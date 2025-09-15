Live TV

Ingredientul minune din salată: Bogat în vitamina K, protejează inima și ajută la slăbit

Data publicării:
fresh watercress
O cană de năsturel tocat conține doar patru calorii. Sursa foto: Profimedia Images
Un ingredient aparent banal, care se regăsește adesea în salate, a fost declarat de CDC drept cea mai sănătoasă legumă a anului 2024. Bogat în vitamine și sărac în calorii, năsturelul poate sprijini sănătatea inimii și contribui la pierderea în greutate, potrivt The Independent.

Năsturelul s-ar putea să nu fie primul produs de pe lista de cumpărături, însă această verdeață cu gust ușor picant este plină de beneficii pentru sănătate care nu ar trebui ignorate. Potrivit experților în nutriție, această plantă cruciferă sprijină sănătatea inimii, contribuie la pierderea în greutate și ar putea reduce riscul de apariție a unor forme de cancer.

Anul trecut, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite au desemnat năsturelul drept cea mai sănătoasă legumă de pe piață, depășind chiar și spanacul, datorită conținutului ridicat de nutrienți.

„Năsturelul, care a fost desemnat recent cea mai sănătoasă legumă de către CDC, oferă o mulțime de beneficii pe care nu vei vrea să le ratezi”, a declarat nutriționista BreAnn Erickson.

Ce este o plantă cruciferă

Termenul „crucifer” se referă la un grup de legume care include năsturelul, broccoli, conopida, ridichile și varza kale. Aceste plante și-au primit denumirea de la florile cu patru petale, asemănătoare unei cruci.

Consumul mai frecvent de legume crucifere a fost asociat cu un risc mai scăzut de deces din cauza bolilor cardiovasculare, precum și cu o probabilitate mai mică de a dezvolta astfel de afecțiuni.

Legumele crucifere sunt bogate în vitamine și minerale, inclusiv compuși numiți glucozinolați, care, potrivit Clinicii Cleveland, ar putea contribui la prevenirea cancerului.

Plin de nutrienți esențiali și multă apă

Năsturelul conține vitamina C, care susține imunitatea, vitamina A, benefică pentru sănătatea ochilor, și vitamina K, importantă pentru oase și pentru coagularea sângelui. Această legumă este, de asemenea, bogată în antioxidanți ce reduc inflamațiile periculoase, responsabile de apariția unor afecțiuni grave precum diabetul sau astmul.

Năsturelul are și un efect hidratant, deoarece conține 95% apă, un aport important, având în vedere că mulți oameni nu consumă suficiente lichide zilnic. Potrivit Școlii de Medicină Harvard, bărbații ar trebui să bea în medie 15,5 căni de apă pe zi, iar femeile 11,5 căni.

„Ca majoritatea legumelor cu frunze verzi, năsturelul poate fi o modalitate excelentă de a-ți îmbunătăți hidratarea”, a explicat nutriționista BreAnn Erickson.

Un aliat în lupta cu kilogramele în plus

Menținerea unei greutăți sănătoase contribuie la reducerea riscului de boli cardiace, cancer și deces prematur, atât la bărbați, cât și la femei.

„Năsturelul este darul naturii, mai ales pentru oricine își dorește să scape de kilogramele în plus”, a declarat pentru Woman’s World dr. Ann Louise Gittleman, expertă în sănătatea femeilor.

O cană de năsturel tocat conține doar patru calorii, în timp ce aceeași cantitate de salată mixtă are 71 de calorii. „Chiar și salata verde și spanacul au de două ori mai multe calorii decât năsturelul”, a precizat Erickson.

Un plus de vitamina K

Năsturelul poate fi adăugat cu ușurință în salate, consumat cu lipii, ca pesto, supe sau smoothie-uri, oferind un gust ușor picant. Este o garnitură excelentă alături de un file de somon sau de piept de pui, iar gătitul îi reduce amăreala.

Potrivit Departamentului Agriculturii din SUA, este suficient să consumi una-două căni de năsturel pe zi pentru a beneficia de toate proprietățile sale, lucru valabil și pentru alte legume cu frunze verzi.

Persoanele care urmează tratamente cu anticoagulante trebuie totuși să își limiteze aportul de alimente bogate în vitamina K, precum năsturelul, pentru a evita interacțiunile cu medicația. În rest, consumul de năsturel este considerat sigur și benefic pentru sănătatea generală.

„Năsturelul poate fi mic, dar este unul dintre cele mai dense alimente în nutrienți pe care le poți găsi”, a declarat pentru Fox News Digital nutriționista certificată Serena Poon.

