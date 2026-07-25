Uniunea Europeană a aprobat o nouă microproteină obținută prin fermentație, care poate fi utilizată în produse precum alternativele la lactate sau produsele de panificație. Specialiștii spun că ingredientul este sigur pentru consum, are o valoare nutritivă ridicată și ar putea contribui la dezvoltarea unei alimentații mai sustenabile.

O nouă sursă de proteine va putea fi folosită în alimentele comercializate în Uniunea Europeană, după ce a fost autorizată în baza regulamentului privind „novel foods” (n.r. alimente noi). Este vorba despre o microproteină obținută prin fermentație, destinată utilizării într-o gamă variată de produse alimentare, inclusiv alternative vegetale la lactate și produse de panificație.

Specialiștii subliniază că nu este prima microproteină disponibilă pe piață, însă este una dintre cele aprobate în baza actualului cadru legislativ european privind alimentele noi.

„De fapt, mai există microproteine pe piață, însă aceasta a fost aprobată în baza Regulamentului privind «novel foods». Înainte de această legislație existau și alte produse autorizate în alte condiții. De exemplu, există o proteină cunoscută sub denumirea comercială «Quorn», obținută tot dintr-un microorganism”, a explicat Dr. Nastasia Belc, director general al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare pentru Digi25.

Microproteina este obținută din Rhizopus oligosporus, un tip de mucegai folosit de secole în industria alimentară.

„Există mucegaiuri benefice, așa cum există și mucegaiuri care produc micotoxine. Acest microorganism a fost însă testat și nu produce micotoxine. Este utilizat de sute de ani la fermentarea boabelor de soia și este folosit inclusiv pentru obținerea unor enzime din industria alimentară. Din punct de vedere toxicologic, stă foarte bine”, a explicat specialistul.

Pe lângă siguranța alimentară, noua microproteină este apreciată și pentru valoarea sa nutritivă.

„Conține proteine de foarte bună calitate, comparabile cu cele din carne. În general, proteinele de origine animală sunt considerate etalonul din punct de vedere al calității, iar această microproteină se apropie de ele”, a precizat acesta.

Potrivit experților, dezvoltarea unor astfel de ingrediente face parte din eforturile de diversificare a surselor de proteine și de reducere a impactului asupra mediului al producției alimentare.

Microproteinele pot fi utilizate în produse destinate atât persoanelor care urmează o dietă vegetariană sau vegană, cât și consumatorilor care doresc să reducă aportul de carne fără a face compromisuri în privința aportului de proteine.

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Editor : C.A.