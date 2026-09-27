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Rețete de murături pentru iarnă: Cum se prepară castraveții, gogoșarii și ardeii copți. Recomandările unui chef bucătar

Marina Cimpoacă Data publicării:
Conserve de murături pentru iarnă. Sursă Foto Getty Images
Conserve de murături pentru iarnă. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Rețete de murături pentru iarnă

Toamna este perioada în care se pregătesc murăturile pentru iarnă. Gustul și păstrarea lor depind de alegerea legumelor și a condimentelor, dar și de sterilizarea borcanelor. Chef Cristi Șerb a explicat pentru Digi24.ro ce ingrediente se folosesc și care sunt etapele ce necesită atenție la preparare.

Murăturile pregătite toamna păstrează gustul legumelor de sezon și se numără printre garniturile apreciate în lunile de iarnă.

Rețete de murături pentru iarnă

Cum se fac castraveții murați

„Pentru ca murăturile să reziste peste iarnă și să rămână crocante, castraveții trebuie aleși cu atenție și spălați bine înainte de a fi puși în borcane. Dacă este posibil, pot fi lăsați două-trei ore în apă rece, pentru a-și păstra textura după murare.

Cum se face saramura

Pentru aproximativ 10 kilograme de castraveți sunt necesari în jur de 7 litri de apă. La fiecare litru se adaugă între 25 și 30 de grame de sare, în funcție de gust.

Usturoiul dă savoare murăturilor și poate fi folosit din belșug, dacă se dorește. În borcane se mai pot adăuga boabe de muștar și de piper, foi de dafin, frunze de vișin și mărar uscat. Pentru un plus de aromă, pot fi folosite și boabe de coriandru sau chiar diverse fructe, în funcție de preferințe.

Contează și temperatura saramurii: apa trebuie să fie călduță, în jur de 70 de grade Celsius. Un reper simplu de verificare este ca mâna să nu poată suporta cu ușurință contactul cu apa.

Înainte de umplere, borcanele trebuie sterilizate temeinic. Curățarea recipientelor și atenția acordată fiecărei etape de preparare ajută la prevenirea alterării murăturilor în timpul depozitării.”, a explicat chef Cristi Șerb

Rețetă de gogoșari murați

„Pregătirea gogoșarilor începe cu spălarea lor temeinică în apă rece. Spre deosebire de castraveți, nu trebuie ținuți ore întregi la înmuiat, însă este recomandat să fie lăsați în apă aproximativ 30 de minute înainte de a fi puși în borcane.

Pentru 10 kilograme de gogoșari sunt necesari 2 litri de apă și 2 litri de oțet. În amestec se adaugă între 250 și 300 de grame de zahăr și aproximativ 200 de grame de sare. Pentru saramură este recomandată sarea grunjoasă, neiodată, considerată mai potrivită pentru prepararea murăturilor.

Condimentele pot fi alese după gust

Aroma poate fi completată cu boabe de muștar și de piper, precum și cu foi de dafin. În funcție de preferințe, în borcane se poate adăuga și hrean.

Rețeta poate fi diversificată cu fructe. Gutuia și pepenele se spală, se taie și se așază direct în borcane, alături de gogoșari. Acestea pot da o aromă mai complexă și pot completa gustul dulce-acrișor al murăturilor.

Pentru un aspect deosebit, se pot adăuga varză roșie sau sfeclă. Pe lângă culoarea intensă pe care o oferă conservelor, aceste ingrediente contribuie și la diversificarea gustului.”, a adăugat bucătarul

Rețetă de ardei copți

„Pentru această rețetă sunt potriviți ardeii capia, care au o dulceață naturală mai pronunțată și își păstrează bine textura după coacere. Ardeii verzi sunt folosiți mai frecvent în salate sau pentru umplut.

Este nevoie de aproximativ 10 kilograme de ardei capia, care se spală foarte bine înainte de preparare. Coacerea se poate face pe grătar, metodă care oferă legumelor o aromă specifică, sau, în lipsa acestei posibilități, la cuptor.

După coacere, aceștia se curăță cu atenție și li se îndepărtează cotoarele și semințele. Pentru conservare se pregătește un amestec din aproximativ 500 de mililitri de oțet și 250 de mililitri de apă. Se adaugă zahăr și ulei, acesta din urmă contribuind și la păstrarea texturii elastice.

Pentru aromă se pot adăuga foi de dafin, boabe de piper și căței de usturoi. Aceștia pot fi puși în borcan cu tot cu coajă, după ce au fost spălați bine. În timpul marinării, usturoiul își păstrează aroma și contribuie la gustul final al ardeilor copți.”, a mai precizat specialistul

Citește și: Cum se sterilizează corect borcanele pentru conserve

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