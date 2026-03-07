Rețete de mucenici moldovenești și muntenești pentru 9 martie 2026: Cum se face aluatul perfect. Secrete de la bucătari profesioniști

În fiecare an, la 9 martie, femeile din întreaga țară pregătesc unul dintre cele mai îndrăgite deserturi tradiționale, dedicat sărbătorii celor 40 de Mucenici. Fie că sunt fierți și aromați, așa cum se regăsesc în bucătăria moldovenească, fie copți, pufoși și însiropați, după rețeta specifică Munteniei și Dobrogei, mucenicii rămân un simbol al continuității, al tradiției de familie și al patrimoniului gastronomic românesc. Modelați în forma cifrei opt, transmisă de generații, aceștia poartă o semnificație profundă, asociată ideii de viață veșnică.

Sorin Haiduc, bucătar profesionist, a explicat pentru Digi24.ro care sunt pașii esențiali și detaliile care stau la baza unui aluat bine pregătit, capabil să ofere mucenicilor textura pufoasă și aroma caracteristică acestui desert tradițional. Respectarea strictă a timpilor de dospire, fierbere și coacere, precum și echilibrul atent al aromelor sunt elementele care fac diferența între un desert obișnuit și un preparat tradițional memorabil.

Rețete tradiționale de mucenici pentru 9 Martie

Mucenici moldovenești fierți

„Pentru început, este nevoie de o oală încăpătoare în care se adaugă aproximativ 1,5 litri de apă, baza în care mucenicii se vor hidrata și își vor căpăta textura pufoasă. După ce apa ajunge la punctul de fierbere, se adaugă un praf de sare, apoi se pun 250 de grame de mucenici uscați - care se fierb timp de 8-10 minute, la foc mediu, amestecând ușor din când în când pentru a preveni lipirea și pentru a le permite să se umfle uniform, fără să-și piardă forma caracteristică.

Îndulcirea și aromatizarea lichidului

După ce mucenicii au fiert, lichidul se îndulcește cu aproximativ 120 de grame de zahăr (circa șase linguri), amestecând continuu până la dizolvarea completă. Pentru un plus de prospețime și aromă, se adaugă treptat coaja rasă de la o lămâie, urmată de un plic de zahăr vanilat sau o linguriță de extract de vanilie, precum și o jumătate de linguriță de scorțișoară.

Această combinație de ingrediente transformă zeama într-un sirop parfumat, iar câteva minute de fierbere la foc mic sunt suficiente pentru ca aromele să se întrepătrundă.

Adăugarea nucii și ajustarea consistenței

După ce aromele s-au legat, focul se oprește, iar în compoziție se încorporează aproximativ 100 de grame de nucă măcinată, care conferă preparatului textură și o ușoară notă cremoasă.

Dacă lichidul rezultat este prea subțire, se mai poate adăuga o cantitate mică de nucă măcinată. În schimb, dacă preparatul devine prea dens, consistența poate fi ajustată cu câteva linguri de apă fierbinte. Pentru un gust mai bogat și mai echilibrat, se pot adăuga la final una sau două linguri de miere, amestecând ușor pentru omogenizare.

Ulterior, se oprește focul, iar mucenicii se lasă la odihnit 10-15 minute, timp în care lichidul capătă în mod natural o consistență mai legată. La final, desertul se servește presărat cu puțină nucă măcinată deasupra, fie cald, fie la temperatura camerei, păstrând gustul autentic al preparatului tradițional specific acestei sărbători.”, a explicat sursa Digi24.ro

Rețeta este suficientă pentru patru porții.

Mucenici muntenești copți

Pregătirea aluatului

„Pentru pregătirea aluatului, într-un bol încăpător se adaugă 500 de grame de făină, 80 de grame de zahăr și un praf de sare, după care ingredientele se amestecă ușor. Dacă se utilizează drojdie uscată (7 grame), aceasta se încorporează direct în făină. În cazul drojdiei proaspete (25 de grame), ea se dizolvă în puțin lapte călduț, împreună cu o linguriță de zahăr, și se lasă aproximativ 10 minute pentru activare, înainte de a fi adăugată în compoziție.

Ulterior, peste ingredientele din bol se toarnă 250 ml de lapte călduț, se adaugă două gălbenușuri, 80 de grame de unt topit, coaja rasă de la o lămâie și un plic de zahăr vanilat, iar compoziția se amestecă treptat până la omogenizarea ingredientelor.

Aluatul se frământă timp de 8-10 minute, până când capătă o textură elastică, netedă și nelipicioasă, potrivită pentru obținerea unor mucenici pufoși și aromați. Dacă aluatul este prea moale, se mai poate adăuga puțină făină, iar dacă devine prea dens, consistența se poate ajusta cu o lingură de lapte. La final, bolul se acoperă și se lasă la dospit într-un loc cald, timp de 60-90 de minute, până când aluatul își dublează volumul.

Modelarea mucenicilor

După ce aluatul și-a dublat volumul, acesta se răstoarnă pe o suprafață ușor presărată cu făină și se împarte în opt bucăți egale. Fiecare porție se rulează sub forma unui șnur de aproximativ 25 de centimetri, care este apoi modelat în forma cifrei opt.

Bucățile astfel obținute se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, lăsând spațiu între ele, și se mai lasă la crescut încă 20-30 de minute, până devin ușor pufoase. Ulterior, mucenicii se coc în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 18-22 de minute, până când capătă o culoare aurie și se rumenesc uniform.

Prepararea siropului

În timp ce mucenicii se află la cuptor, se pregătește siropul. Într-o cratiță se adaugă 200 ml de apă și trei linguri de zahăr, care se amestecă la foc mic timp de două-trei minute, până la dizolvare. Lichidul se lasă apoi să se răcească ușor, până ajunge la o temperatură călduță, moment în care este gata pentru a fi folosit.

Glazurarea și servirea mucenicilor

După coacere, mucenicii se glazurează cu sirop, fie cu ajutorul unei pensule, fie turnând lichidul ușor peste ei, astfel încât să fie bine însiropați, fără a deveni însă excesiv de moi.

După ce absorb siropul, fiecare mucenic se unge cu miere - aproximativ 3-4 linguri în total - iar deasupra se presară din belșug circa 120 de grame de nucă măcinată. La final, se lasă să se odihnească timp de 15-20 de minute, până când capătă o textură pufoasă, ușor lipicioasă la suprafață și bine însiropată, fiind astfel gata pentru a fi serviți.”, a explicat Sorin Haiduc, bucătar personal.