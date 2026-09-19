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Cum se prepară zacusca tradițională pentru iarnă. Proporția ingredientelor și secretul unui gust autentic

Marina Cimpoacă Data actualizării: Data publicării:
Rețetă de zacuscă. Sursă Foto Getty Images
Rețetă de zacuscă. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Rețetă tradițională de zacuscă pentru iarnă Regula pentru o zacuscă cu gust autentic recomandată de bucătari profesioniști

Zacusca, unul dintre preparatele reprezentative ale bucătăriei tradiționale românești, este pregătită în multe gospodării înaintea sezonului rece. Reușita rețetei depinde de proporția ingredientelor, de pregătirea legumelor și de respectarea etapelor de fierbere. Chef Cristi Șerb a explicat pentru Digi24.ro ce cantități sunt necesare pentru aproximativ zece borcane și care este detaliul ce poate conferi preparatului gustul autentic.

Pentru o păstrare sigură și îndelungată, zacusca trebuie pusă în borcane sterilizate, închise ermetic și depozitate ulterior în condiții corespunzătoare.

Rețetă tradițională de zacuscă pentru iarnă

„Pentru aproximativ 10 borcane de zacuscă sunt necesare 3 kilograme de vinete, 2 kilograme de ardei copți, 1,5 kilograme de ceapă și 2 kilograme de roșii bine coapte. Roșiile pot fi înlocuite cu aproximativ 1-2 litri de suc de roșii. Pentru asezonare sunt necesare foi de dafin, sare și piper boabe, iar, opțional, se poate adăuga o lingură de zahăr, în funcție de preferințele de gust.

Prepararea începe cu coacerea vinetelor și a ardeilor, de preferat pe grătar, deasupra cărbunilor încinși. După ce sunt bine pătrunse, legumele se curăță și se pregătesc pentru următoarea etapă. Separat, ceapa se toacă și se călește bine, până când se înmoaie și capătă o ușoară nuanță aurie.

Peste ceapa călită se adaugă vinetele și ardeii copți și curățați, apoi roșiile tocate sau sucul de roșii. Compoziția se omogenizează și se lasă la fiert, la foc mic, timp de aproximativ două-trei ore. Fierberea lentă permite ingredientelor să se gătească uniform și contribuie la formarea gustului specific al preparatului.

Cu aproximativ 15 minute înainte de final, se adaugă sarea, piperul boabe și foile de dafin. În cazul în care se dorește o notă ușor dulceagă, se poate adăuga și o lingură de zahăr. După încorporarea condimentelor, zacusca se mai fierbe timp de 15 minute.

Pentru o păstrare corespunzătoare, zacusca se pune în borcane curate și sterilizate în prealabil. Recipientele se închid ermetic, iar după sterilizare se lasă să se răcească treptat, urmând să fie depozitate într-un spațiu răcoros, uscat și ferit de lumină.”, a explicat pentru Digi24.ro Chef Cristi Șerb

Regula pentru o zacuscă cu gust autentic recomandată de bucătari profesioniști

„Coacerea vinetelor și a ardeilor direct pe grătar, deasupra jarului, nu este doar o etapă a preparării, ci și unul dintre detaliile care contribuie la gustul specific al preparatului. Căldura și fumul degajat în timpul coacerii dau legumelor o ușoară aromă afumată, care se păstrează în compoziție și se îmbină ulterior cu celelalte ingrediente. Astfel, zacusca capătă o savoare mai intensă și o notă distinctă, dificil de obținut prin coacerea legumelor prin alte metode. ”, a conchis sursa Digi24.ro

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