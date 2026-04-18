Ce poți face cu cozonacul rămas după Paște. Rețete rapide recomandate de bucătari profesioniști

Marina Cimpoacă Data publicării:
Ce poți face cu cozonacul rămas după Paște.
Ce poți face cu cozonacul rămas după Paște. Sursă foto Getty Images
Deserturi rapide din cozonacul rămas după Paște

După sărbătorile pascale, în multe gospodării rămân cantități semnificative de alimente, iar cozonacul se numără printre produsele care ajung frecvent neconsumate. În contextul preocupărilor tot mai mari legate de reducerea risipei alimentare, acest preparat tradițional poate fi valorificat cu ușurință prin rețete rapide, bazate pe ingrediente accesibile și potrivite pentru consumul zilnic. Bucătarul Sorin Haiduc a prezentat, pentru Digi24.ro, trei soluții prin care cozonacul rămas după Paște poate fi transformat în deserturi ușor de pregătit acasă.

Toate acete rețete sunt ușor de pregătit și reprezintă soluții practice, care nu implică un timp îndelungat de lucru.

Deserturi rapide din cozonacul rămas după Paște

French toast din cozonac

„Pentru început, se prepară un amestec din trei ouă bătute cu 200 ml de lapte, la care se adaugă o linguriță de scorțișoară și, opțional, extract de vanilie. Compoziția se omogenizează până capătă o textură fină și un gust aromat.

Se folosesc apoi aproximativ opt felii de cozonac, care se trec, pe rând, prin amestec, lăsate doar câteva secunde cât să absoarbă aromele, fără a deveni prea moi.

Într-o tigaie încinsă, se topesc 20 de grame de unt, iar feliile se prăjesc la foc mediu timp de două-trei minute pe fiecare parte, până când devin aurii și ușor crocante la exterior, păstrând în același timp interiorul moale. Preparatul se servește imediat, simplu sau alături de iaurt, miere ori fructe proaspete, fiind potrivit atât pentru micul dejun, cât și ca desert rapid.”, a explicat Sorin Haiduc

  • Cantitățile sunt suficiente pentru patru porții.

Budincă de cozonac la cuptor

„Pentru preparare, se folosesc aproximativ 400 de grame de cozonac, așezate într-un vas termorezistent. Separat, se amestecă patru ouă cu 400 ml de lapte, două linguri de zahăr și o linguriță de extract de vanilie, până la obținerea unei compoziții omogene. Lichidul rezultat se toarnă uniform peste cozonac, astfel încât bucățile să fie bine îmbibate.

Opțional, se pot adăuga stafide sau bucăți de ciocolată, în funcție de preferințe. Preparatul se lasă câteva minute pentru a absorbi amestecul, apoi se introduce în cuptorul preîncălzit la 180°C, unde se coace timp de 30-35 de minute, până când capătă consistență și se rumenește ușor la suprafață.” , a mai adăugat sursa Digi24.ro

„Tiramisu din cozonac”

„Pentru prepararea acestui desert sunt necesare 300-400 de grame de cozonac feliat, 200 ml de cafea răcită (sau, alternativ, lapte cu cacao), 250 de grame de mascarpone ori iaurt grecesc, două linguri de miere sau zahăr, o linguriță de extract de vanilie și cacao pentru decor.

Crema se prepară prin omogenizarea mascarpone-ului cu îndulcitorul și vanilia, până la obținerea unei consistențe fine. Feliile de cozonac se înmoaie ușor în cafea, pentru câteva secunde, astfel încât să preia aroma, fără a deveni prea moi.

Într-un vas, ingredientele se așază în straturi alternative de cozonac și cremă, până la finalizare. Deasupra se presară cacao, pentru un plus de gust și un aspect specific. Desertul se păstrează la frigider timp de două până la trei ore înainte de servire, pentru a permite aromelor să se combine și texturii să se stabilizeze.”, conchide Sorin Haiduc, bucătar personal

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Claudiu Manda
3
Claudiu Manda anunță ce va face PSD: „Dacă Bolojan dorește să rămână premier, nu cu noi...
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
4
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că...
militari români
5
Un deputat PNL atacă Armata pentru că i-a trimis ordin de mobilizare: „Le-am spus că sunt...
Te-ar putea interesa și:
colaj poze Marele Zid Verde al Chinei - proiect uriaș pentru oprirea extinderii deșerturilor Gobi și Taklamakan
Marele Zid Verde al Chinei: Proiectul uriaș cu care guvernul chinez încearcă să oprească extinderea unor deșerturi de mărimea Alaskăi
Prăjituri de Crăciun. Foto Getty Images
Cele mai apreciate deserturi de Crăciun: Rețete de prăjituri recomandate de bucătari profesioniști
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei Saudite de legile fizicii și ale finanțelor
o femeie ridica nisip si il presara jos
Terenurile României se transformă în deșert. Statul nu știe suprafața afectată, iar strategia de combatere a fenomenului nu se aplică
Ciocolata Dubai a devenit virală în toată lumea. Ce ingrediente are și de ce este trendul anului 2024 în materie de deserturi. Foto Shutterstock
Ciocolata Dubai a devenit virală în toată lumea. Ce ingrediente are și de ce este trendul anului 2024 în materie de deserturi
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Xi Jinping
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a...
Donald Trump.
Efectul Trump în Europa: Un aliat „toxic” pentru extrema dreaptă după...
buton rosu stop de urgenat
Țările europene s-au trezit fără suveranitate digitală. Butonul „kill...
profimedia-1090649602
Alegerile din Bulgaria lasă UE în fața unei noi incertitudini pe...
Ultimele știri
Noi reguli pentru șoferi, valabile din 18 iunie în Grecia. Ce este obligatoriu să ai în mașină
Cum schimbă ASF regulile pentru pensiile Pilon III: fără prag de 90 de contribuții și mai multă flexibilitate la încasarea banilor
Ce faci cu mâncarea rămasă de la masa de Paște. Bucătarii explică cum transformi rapid ouăle și friptura de miel în rețete noi
Citește mai multe
