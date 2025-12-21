Live TV

Cele mai bune rețete de friptură pentru masa de Crăciun: Secretele bucătarilor pentru carne suculentă și fragedă

Data publicării:
Rețete de friptură pentru Crăciun. Foto Getty Images
Rețete de friptură pentru Crăciun. Foto Getty Images
Rețete de friptură de Crăciun

Friptura de Crăciun rămâne unul dintre preparatele emblematice ale sărbătorilor, aducând în farfurie texturi savuroase care definesc mesele festive românești. De la porc rumen și aromat, până la pieptul de curcan fraged, însoțit de sosuri echilibrate și atent preparate, fiecare rețetă combină tradiția cu simplitatea tehnicii, pentru un preparat suculent care încântă întreaga familie.

Masa de sărbători este mai mult decât un prilej de a mânca - este un moment în care familia se adună, tradițiile se respectă, iar aromele preparatelor festive dau savoare fiecărui moment petrecut împreună.

Rețete de friptură de Crăciun

Friptură de porc cu piure de legume coapte

Pentru o friptură de porc reușită se recomandă cotletul, cu sau fără os, însă cu suficientă slănină și șoric pentru a păstra suculența și aroma cărnii. Șoricul se crestează în pătrățele mici, în care se pot introduce cuișoare, iar carnea se condimentează apoi cu sare și piper.

Într-o tavă de cuptor se așază la bază câteva bucăți de ceapă, căței de usturoi și felii de mere, pere sau gutui, după preferință. Deasupra se așază friptura pregătită și se stropește cu aproximativ 500 ml de bere sau vin, amestecate cu câteva linguri de miere, iar pentru un plus de suculență se adaugă și puțină apă, cât să acopere ușor carnea. Tava se introduce în cuptor la 200 de grade pentru aproximativ 20 de minute, după care se acoperă cu folie de aluminiu, temperatura se reduce la 175-180 de grade și friptura continuă să se coacă până când carnea devine fragedă și rumenă uniform.

  • Timpul de coacere al fripturii de porc depinde de greutatea bucății de carne. Pentru o bucată de aproximativ două kilograme, friptura are nevoie de circa două ore și jumătate pentru a se găti complet. Este important ca, la final, carnea să fie bine pătrunsă, dar în același timp fragedă și suculentă.

După ce se scoate din cuptor, friptura trebuie lăsată să se odihnească cel puțin 20 de minute înainte de a fi tăiată și servită. Acest pas este esențial pentru a păstra suculența cărnii, deoarece imediat după coacere, procesul natural de distribuire a sucurilor interne nu s-a încheiat. Prin odihnă, friptura își păstrează textura și aromele, fiind gata de servit într-o formă perfectă.

  • După coacere, carnea se acoperă cu hârtie de copt și folie alimentară, evitându-se staniolul, care poate accelera oxidarea cărnii.

Legumele rămase în tavă, împreună cu sosul format, se transferă într-un blender și se mixează până când se obține un piure omogen. În compoziție se adaugă condimente precum rozmarin, cimbrișor, sare și piper, după gust, iar apoi piureul se transferă într-un vas și se încălzește pe foc, adăugându-se puțină bere sau vin până ajunge la punctul de fierbere. Pentru a îngroșa sosul, se adaugă unt rece direct din frigider. La final, sosul se mai ajustează cu sare și piper, iar dacă gustul este ușor acid, se poate echilibra cu puțină miere sau zahăr brun.”, a explicat pentru Digi24.ro Chef Kovacs Attila, bucătar în Brașov

Friptură de vită

„Pentru a obține un rezultat desăvârșit, este important să alegi o bucată de carne de calitate, precum mușchiul sau antricotul, cu un strat fin de grăsime care să păstreze suculența în timpul gătitului. Înainte de preparare, carnea se lasă la temperatura camerei timp de aproximativ 30 de minute și se tapotează cu șervețele absorbante. Se condimentează generos cu sare și piper pe toate părțile. Într-o tigaie mare, care poate fi folosită și la cuptor, se încălzește ulei sau unt, iar carnea se întoarce pe toate părțile, până când capătă o culoare rumenă. La final, se adaugă câțiva căței de usturoi zdrobiți, crenguțe de rozmarin și cimbru, pentru a intensifica aroma.

Friptura se poate termina la cuptor, la 180°C, pentru 15-25 de minute, în funcție de gradul de gătire dorit. Este esențial să o lăsăm să se odihnească câteva minute după ce iese din cuptor, pentru ca sucurile să se redistribuie, păstrând carnea suculentă și fragedă. Se mai pot adăug și câteva cubulețe de unt peste carnea scoasă din cuptor.”, a mai precizat sursa Digi24.roa

Friptură de curcan

„Pentru friptura de curcan se folosește pieptul, care se marinează înainte de gătire pentru a obține o carne fragedă și aromată. Marinada se prepară din câteva linguri de ulei de floarea-soarelui, coaja și sucul a două portocale bio, o linguriță de piper zdrobit, jumătate de linguriță de scorțișoară măcinată, puțin piper cayenne pentru un strop de picant, două boabe întregi de ienihabar, 250 ml vin alb și o lingură de miere. Sare sau zahăr nu se adaugă, pentru a evita deshidratarea cărnii.
Pieptul de curcan se așază într-un vas împreună cu marinada, iar totul se dă la cuptor pentru aproximativ două ore.

Sos de merișoare pentru carnea de curcan

Sosul de merișoare este acompaniamentul perfect pentru carnea de curcan și pentru diverse garnituri, de la piureuri și cartofi dulci, până la legume coapte sau la grătar. Pentru preparare, 200 de grame de merișoare deshidratate se pun într-un vas încăpător, împreună cu 600 ml de apă și 500 ml de vin alb, și se lasă la fiert la foc potrivit timp de 30-40 de minute, până când lichidul începe să scadă. Se adaugă apoi coaja și sucul de la o portocală bio, precum și un baton de scorțișoară, pentru aromă. Când compoziția se îngroașă, batonul de scorțișoară se scoate, iar sosul se blenduiește până se obține o pastă fină.”, a transmis Chef Attila

