Adăugarea unei cantități mici de oțet în apa în care fierb ouăle poate limita scurgerea albușului atunci când coaja se fisurează în timpul preparării. Acidul acetic favorizează coagularea proteinelor, reducând astfel pierderea conținutului prin crăpăturile formate. Pentru obținerea consistenței dorite și îndepărtarea ușoară a învelișului exterior, sunt importante și temperatura de gătire, durata fierberii, precum și metoda de răcire.

Există însă și alte câteva aspecte de care este bine să ții cont pentru ca ouăle să fiarbă corect și să fie ușor de curățat după preparare.

De ce este recomandat să adaugi oțet în apa în care fierbi ouăle

Oțetul poate fi utilizat pentru a reduce pierderea albușului în cazul în care coaja se crapă pe parcursul preparării termice. Potrivit specialiștilor de la The Open University, din Marea Britanie, aciditatea grăbește coagularea proteinelor care intră în contact cu lichidul fierbinte.



Porțiunea care începe să se scurgă prin fisură se solidifică mai repede, limitând astfel cantitatea de conținut care ajunge în vas. Același principiu este utilizat și la pregătirea ouălor poșate, pentru a reduce dispersarea albușului.

Pentru obținerea acestui efect, în oală se poate adăuga o cantitate mică de oțet alimentar. Ingredientul nu împiedică însă crăparea cojii, ci limitează consecințele unei eventuale fisurări.

Cum se fierb corect ouăle pentru a evita crăparea cojii

Înainte de preparare, este recomandată alegerea ouălor cu învelișul intact, fără deteriorări vizibile. Fisurile existente pot permite pătrunderea bacteriilor în interior, potrivit Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA).

Pentru a reduce riscul de crăpare în timpul gătirii, acestea se așază într-un singur strat, într-o oală suficient de încăpătoare, astfel încât să nu se lovească între ele.

O metodă recomandată de autoritatea americană presupune acoperirea ouălor cu apă rece, până la aproximativ 2,5 centimetri deasupra lor, urmată de încălzirea vasului până la atingerea punctului de fierbere. Ulterior, focul se oprește, iar recipientul se menține acoperit până la finalizarea procesului de gătire.

În cazul în care ouăle sunt introduse direct în lichidul fierbinte, este indicată folosirea unei linguri pentru a le așeza cu grijă pe fundul oalei. Intensitatea focului trebuie redusă ulterior, deoarece clocotele puternice favorizează lovirea acestora de pereții vasului.

Cât timp trebuie să fiarbă ouăle, în funcție de consistența dorită

Durata preparării diferă în funcție de dimensiunea ouălor, temperatura inițială și textura pe care trebuie să o aibă gălbenușul.

Pentru obținerea unui albuș închegat și a unui gălbenuș ușor lichid sunt necesare aproximativ șase-șapte minute de fierbere. În cazul ouălor tari, timpul de gătire este de aproximativ nouă-zece minute.

Aceste intervale sunt orientative și se aplică preparării în apă clocotită. Dacă este utilizată metoda încălzirii treptate, urmată de oprirea focului, durata necesară pentru solidificarea completă este diferită.

Conform USDA, după atingerea punctului de fierbere, ouăle de dimensiuni medii se lasă în vasul acoperit timp de 12 minute, cele mari aproximativ 15 minute, iar cele foarte mari 18 minute.

Din perspectiva siguranței alimentare, Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) recomandă gătirea completă a albușului și a gălbenușului, pentru reducerea riscului de îmbolnăvire asociat bacteriei Salmonella.

De ce apare un inel verzui în jurul gălbenușului

Fierberea excesivă poate determina apariția unei pelicule verzui-cenușii în jurul gălbenușului. Potrivit USDA, modificarea culorii este rezultatul unei reacții chimice între compușii sulfului din albuș și fierul din interiorul acestuia. Fenomenul este inofensiv și nu reprezintă un semn de alterare a alimentului.

Pentru a preveni formarea inelului, este recomandată respectarea timpului de preparare și răcirea imediată după scoaterea din vas, astfel încât temperatura acumulată să nu favorizeze continuarea procesului de gătire.

Cum se curăță mai ușor ouăle fierte de coajă

Imediat după fierbere, ouăle se transferă într-un recipient cu apă rece și, eventual, câteva cuburi de gheață, unde se lasă aproximativ 10 minute sau până la răcirea completă. Scăderea rapidă a temperaturii oprește procesul de gătire și favorizează desprinderea membranei interioare de albuș.

Gradul de prospețime influențează, de asemenea, ușurința cu care poate fi îndepărtată coaja. Ouăle foarte proaspete sunt, de regulă, mai dificil de decojit, deoarece membrana aderă mai puternic la conținut. În schimb, cele păstrate corespunzător la frigider timp de câteva zile se curăță mai ușor.

După răcire, fiecare ou se lovește ușor de o suprafață tare și se rulează până când apar mici fisuri pe întregul înveliș. Decojirea începe din extremitatea mai lată, unde se află camera de aer. Operațiunea poate fi realizată sub un jet de apă rece, pentru a facilita îndepărtarea fragmentelor fără deteriorarea albușului.

Editor : M.C.