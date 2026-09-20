În piețe ar putea apărea, în curând, pepenele de iarnă. Are forma unei lubenițe, un gust dulce-acrișor și poate ajunge până la 20 de kilograme. Producătorii spun și că rezistă mai mult decât pepenii clasici, iar secretul stă în stratul de ceară care îi acoperă. Pepenii de iarnă pot fi introduși în meniul zilnic al celor care vor să slăbească întrucât, în proporție de 96%, sunt apă.

În serele Stațiunii de Cercetare de la Buzău este plin sezon de recoltare. S-au copt pepenii de iarnă, cunoscuți și ca dovleceii de ceară.

„Are foarte multe semințe, se aseamănă mult cu un castravete sau cu un dovlecel”, explică Ion Gherase, cercetător la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură din Buzău.

„Gust de castravete cu amestec de dovlecel. Cred că merge și în tocănițe și copt la cuptor și mâncat ca fruct. Are un gust dulce-acrișor”, spune o doamnă, în timp ce gustă din fruct.

„Este mai deosebit și creara se poate observa”, completează altcineva.

Pepenii pot fi păstrați chiar și 6 luni după ce au fost recoltați.

„Durata mare de păstrare a fructelor este dată de faptul că fructele sunt acoperite de un strat consistent de ceară. Constituie un avantaj atunci când vorbim de reducerea pierderilor și valorificarea producției”, explică Bianca Kivu, cercetător.

Pepenii de iarnă pot cântări până la 20 de kilograme. Cercetătorii îi sprijină, pentru ca greutatea lor să nu rupă plantele.

„A început vânzarea pentru pulpa de dovlecel, iar din primăvară vom avea atât semințe, cât și răsaduri disponibile”, spune Ion Gherase, cercetător.

La fel ca frații lor, castraveții, pepenii de iarnă pot fi introduși în meniul zilnic al celor care vor să slăbească. Sunt, în proporție de 96%, apă.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia