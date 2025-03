Cei mai buni măcelari din țară se antrenează la Cluj ca să ne reprezinte la Campionatul Mondial de la Paris. Este pentru prima dată când o țară din estul Europei se înscrie la această competiție. „A fost un drum lung, o muncă grea”, spune unul dintre măcelarii care vor reprezenta România la competiția organizată, la sfârșitul lunii, în Franța.

„Fleică de porc, dovlecel și puțină carne de burger. Merge foarte bine la cuptor, undeva la 20 de minute, la 180 de grade”, explică unul dintre măcelari.



Măcelarii se pregătesc încă din vara anului trecut pentru această competiție.

Cosmin Moldovan, coordonator echipă: I-am scos din zona de confort, dintr-o carmangerie, și am venit aici. Am închiriat acest spațiu, ca să fie exact ca și la campionatul mondial.

Printre produsele pregătite în cadrul antrenamentelor se număra diverse rulade din carne și frigărui.

Gabriel Arghir, căpitanul echipei: În momentul acesta am terminat de legat un rosbeef, care constă într-o bucată de pulpă de vită curățată. O să rămână un pic crud în mijloc și copt pe dinafară. Se taie în felii foarte subțiri și se servesc cu ulei, lămâie, sare, piper.

Paul Cordea, măcelar: Aici încerc să pregătesc o ruladă de berbecuț, în interior o să fie praz, pe deasupra o să fie condimentată cu cimbrișor și rozmarin.

Peste 50 de măcelari din România s-au înscris la selecțiile pentru formarea echipei. Au fost aleși de specialiști de top după patru etape eliminatorii, care au pus accent pe tehnică, viteză și capacitatea de a transforma carnea într-un produs spectaculos.

Georgian Marius Petre, măcelar: Eu am fost la preselecție la Iași anul trecut. Acolo am făcut bine, am fost sunat că am fost ales și avem aproape un an de zile de când venim la antrenamente la Cluj.

Paul Cordea, măcelar: A fost un drum lung, o muncă grea, ne antrenăm intens de fiecare dată.

România este singura țară din sud-estul Europei care participă la această competiție.

Florin Moroșanu, directorul Asociatiei Cluj Capitală Culturală Europeană: Scopul este să reușească echipa să scoată cele mai interesante produse intr-un interval de timp prevăzut de regulament, care e de 3 ore și jumătate. Se depunctează, în special, chestiunile care țin de nefolosirea în totalitate a cărnii.

Gabriel Arghir, căpitanul echipei: Trebuie să ne degajăm de tot ce este în jurul nostru și să încercăm să scoatem afară tot ce e mai bun din noi.

14 țări vor concura la competiția de la Paris, care va avea loc pe 30 și 31 martie.

reporter: Bianca Timșa

operator: Radu Tomuleț





Editor : Izabela Zaharia