Ce poți face cu cozonacul rămas după Paște. Rețete rapide recomandate de bucătari profesioniști

După sărbătorile pascale, în multe gospodării rămân cantități semnificative de alimente, iar cozonacul se numără printre produsele care ajung frecvent neconsumate. În contextul preocupărilor tot mai mari legate de reducerea risipei alimentare, acest preparat tradițional poate fi valorificat cu ușurință prin rețete rapide, bazate pe ingrediente accesibile și potrivite pentru consumul zilnic. Bucătarul Sorin Haiduc a prezentat, pentru Digi24.ro, trei soluții prin care cozonacul rămas după Paște poate fi transformat în deserturi ușor de pregătit acasă.

Toate acete rețete sunt ușor de pregătit și reprezintă soluții practice, care nu implică un timp îndelungat de lucru.

Deserturi rapide din cozonacul rămas după Paște

French toast din cozonac

„Pentru început, se prepară un amestec din trei ouă bătute cu 200 ml de lapte, la care se adaugă o linguriță de scorțișoară și, opțional, extract de vanilie. Compoziția se omogenizează până capătă o textură fină și un gust aromat.

Se folosesc apoi aproximativ opt felii de cozonac, care se trec, pe rând, prin amestec, lăsate doar câteva secunde cât să absoarbă aromele, fără a deveni prea moi.

Într-o tigaie încinsă, se topesc 20 de grame de unt, iar feliile se prăjesc la foc mediu timp de două-trei minute pe fiecare parte, până când devin aurii și ușor crocante la exterior, păstrând în același timp interiorul moale. Preparatul se servește imediat, simplu sau alături de iaurt, miere ori fructe proaspete, fiind potrivit atât pentru micul dejun, cât și ca desert rapid.”, a explicat Sorin Haiduc

Cantitățile sunt suficiente pentru patru porții.

Budincă de cozonac la cuptor

„Pentru preparare, se folosesc aproximativ 400 de grame de cozonac, așezate într-un vas termorezistent. Separat, se amestecă patru ouă cu 400 ml de lapte, două linguri de zahăr și o linguriță de extract de vanilie, până la obținerea unei compoziții omogene. Lichidul rezultat se toarnă uniform peste cozonac, astfel încât bucățile să fie bine îmbibate.

Opțional, se pot adăuga stafide sau bucăți de ciocolată, în funcție de preferințe. Preparatul se lasă câteva minute pentru a absorbi amestecul, apoi se introduce în cuptorul preîncălzit la 180°C, unde se coace timp de 30-35 de minute, până când capătă consistență și se rumenește ușor la suprafață.” , a mai adăugat sursa Digi24.ro

„Tiramisu din cozonac”

„Pentru prepararea acestui desert sunt necesare 300-400 de grame de cozonac feliat, 200 ml de cafea răcită (sau, alternativ, lapte cu cacao), 250 de grame de mascarpone ori iaurt grecesc, două linguri de miere sau zahăr, o linguriță de extract de vanilie și cacao pentru decor.

Crema se prepară prin omogenizarea mascarpone-ului cu îndulcitorul și vanilia, până la obținerea unei consistențe fine. Feliile de cozonac se înmoaie ușor în cafea, pentru câteva secunde, astfel încât să preia aroma, fără a deveni prea moi.

Într-un vas, ingredientele se așază în straturi alternative de cozonac și cremă, până la finalizare. Deasupra se presară cacao, pentru un plus de gust și un aspect specific. Desertul se păstrează la frigider timp de două până la trei ore înainte de servire, pentru a permite aromelor să se combine și texturii să se stabilizeze.”, conchide Sorin Haiduc, bucătar personal