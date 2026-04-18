Ce faci cu mâncarea rămasă de la masa de Paște. Bucătarii explică cum transformi rapid ouăle și friptura de miel în rețete noi

În perioada sărbătorilor, mesele sunt, de regulă, pregătite în cantități generoase, pentru a fi împărțite cu familia și cei apropiați. De cele mai multe ori însă, o parte din preparate rămâne neconsumată. În acest context, mâncarea rămasă poate fi transformată cu ușurință în rețete simple și gustoase, de la salate ușoare până la preparate calde reinterpretate, care le oferă o nouă utilitate în meniul zilnic. Bucătarul Sorin Haiduc a explicat, pentru Digi24.ro, cum pot fi valorificate aceste preparate în combinații culinare rapide, ușor de pregătit acasă.

În acest fel, pregătirea meselor după Paște devine mai eficientă și mai bine organizată, contribuind totodată la reducerea semnificativă a timpului petrecut în bucătărie.

Rețete pe care le poți face cu mâncarea rămasă de la Paște

Salată de ouă cu muștar, iaurt și castraveți murați

„Pentru această rețetă, se folosesc șase ouă fierte (încă se mai pot consuma cele de la Paște), care se decojesc și se taie în cuburi mari, astfel încât să își păstreze textura. Separat, se pregătește dressingul din două linguri de iaurt grecesc, o linguriță de muștar, o linguriță de zeamă de lămâie și o lingură de ulei de măsline. Ingredientele se omogenizează până se obține o compoziție fină, ușor acrișoară.

În sosul obținut se adaugă 2-3 castraveți murați, tăiați cubulețe, pentru un plus de gust și textură. Opțional, pot fi integrate ceapă verde sau arpagic tocat mărunt, care aduc un plus de prospețime. La final, ouăle fierte sunt încorporate cu grijă, pentru a-și păstra forma, iar preparatul se asezonează cu sare și piper, după preferințe.

Salata poate fi servită în mai multe variante, în funcție de context și preferințe. Așezată pe pâine prăjită, devine o opțiune clasică și consistentă, mai ales dacă feliile sunt ușor frecate cu usturoi sau stropite cu ulei de măsline. În lipie sau wrap, alături de frunze de salată și roșii, se transformă într-un preparat rapid, potrivit pentru a fi luat la pachet.

Pentru o variantă mai ușoară, poate fi servită pe frunze de salată verde, iar pentru o gustare crocantă, poate fi asociată cu crackers sau biscuiți sărați. De asemenea, poate fi folosită ca umplutură pentru roșii sau avocado, fiind o alegere potrivită inclusiv pentru un brunch.”, a explicat Sorin Haiduc

Quesadilla cu carne de miel, brânză de oaie și ardei gras

Prepararea începe prin încălzirea unei tigăi, în care se adaugă un ardei gras mare, tăiat fâșii, și o ceapă roșie mică, tocată fin. Legumele se călesc timp de 2-3 minute, până se înmoaie ușor, păstrându-și textura crocantă și prospețimea, apoi se scot și se lasă deoparte.

În aceeași tigaie se adaugă 500-600 de grame de friptură de miel deja gătită pentru masa de Paște, tocată mărunt, care se încălzește pentru câteva minute. Dacă preparatul este mai uscat, se pot adăuga două linguri de iaurt și o lingură de zeamă de lămâie, pentru a reda suculența cărnii și pentru a echilibra gustul intens.

Pentru asamblare, sunt necesare patru lipii sau tortilla de dimensiune medie. Fiecare lipie se așază într-o tigaie încinsă, la foc mediu, iar pe jumătate din suprafața acesteia se distribuie, în straturi, 120-150 de grame de telemea de oaie (sau, alternativ, 80-100 de grame de brânză de burduf), carnea de miel și legumele călite. La final, se adaugă încă un strat subțire de brânză.

Lipia se pliază, se presează ușor și se gătește timp de 2-3 minute pe fiecare parte, până când capătă o crustă aurie și o textură crocantă. Procesul se repetă până la prepararea tuturor porțiilor. Preparatul se porționează în triunghiuri și se servește cald, alături de un sos simplu, obținut din două linguri de iaurt, o lingură de zeamă de lămâie și piper proaspăt măcinat, care completează echilibrat intensitatea gustului.

De asemenea, quesadilla poate fi însoțită de o salată proaspătă, roșii sau verdețuri, ori de murături, pentru a crea un contrast plăcut între savoarea cărnii și prospețimea legumelor.”, conchide sursa Digi24.ro