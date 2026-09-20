Cum se sterilizează corect borcanele pentru conserve. Greșeala din cauza căreia capacele nu se închid etanș

Sterilizarea borcanelor este o etapă esențială în pregătirea conservelor pentru sezonul rece, deoarece influențează păstrarea acestora în condiții corespunzătoare. Alegerea metodei de igienizare, verificarea recipientelor și folosirea unor capace potrivite sunt detalii care nu trebuie neglijate. Chef Cristi Șerb a explicat pentru Digi24.ro cum se realizează corect procedura și prezintă două metode care pot fi aplicate în gospodărie.

Respectarea regulilor de igienizare și închidere a recipientelor reduce riscul alterării conservelor și contribuie la păstrarea lor în condiții optime.

Cum se sterilizează corect borcanele pentru conserve

„Pregătirea conservelor pentru sezonul rece începe cu igienizarea atentă a recipientelor. Borcanele trebuie curățate și tratate termic corespunzător înainte de umplere, pentru a contribui la păstrarea preparatelor în condiții bune. În gospodării sunt folosite mai multe metode de pregătire, printre cele mai cunoscute fiind încălzirea la cuptor și tratarea în apă.

Sterilizarea borcanelor la cuptor

Pentru această metodă, borcanele trebuie să fie curate și bine clătite, apoi așezate într-o tavă, fără să se atingă între ele. Cuptorul se încălzește la o temperatură de cel mult 80 de grade Celsius, iar recipientele sunt lăsate în interior pentru maximum 10 minute.

După tratamentul termic, borcanele se scot cu grijă și se așază pe o suprafață curată. Este recomandată evitarea schimbărilor bruște de temperatură, care pot provoca fisurarea sticlei.

Sterilizarea în apă, o metodă tradițională

O altă metodă folosită în gospodării este tratarea borcanelor în apă. Recipientele se pun într-un vas încăpător, după care se adaugă apă caldă astfel încât să le înconjoare uniform. Apa este menținută la temperatură ridicată, fără a ajunge la fierbere, timp de aproximativ 15-20 de minute.

La final, fiecare recipient se scoate cu grijă și se așază pe o suprafață curată, unde este lăsat să se răcească natural. După răcire, borcanele și capacele trebuie verificate pentru a se asigura că închiderea este corespunzătoare. Ulterior, conservele pregătite pot fi depozitate într-un spațiu răcoros, uscat și ferit de lumină.”, a explicat pentru Digi24.ro chef Cristi Șerb

Greșelile care împiedică borcanele să se închidă bine

Pentru ca borcanele să se închidă corect și conservele să poată fi păstrate în condiții corespunzătoare, există câteva greșeli care trebuie evitate. Borcanele fisurate, crăpate sau ciobite nu trebuie folosite, deoarece se pot sparge în timpul procesării preparatului. La fel, capacele deformate, ruginite sau cu garnitura deteriorată pot împiedica formarea unei etanșări corespunzătoare.

O altă greșeală este umplerea excesivă a borcanelor. Spațiul liber de la gură trebuie respectat conform rețetei folosite. În același timp, marginea borcanului trebuie să fie perfect curată înainte de aplicarea capacului. Urmele de alimente, sirop sau grăsime pot împiedica închiderea etanșă.

De asemenea, capacele nu trebuie strânse excesiv, iar borcanele nu trebuie supuse unor schimbări bruște de temperatură, deoarece sticla se poate fisura. După procesarea termică, recipientele trebuie lăsate să se răcească fără a fi mișcate sau apăsate.

Cum procedezi când capacul nu s-a închis bine

După răcirea completă a borcanelor, fiecare capac trebuie verificat pentru a vedea dacă s-a format vidul și dacă recipientul este bine etanșat. Un borcan al cărui capac nu s-a închis corespunzător nu trebuie depozitat împreună cu restul conservelor.

În funcție de tipul preparatului și de metoda de conservare folosită, borcanul poate fi reprocesat în termen de 24 de ore, cu un capac nou și respectând o rețetă testată. O alternativă este păstrarea la frigider și consumarea într-un interval scurt, potrivit alimentului respectiv.

Editor : M.C.