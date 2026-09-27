Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei

Fructele și legumele își pot pierde repede prospețimea dacă sunt depozitate în condiții nepotrivite. Unele se păstrează la temperatura camerei, în timp ce altele trebuie ținute în frigider. Spălarea înainte de consum ajută la îndepărtarea impurităților și a unei părți dintre eventualele reziduuri de pesticide, iar alegerea locului potrivit pentru fiecare produs poate reduce alterarea și risipa alimentară.

Specialiștii explică regulile simple de spălare a fructelor și legumelor pentru îndepărtarea cât mai eficientă a impurităților și a reziduurilor de pesticide.

Cum se spală corect fructele și legumele pentru a îndepărta pesticidele

Fructele și legumele trebuie spălate bine înainte de consum, chiar și atunci când urmează să fie decojite. Spălarea ajută la îndepărtarea murdăriei, a impurităților și a unei părți dintre eventualele reziduuri de pesticide de pe suprafața lor.

„Pentru o curățare cât mai eficientă, fructele și legumele se spală sub jet de apă timp de 20-30 de secunde, iar suprafața lor poate fi frecată ușor cu mâna. În cazul produselor cu coajă fermă, precum merele, cartofii sau morcovii, poate fi folosită și o perie destinată alimentelor. Atunci când este posibil, îndepărtarea cojii sau a frunzelor exterioare poate contribui suplimentar la reducerea reziduurilor de la suprafață.

Nu este recomandată folosirea săpunului, a detergentului de vase sau a altor produse de curățare pentru spălarea fructelor și legumelor. Acestea nu sunt concepute pentru contactul cu alimentele și pot lăsa, la rândul lor, reziduuri pe suprafața acestora.

Pentru a evita alterarea prematură, fructele și legumele nu ar trebui spălate cu mult timp înainte de a fi depozitate. Umezeala rămasă pe suprafața acestora poate favoriza apariția mucegaiului și poate accelera degradarea, astfel că este preferabil ca spălarea să fie făcută cât mai aproape de momentul consumului.” , a explicat pentru Digi24.ro medicul alergolog Petruțescu Brîndușa

Cum se păstrează fructele și legumele proaspete mai mult timp

Modul în care sunt depozitate fructele și legumele influențează cât de repede se alterează. Prospețimea lor depinde atât de calitatea produselor cumpărate, cât și de condițiile în care sunt ținute acasă. Alegerea locului potrivit ajută la menținerea calității și la reducerea risipei alimentare.

De ce nu este recomandat să păstrăm toate alimentele în frigider

Temperaturile scăzute nu sunt potrivite pentru toate fructele și legumele. Refrigerarea poate afecta aroma, textura sau coacerea unora dintre ele, în timp ce alte produse rezistă mai bine la rece. Condițiile de depozitare trebuie adaptate fiecărui aliment.

Produse care se păstrează la temperatura camerei

Bananele necoapte, ceapa, cartofii, cartofii dulci și dovleacul de iarnă pot fi păstrate la temperatura camerei, în condiții potrivite fiecărui produs.

Tot aici pot fi lăsate să se coacă roșiile, caisele, avocado, mango, pepenele galben, nectarinele, papaya, piersicile, perele și prunele. Mutarea lor prea devreme la rece poate influența coacerea sau calitatea unora dintre ele.

Când pot fi mutate fructele în frigider

După coacere, caisele, avocado, mango, pepenele galben, nectarinele, papaya, piersicile, perele și prunele pot fi transferate în frigider pentru a încetini alterarea. Pot fi refrigerate și roșiile coapte: înainte de servire, acestea pot fi lăsate să revină la temperatura camerei pentru un gust mai bun.

Fructe și legume care se păstrează în frigider

Merele și afinele rezistă mai bine la rece. Merele trebuie ținute separat de alte produse, deoarece eliberează etilenă, un gaz produs în mod natural de unele fructe, care poate grăbi coacerea celor păstrate în apropiere.

În frigider se păstrează și broccoli, varza de Bruxelles, varza, morcovii, conopida, prazul, salata verde, mazărea, zmeura și căpșunile. Refrigerarea este recomandată și pentru castraveți, vinete, fasole verde și dovlecei de vară.

Editor : M.C.