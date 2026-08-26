Producția de roșii a fost una bună, anul acesta, în mare parte din țară. Ca să nu arunce roșiile rămase, gospodinele au căutat diferite rețete: de la sucul de roșii, sosul de tomate, roșii întregi sau tăiate cuburi, puse la borcan pentru iarnă, sau chiar congelate până la dulceața de roșii, un desert inedit, inspirat de rețetele din Italia. Realizată cu apă, zahăr, lămâie și nuci, dulceața de roșii face furori, în ultimele luni, și pe rețelele sociale.

„Așa arată dulceața de roșii. Un deliciu! Are un gust dulce-amărui de la lămâie și, totodată, foarte, foarte plăcut și ușor de făcut”, spune Liliala Arapu, o gospodină din Gorj care ne-a primit în bucătăria ei.

În nici măcar o oră, roșiile coapte, culese direct din grădină, prind savoare, cu o rețetă simplă.

„Am venit să culegem roșii pentru dulceață. Pun o cană și un pic de apă, un litru de zahăr, să se facă siropul până noi spălăm și tocăm roșiile. Le scoatem semințele, iar după aceea tocăm”, povestește Liliala Arapu, care a descoperit rețeta de la o cunoștință din Italia. Secretul gustului stă în nucile și lămâia adăugate.

„S-a legat și acum dăm cu roșii. Pe pâine, se servește și așa la un ceai, fiecare cum dorește. Acum dăm și cu nucile, ca să fiarbă cu ele și cu lămâia. Un desert minunat!”, spune încântată gospodina din Gorj.

Dulceața nu este cunoscută la noi în țară, dar oamenii sunt curioși de gustul ei.

„Nu știu, am văzut pe internet, dar n-am făcut. O să fac”, spune convinsă o doamnă.

„Nici n-am auzit de dulceață de roșii până acum”, mărturisește cineva.

„Cu lămâie și cu nucă nu, nu am auzit, dar sună interesant”, e de părere altcineva.

Astfel de rețete au luat naștere, după ce producția a fost una mare, iar legumicultorii au căutat variante, pentru a o valorifica.

„Anul acesta, am avut o producție foarte bună de tomate, atât în spații protejate, cât și în grădină. Unii producători au fost inventivi, în general, pentru a valorifica cu succes producția”, spune directorul Direcției Agricole Gorj, Valentin Priporeanu.

Dulceața de ardei iute sau cea de gogonele sunt alte rețete folosite de legumicultori, pentru un profit mai mare, dar și pentru ca legumele să nu fie uitate în solarii și grădini.

redactor: Gabriela Mihăescu

operator: Florin Gurgui

Editor : Izabela Zaharia