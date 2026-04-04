Marmelada, „victima” noilor înțelegeri dintre Marea Britanie și UE, după Brexit: de ce trebuie ca produsul să aibă alt nume la raft

Marmeladă de gutui Foto: Profimedia

Marmelada este de mult timp o conservă tipic britanică, unele rețete fiind transmise de-a lungul mai multor generații. Totuși, borcanele cu această pastă fructată ar putea arăta puțin diferit pe rafturile magazinelor din Marea Britanie, în urma acordului alimentar cu UE planificat de guvernul de la Londra, scrie BBC.

Acest produs dulce preferat la micul dejun va trebui să fie comercializat sub denumirea de „marmeladă de citrice” dacă acordul va intra în vigoare, moment în care Marea Britanie va readopta noile reglementări alimentare ale UE în încercarea de a stimula comerțul și de a reduce birocrația pentru exportatorii britanici.

Schimbarea denumirii este necesară deoarece Bruxelles-ul își relaxează regulile de etichetare, extinzând pentru prima dată definiția legală a marmeladei la nivel european.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat vineri că marmelada britanică „nu se schimbă” și va rămâne același produs disponibil în magazine, adăugând că acordul cu UE va sprijini întreprinderile prin eliminarea birocrației costisitoare.

Reglementările europene vechi de zeci de ani, încorporate în legislația britanică înainte de Brexit, înseamnă că numai conservele din citrice pot fi vândute ca „marmeladă” în magazine, iar alte tipuri de gemuri de fructe sunt denumite „jam” (gem, n.r.) sau termeni echivalenți în alte limbi.

Este rezultatul eforturilor de lobby britanice din anii 1970 pentru obținerea unui statut comercial special pentru marmelada preparată din portocale amare de Sevilla, o rețetă care a devenit puternic asociată cu Marea Britanie în întreaga lume datorită personajului Paddington Bear (un urs celebru în rândul publicului britanic, dar nu numai).

Însă regula de denumire a creat un teren minat lingvistic care a constituit o sursă de tensiuni cu autoritățile de reglementare alimentară din întreaga Europă de atunci.

În 2004, UE a acceptat să relaxeze regula pentru producătorii care vând produse din fructe la piețele fermierilor din Austria și Germania.

Aceasta a continuat să deruteze consumatorii din țări precum Spania și Italia, unde „mermelada” și, respectiv, „marmellata” sunt folosite în mod obișnuit pentru pastele de fructe obținute din alte tipuri de fructe, precum prunele și smochinele.

Un europarlamentar german care a insistat pentru o schimbare după Brexit a declarat pentru BBC în 2017 că regulile de denumire erau „contrare tradiției lingvistice germane”.

Acum, Bruxelles și-a actualizat regulile după ieșirea Regatului Unit, permițând tuturor țărilor UE să autorizeze comercializarea pastelor din fructe care nu sunt citrice sub denumirea de „marmeladă” începând din iunie.

Cu toate acestea, în conformitate cu normele internaționale, conservele pe bază de citrice vor trebui să fie distinse ca un tip separat de produs și vor trebui să fie comercializate sub noua denumire legală „marmeladă de citrice”.

Noua denumire urma să intre în vigoare în Irlanda de Nord încă din această vară, în temeiul acordului-cadru de la Windsor din 2023, care prevede alinierea automată la legislația alimentară a UE.


Însă guvernul britanic a dezvăluit acum că decretul actualizat privind marmelada se numără printre cele 76 de legi actualizate ale UE în domeniul alimentar care se vor aplica și în Anglia, Țara Galilor și Scoția, dacă se va ajunge la un acord privind regimul alimentar mai amplu.

Calendarul modificării normelor în Marea Britanie nu a fost încă confirmat și nu este clar dacă normele actualizate vor trebui să intre în vigoare înainte sau după jumătatea anului 2027, când miniștrii laburiști speră că acordul mai amplu va intra în vigoare.

Cu toate acestea, nu este clar dacă autoritățile de reglementare vor permite comercializarea în supermarketurile britanice a produselor cu denumiri precum „marmeladă de căpșuni”.

