective pentru un nou început.

Ce alimente se pun pe masa de Anul Nou 

Alimente tradiționale: semne de prosperitate și armonie 

Peștele ocupă un loc special în tradiția mesei de Anul Nou, simbolizând mersul înainte și succesul. În noaptea de 31 decembrie, prezența preparatului pe masă sugerează depășirea obstacolelor și progresul în toate aspectele vieții. Alegerea peștelui cu solzi nu este întâmplătoare: fiecare solz reprezintă prosperitate și protecție, accentuând legătura dintre consumul său și belșugul financiar pentru anul care urmează.

De asemenea, carnea de porc are o semnificație profundă în tradiția românească. Animalul în sine, prin gestul său de a scurma înainte, simbolizează reușita și acumularea câștigurilor, devenind un element esențial al belșugului și continuității. Preparatele din carne de porc de pe masa de Revelion exprimă dorința ca familia să prospere și să pășească în noul an cu stabilitate.

Leguminoase și cereale - stabilitate și abundență 

Lintea, fasolea, mazărea, orezul și grâul se numără printre alimentele tradiționale de pe masa de Anul Nou, încărcate de semnificații simbolice. Lintea reprezintă prosperitatea, fasolea evocă abundența și continuitatea, iar mazărea sugerează creșterea constantă a bunăstării.

Orezul și grâul simbolizează belșugul, rodnicia și siguranța zilei de mâine, iar pâinea sau colacul, nelipsite de pe masa de Revelion, întăresc ideea de continuitate și prosperitate pentru întreaga familie.

Dulciuri, miere și nuci - elemente care simbolizează bucuria, armonia și protecția 

Mierea și deserturile dulci ocupă un loc special pe masa de Revelion, fiind asociate cu armonia și voia bună. În tradiția populară românească, începutul anului cu preparate dulci simbolizează momente plăcute, liniște în familie și relații echilibrate.

Nucile, recunoscute pentru legătura lor cu sănătatea, protecția și înțelepciunea, sunt folosite pentru a alunga ghinionul și a aduce echilibru în viața celor dragi. Împreună, aceste alimente întăresc tradițiile și dorința de prosperitate, belșug și armonie pentru anul care urmează.

Fructe rotunde: simbol al norocului, sănătății și abundenței 

Fructele rotunde ocupă un loc special pe masa de Anul Nou, nu numai datorită aspectului lor atrăgător, ci și semnificației profunde. Forma lor, asemănătoare monedelor, evocă prosperitatea, continuitatea și ciclurile vieții, iar culorile vii - de la roșu și portocaliu până la galben-– adaugă energie pozitivă și vitalitate începutului de an.

Merele, cu coaja lor roșie sau aurie, sunt asociate cu sănătatea și armonia familiei. Consumate în noaptea de 31 decembrie, ele simbolizează dorința ca anul care începe să aducă vitalitate și echilibru.

Portocalele și mandarinele completează această semnificație, reprezentând bogăție și belșug, iar prezența lor pe masă, în boluri sau ca decor, atrage energie pozitivă și prosperitate pentru întreaga familie.

Tradiția celor 12 boabe de struguri pentru 12 luni

Strugurii reprezintă, în tradiția de Anul Nou, un simbol al norocului și succesului, iar consumul lor respectă un ritual plin de semnificație: în noaptea de Revelion, se mănâncă 12 boabe, câte una pentru fiecare lună a anului, fiecare purtând dorința de sănătate, prosperitate și împlinire atât în viața personală, cât și în cea profesională.

Obiceiul reflectă credința că gesturile ritualice și simbolurile numerice din această noapte specială pot influența destinul și atrag energia pozitivă necesară pentru începutul unui an nou plin de reușite.

Rodii: simbol al fertilității

Rodiile, bogate în semințe, sunt recunoscute ca simboluri ale abundenței și fertilității, având un rol important în tradițiile de Anul Nou. În tradiția românească, ele sunt tăiate la trecerea în noul an, iar semințele sunt scuturate într-un bol sau pe podea pentru a atrage prosperitate și a proteja familia de rele. Fiecare boabă simbolizează bogăție, sănătate și continuitatea vieții, transformând rodia într-un element esențial al ritualurilor care marchează începutul anului.

Ce alimente se evită pentru masa din 31 decembrie

Pe lângă preparatele recomandate pentru masa de Revelion, tradiția populară românească subliniază și alimentele de evitat, pentru a nu atrage ghinion sau energie negativă în noul an. Carnea de pasăre, în special de pui, este considerată nepotrivită în noaptea de 31 decembrie, deoarece modul în care scurmă aceste păsări simbolizează pierderea oportunităților sau instabilitate.

Peștele fără solzi, spre deosebire de cel cu solzi, nu aduce protecție și prosperitate financiară și este de obicei exclus de pe masa de Revelion. De asemenea, alimentele amare, acre sau care nu sunt proaspete sunt asociate cu necazuri și stagnare.

O masă bogată, frumos aranjată și cu ingrediente proaspete transmite energie pozitivă, armonie și belșug pentru întreaga familie. Respectarea acestor tradiții nu este doar un gest simbolic, ci un mod de a păși în noul an cu optimism, protecție și dorința de prosperitate, păstrând legătura dintre obiceiurile culinare, superstiții și ritualurile populare de Anul Nou.

