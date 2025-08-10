Live TV

Furie în Italia după ce britanicii au „stricat” o celebră rețetă de paste: „Nu sunt patru ingrediente, ci trei”

A traditional Italian spaghetti cacio e pepe dish, featuring al dente pasta coated in a creamy blend of Pecorino Romano cheese and freshly ground blac
Rețeta menționată de site-ul britanic conținea patru ingrediente: spaghete, piper negru, parmezan și unt. Sursa foto: Profimedia Images
 Scandalul a ajuns la Ambasada Marii Britanii la Roma Ce i-a înfuriat cel mai mult pe italieni „Tradiția noastră este mâncarea”

Italienii au reacționat cu furie după ce popularul site britanic Good Food a publicat o rețetă a tradiționalelor paste cacio e pepe care nu includea ingredientele originale corecte și prezenta preparatul drept o masă rapidă, potrivit BBC.

Pastele cacio e pepe sunt un fel de mâncare emblematică al Romei, cunoscut pentru simplitate, dar și pentru dificultatea surprinzătoare de a-l găti corect, așa că descrierea făcută de Good Food, conform căreia poate fi preparat rapid pentru „un prânz pe fugă”, i-a enervat pe mulți italieni.

Rețeta menționată conținea patru ingrediente: spaghete, piper negru, parmezan și unt, sugerând chiar opțional adăugarea de smântână dulce. În realitate, preparatul autentic are doar trei ingrediente: spaghete, piper negru și brânză pecorino.

 Scandalul a ajuns la Ambasada Marii Britanii la Roma

Furia a fost atât de mare încât o asociație care reprezintă restaurantele din Italia a sesizat Ambasada Marii Britanii la Roma. Organizația Fiepet Confesercenti s-a declarat „uimită” că o astfel de rețetă a apărut pe un site culinar britanic atât de respectat, deținut de BBC până în 2018. Președintele acesteia, Claudio Pica, a transmis scrisori atât către Immediate Media, actualul deținător al site-ului, cât și către ambasadorul britanic în Italia, Edward Llewellyn.

„Acest fel de mâncare emblematic, tradițional din Roma și regiunea Lazio, este de ani buni un pilon al bucătăriei italiene, atât de important încât a fost replicat și dincolo de granițele Italiei”, a declarat Pica. El a precizat că, deși regretă să contrazică site-ul britanic, „rețeta originală de cacio e pepe exclude parmezanul și untul. Nu sunt patru ingrediente, ci trei: paste, piper și pecorino”.

Subiectul a fost intens dezbătut în presa italiană. Un jurnalist de la postul public RAI a comentat: „Ni se spune mereu că nu suntem la nivelul BBC… și apoi ei fac așa ceva. O greșeală gravă. Sugestia de a adăuga smântână mi-a dat fiori”.

Brandul Good Food a aparținut BBC Studios (divizia comercială a BBC), fiind vândut ulterior către Immediate Media Company, iar anul trecut a fost eliminat prefixul „BBC” din denumire.

Ce i-a înfuriat cel mai mult pe italieni

Deși unii bucătari pot experimenta cu rețeta, nemulțumirea principală este că site-ul i-ar fi indus în eroare pe cititori, prezentând această variantă fiind cea originală.

Italienii sunt adesea cunoscuți pentru faptul că ironizează reinterpretările internaționale ale rețetelor lor – pizza cu ananas, cappuccino după prânz sau carbonara cu smântână – dar în acest caz, indignarea este mai profundă: este vorba despre atingerea unei tradiții sacre.

„Poți face toate variațiile din lume – dar nu poți folosi numele italian original pentru ele”, consideră Maurizio și Loredana, care conduc un hotel din centrul Romei, aflat de patru generații în familie. „Nu poți spune că e cacio e pepe dacă pui unt, ulei și smântână. Devine altceva. Trebuie să-i dai Cezarului ce-i al Cezarului!”

Giorgio Eramo, patronul unui restaurant de paste proaspete din apropierea Pieței Sfântul Petru, servește cacio e pepe și alte preparate tradiționale. „Este groaznic. Nu e cacio e pepe… Ce a publicat Good Food, cu unt și parmezan, se numește pasta Alfredo. E un alt fel de mâncare”, a spus el. Pe panoul cu paste al restaurantului său, oferă și o variantă de cacio e pepe cu lime, o variație. Dar spune că aceea e acceptabilă. „Este diferită, e pentru vară, ca să facem pastele mai proaspete. Dar nu afectează tradiția. Nu e ca smântâna sau untul. Lime-ul e doar o mică schimbare.”

„Tradiția noastră este mâncarea”

Nicola, proprietarul unui mic local de sandwichuri din apropierea Vaticanului, s-a declarat profund ofensat de includerea smântânii în rețetă. „Cacio e pepe nu trebuie făcut cu smântână; smântâna e pentru deserturi. Pentru numele lui Dumnezeu! Cine folosește smântână nu înțelege ce înseamnă să gătești.”

Eleonora, care lucrează într-o cafenea aglomerată din centrul Romei, crede că poate nu ar fi nevoie ca italienii să se enerveze atât de tare, dar înțelege reacția. „Tradiția noastră se bazează pe mâncare. Așa că, dacă atingi singurul lucru care ne definește, peste tot în lume… asta poate să ne întristeze puțin.”

