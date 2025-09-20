Live TV

Ce rețetă de magiun rezistă cel mai bine în cămară pe timp de iarnă: Trucuri de la specialiști

Rețetă magiun de prune. Foto Getty Images
Rețeta de magiun de prune la cuptor

Magiunul de prune este un preparat tradițional românesc, care se obține prin fierberea îndelungată a fructelor coapte, fără adaos de zahăr sau conservanți. Rezultatul este o pastă densă, care poate rezista câțiva ani dacă borcanele sunt sterilizate și păstrate în spații răcoroase. Care este rețeta de magiun recomandată de specialiști, apreciată atât pentru simplitatea preparării, cât și pentru faptul că își păstrează calitatea pe termen lung.

În mod tradițional, rețeta de magiun de prune se fierbe lent, la foc mic, pentru a permite evaporarea apei și concentrarea aromelor.

Rețeta de magiun de prune la cuptor

„Magiunul de prune la cuptor este o alternativă simplă la rețeta tradițională, care, de obicei, necesită amestecare continuă pe aragaz, și poate rezista câțiva ani în cămară, dacă borcanele sunt păstrate corect.

Prepararea este ușoară: prunele, fără sâmburi, tăiate în jumătăți se așază într-un vas termorezistent, apoi se coc la 100°C timp de patru ore, amestecând în vas la fiecare oră. Prin coacerea lentă, fructele se deshidratează, aromele se intensifică și nu mai este nevoie de adaos de zahăr.

  • (În funcție de dimensiunea vasului, se pot folosi 3-4 kilograme de prune per coacere)

După prima oră de coacere, fructele pot fi zdrobite cu o furculiță și se pot adăuga ingrediente extra precum: scorțișoară, vanilie sau plante aromatice. Vasul se reintroduce apoi în cuptor pentru continuarea coacerii lente. La final, magiunul se toarnă fierbinte în borcane sterilizate, care se învelesc într-o pătură și se lasă la răcit lent, apoi se depozitează în cămară sau într-un spațiu răcoros.” a explicat pentru Digi24 Chef Kovacs Attila.

Recomandări pentru un magiun de prune care rezistă

„În general, borcanele cu magiun de prune care conțin zahăr și în care fructele au fost fierte atât înainte, cât și după adăugarea zahărului, au cea mai mare durabilitate și rezistă cel mai bine în cămară. Pentru a prelungi durata de păstrare a preparatelor, există două recomandări simple: magiunul se toarnă fierbinte în borcane sterilizate, apoi acestea se lasă să se răcească lent, învelite într-o pătură timp de până la 12 ore. Ulterior, borcanele se depozitează în cămară sau într-un loc răcoros.

A doua metodă presupune ca, după ce magiunul a fost pus în borcane, acestea să fie așezate într-un vas mare cu apă, separate între ele prin prosoape din material, și să fiarbă la foc mic încă 30 de minute. După această etapă, borcanele se lasă să se răcească natural, apoi se depozitează.” a mai adăugat Chef Kovacs Attila.

