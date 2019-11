O tânără, influencer pe Instagram, a dat recenzie de o stea unui restaurant pentru că nu i-a făcut reducere

O tânără, influencer pe Instagram, care a vizitat un restaurant, a publicat un mesaj, devenit viral, în care critică localul pentru faptul că nu i-a acordat o reducere pe care ea considera că o merită pentru simplul fapt că are mulți urmăritori pe Instagram.

Fata venise alături de prietenul ei pentru a încerca un restaurant italian. După ce au mâncat, tânăra a lăudat preparatele pe care le-a numit „foarte delicioase”. După ce a discutat cu managerul localului și i-a spus că are 11.000 de urmăritori pe Instagram, fata s-a așteptat să primească o reducere.

Tânăra a fost revoltată însă când a văzut nota de plată, unde erau incluse toate produsele consumate. Pentru acest motiv, ea a dat o recenzie de o stea pe Yelp restaurantului și a justificat decizia printr-un mesaj. Acesta a fost intens criticat de internauți, potrivit indy100.com.

„Dau o stea pentru managementul ieftin și relaționarea cu clienții. Am auzit că mâncarea este foarte bună așa că am fost să-l încerc. Eu și iubitul meu am mâncat calamar, spaghete și gnocchi. Toate au fost foarte delicioase.

Am fost impresionată atunci când managerul a venit și ne-a întrebat ce părere avem, așa că i-am spus că este cea mai bună mâncare italiană pe care am mâncat-o și i-am menționat că voi posta despre asta pe Instagram, unde am peste 11.000 de urmăritori și mulți sunt în zonă. Părea încântată de asta.

M-am înșelat. Am crezut că este foarte recunoscătoare pentru reclama gratuită, însă când nota de plată a venit, nu era nicio reducere. Am crezut că măcar unul dintre felurile de mâncare nu vor fi adăugate pe nota de plată. Nu a fost eliminat nici calamarul și nici băuturile, însă.

Nu o să mă mai întorc aici pentru asta. Este păcat pentru mâncarea a fost foarte bună. Managerul trebuie să înțeleagă cum se tratează clienții”, a scris fata pe aplicația de recenzii Yelp.

Internauții au fost revoltați la rândul lor de pretențiile nerealiste ale fetei. Unul a comentat că recenzia ar trebui pusă în ramă, iar altul a scris: „Mâncarea este atât de bună încât ești taxat pentru ea”.

O persoană s-a referit la comentariul fetei ca la „apogeul anului 2019”, ironizând industria influencerilor.

