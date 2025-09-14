Live TV

Ce cantitate de sare se pune la murături. Chef Adi Hădean explică proporția corectă pentru fiecare borcan

Ce cantitate de sare se pune la murături. Foto Getty Images
Ce cantitate de sare se pune la murături. Foto Getty Images
Gustul și textura murăturilor depind, încă de la prepararea rețetei, de un ingredient esențial: sarea. Aceasta previne dezvoltarea bacteriilor nedorite și permite conservarea legumelor pe termen lung, fără a fi necesari aditivi chimici. Chef Adi Hădean a explicat pentru Digi24 care este proporția ideală de sare pentru un borcan de murături.

Murăturile tradiționale nu se conservă prin oțet, ci prin fermentație lactică. În contact cu saramura, pe suprafața legumelor se dezvoltă bacterii „bune”, în special Lactobacillus, care transformă zaharurile din legume în acid lactic. Acesta oferă murăturilor gustul acru caracteristic și, totodată, împiedică dezvoltarea microorganismelor dăunătoare.

De ce se adaugă sare la murături

„Sarea este esențială la murături deoarece acționează ca un conservant natural. Este unul dintre cei mai vechi și eficienți conservanți naturali folosiți de omenire. Aceasta împiedică dezvoltarea bacteriilor nedorite și favorizează fermentația corectă a legumelor. În plus, sarea ajută la păstrarea texturii crocante și a gustului proaspăt al murăturilor pe termen lung.

Pentru ca murăturile să fermenteze corect este important să folosim o sare neaditivată, fără conservanți și alți agenți chimici (sare grunjoasă). În magazine, aceasta este de obicei etichetată „sare pentru murături” și este ușor de recunoscut.”, a explicat pentru Digi24 chef Adi Hădean

Care este proporția corectă de sare pentru un borcan de murături

„Este foarte important să adăugăm o cantitate de sare optimă în fiecare borcan de murături, indiferent că vorbim aici despre varză murată sau castraveți în saramură. De regulă, se adaugă între 20 și 30 de grame de sare per litru de apă, atunci când se prepară saramura. Această cantitate va ajuta la păstrarea legumelor în condiții optime pentru consum. Nu trebuie să ne temem de gustul sărat al murăturilor.”, a mai adăugat chef Hădean

