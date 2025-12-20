Live TV

Cele mai bune rețete de sarmale pentru Crăciun: Ce combinații de carne și condimente recomandă bucătarii experimentați

Camelia Sinca Data publicării:
Rețete de sarmale pentru Crăciun. Foto Getty Images
Rețete de sarmale pentru Crăciun. Foto Getty Images
Din articol
Rețete de sarmale pentru masa de Crăciun

Sarmalele rămân unul dintre cele mai apreciate preparate tradiționale românești, mai ales în perioada sărbătorilor. Rețetele diferă de la o regiune la alta: de la clasicul preparat în foi de varză cu carne de porc și vită, până la sarmalele în miniatură, în foi de leuștean. Fiecare variantă aduce arome și texturi unice, transformând orice masă într-o adevărată experiență culinară.

Indiferent dacă alegi rețeta clasică, cu carne de porc și varză murată, sau versiuni inovatoare cu legume sau orez aromat, sarmalele rămân un preparat tradițional nelipsit de la mesele românilor.

Rețete de sarmale pentru masa de Crăciun

Rețetă de sarmale cu carne de vită și porc, condimentată cu ghimbir

„Pentru aproximativ 50 de sarmale sunt necesare în jur de 1,5 kilograme de carne amestec (porc și vită), 200 de grame de slană afumată și 200 de grame de orez sau bulgur, spălat în mai multe ape. Carnea nu trebuie trecută prin mașina de tocat, ci se taie manual, în bucăți mici, pentru a păstra o textură mai fermă și un gust mai pronunțat.

  • În compoziție pot fi integrate, în funcție de preferințe, orez, bulgur sau chiar boabe de porumb. Variantele cu bulgur sunt considerate mai ușoare, având un aport glicemic mai redus comparativ cu orezul, fără a compromite consistența sau aroma preparatului.

Pentru compoziția sarmalelor, ceapa se călește ușor, în puțină untură de porc, împreună cu doi-trei căței de usturoi, până când aromele se întrepătrund. Se adaugă apoi bulgurul sau orezul, iar amestecul rezultat se combină cu carnea și slana afumată, tăiată mărunt. Compoziția se asezonează cu sare, piper, cimbru, ghimbir ras sau sub formă de pudră și o cantitate foarte mică de cuișoare, Ulterior, într-o oală de lut, se așază un prim strat de varză murată tocată, urmat de un strat de sarmale. Operațiunea se repetă până la epuizarea compoziției, cu mențiunea ca ultimul strat să fie de varză.

La baza vasului se pot adăuga câteva crenguțe de cimbru și mărar pentru aromă. Pentru un plus de savoare, în centrul vasului se poate lăsa un spațiu în care se adaugă o bucată de ciolan afumat sau ceafă de porc afumată. Deasupra se toarnă 150-200 de mililitri de apă, apoi vasul se pune la fiert, la foc mic, timp de aproximativ trei ore.”, a explicat pentru Digi24.ro Chef Kovacs Attila

  • Lichidul adăugat permite o gătire lentă, astfel încât carnea să devină fragedă. Alternativ, oala de lut poate fi introdusă la cuptor, unde sarmalele se gătesc timp de aproximativ trei ore, la o temperatură constantă de 160–170 de grade Celsius.

Sarmale în foi de leuștean

„Sarmalele în foi de leuștean sunt pregătite în variantă miniaturală (miniatură), într-o rețetă care presupune atenție și răbdare, dar care oferă un gust distinct, diferit de cel al rețetelor clasice. Frunzele de leuștean, esențiale pentru acest preparat, trebuie să fie mari și fragede, culese de preferință pe timpul verii și păstrate corespunzător. Înainte de utilizare, acestea se lasă pentru scurt timp în apă cu sare, apoi se clătesc bine pentru a-și păstra prospețimea și aroma specifică.

Compoziția este una simplă, menită să pună în valoare gustul intens al frunzelor. Se folosește carne de curcan, de pui sau de pește, aproximativ un kilogram, două cepe tocate fin și 150 de grame de orez. Condimentarea se rezumă strict la sare și piper, fără alte adaosuri, deoarece aroma de leuștean este elementul dominant al preparatului.

Compoziția se porționează cu ajutorul unei lingurițe și se așază pe fiecare foaie de leuștean, care se rulează atent, obținând sarmale de dimensiuni mici. Acestea se așază apoi într-un vas termorezistent, în straturi, în funcție de cantitatea rezultată. Vasul se introduce la cuptor și se lasă la gătit la o temperatură scăzută, de aproximativ 160 de grade Celsius, timp de două ore, pentru ca aromele să se îmbine lent.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

  • Ouăle se adaugă în compoziția de carne doar în situația în care umplutura este mai grasă, fiind utilizate strict pentru a lega ingredientele, nu ca element definitoriu al rețetei.

Sarmale în foi de viță de vie

„Pentru prepararea sarmalelor în foi de viță este nevoie de carne tocată, de preferat un amestec de porc și vită, aproximativ 1,5 kg. Se poate adăuga și orez în umplutură, pentru a închega compoziția, alături de ceapă tocată fin, călită ușor în ulei până devine translucidă. Se condimenteză după gust cu sare, piper negru și, opțional, puțină boia dulce.

Foile de viță de vie se opăresc prealabil pentru a elimina sarea în exces, după care se formează sarmalele cu ajutorul compoziției. Sarmalele se așază în straturi, într-o cratiță cu fund gros, eventual tapetată cu foi de viță. Separat, se pregătește un sos simplu, din sos de roșii, sare, piper și puțin ulei, care se toarnă uniform peste sarmalele în foi de viță. Se poate adăuga și apă sau supă fierbinte până aproape de nivelul sarmalelor, se acoperă vasul și se fierb la foc mic aproximativ două ore.”, a adăugat expertul culinar

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cotton harvest from field
1
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
2
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
3
China ia atitudine după ce SUA au anunțat că vând Taiwanului arme în valoare de 11...
F-16 Turcia
4
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
graniceri rusi - estonia
5
Trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul Estoniei. Autoritățile de la Tallinn...
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Digi Sport
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rețete de cozonac pentru Crăciun. Foto Getty Images
Secretele celor mai buni cozonaci pentru Crăciun: Rețete și reguli esențiale pentru un aluat perfect, recomandate de un maestru bucătar
cuptor cu microunde
(P) 5 rețete care pot fi făcute într-un cuptor cu microunde
mircea radu
Mircea Radu lansează un proiect inedit în satele de lângă Sarmizegetusa Regia
masa de craciun_shutterstock_154676963
Cu cât s-a scumpit masa de Crăciun
mamaliga cu sarmale
Rețete adaptate pentru mâncăruri tradiționale
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a...
Vladimir putin / Ursula von der Leyen
Acordul UE pentru Ucraina menține Kievul în luptă, dar păstrează...
Politik, Luftwaffe US Air Force F-16 Fighting Falcon
Atac al SUA împotriva Statului Islamic în Siria, după ce trei...
A delegate take a photo with her phone as the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy's speaks at the NATO Parliamentary Assembly. The NATO Parliamentary Assembly (NPA) is an inter-parliamentary organization for parliamentarians in NATO’s Member States
Plan B în cadrul NATO: statele din flancul estic fac presiuni pentru...
Ultimele știri
Consiliul UE, de acord cu un euro digital funcțional atât online, cât și offline
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme”
Raportul bugetar al Rusiei dezvăluie pentru prima dată prețul războiului: în 2026 „operațiunea militară specială” costă 7,3% din PIB
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fostul jucător căruia Gigi Becali îi interzisese să mai dribleze la FCSB. Astăzi, a ajuns să...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Decizia importantă luată de Mirel Rădoi după ce a plecat de la Craiova. Își vinde ”bijuteria” cu 732.000 de...
Adevărul
Val de concedieri la o fabrică din România, imediat după Sărbători
Playtech
Ce drepturi ai dacă ești în șomaj tehnic. Ce bani primești și când
Digi FM
Cât costă să petreci Crăciunul sau Revelionul în hotelul de la mare al lui Gheorghe Hagi
Digi Sport
Surpriză! Cu cine trebuie să împartă Florin Tănase cele 20.000.000 €
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
O româncă a murit în drum spre casă după ce a fost dată jos de șoferul unui microbuz, pe o autostradă din...
Newsweek
Ce pensie ia un cântăreț sau un actor de la stat? Sunt artiștii favorizați de noua lege a pensiilor?
Digi FM
Marius Calotă, despre care s-a spus că a avut o relație cu Rodica Stănoiu, a rupt tăcerea: „A fost ca o mamă...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...