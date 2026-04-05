Rețete de pască pentru masa de Paște 2026: Secretele bucătarilor pentru o compoziție perfectă

Marina Cimpoacă
Rețete de pască pentru Paște 2026. Foto Getty Images
În perioada premergătoare sărbătorilor pascale, interesul pentru preparatele tradiționale crește semnificativ, iar pasca se numără printre cele mai căutate deserturi de pe mesele românilor. Preparată după rețete transmise din generații, aceasta poate fi realizată atât în varianta clasică, cu aluat pufos, cât și într-o versiune rapidă, fără aluat, în funcție de timpul disponibil. Bucătarul Sorin Haiduc a explicat, pentru Digi24.ro, care sunt secretele esențiale ce pot transforma o pască obișnuită într-un desert reușit.

De-a lungul timpului, pasca a depășit statutul de simplu desert festiv, transformându-se într-un reper al patrimoniului culinar românesc și într-un simbol al sărbătorilor pascale.

Cele mai bune rețete de pască pentru masa de Paște 2026

Rețetă tradițională pentru pască, cu aluat pufos

Pregătirea aluatului

„Prepararea rețetei începe cu aluatul, elementul care îi oferă textura aerată și delicată desertului. Pentru început, se amestecă 250 de grame de făină cu 7 grame de drojdie uscată (o linguriță), 40 de grame de zahăr și un praf de sare, până la omogenizare.

Ulterior, se adaugă un ou, 120 mililitri de lapte călduț și 40 de grame de unt topit, iar compoziția se frământă până devine moale și ușor de modelat. Aluatul obținut se lasă la dospit aproximativ o oră, interval în care își dublează volumul și capătă consistența aerată, specifică pascăi tradiționale.

Crema de brânză

Între timp, se pregătește crema de brânză, componenta care definește gustul acestui desert. Brânza dulce de vaci, bine scursă - aproximativ 700 de grame - se amestecă cu 150 de grame de zahăr, trei ouă, 100 de grame de smântână și 50 de grame de unt topit, până la obținerea unei compoziții omogene.

Aroma este completată de coaja rasă de lămâie și o linguriță de extract de vanilie, iar pentru o textură fină se adaugă 50 de grame de griș sau făină. În varianta clasică, în compoziție pot fi încorporate și aproximativ 80 de grame de stafide hidratate, care intensifică gustul și adaugă un plus de savoare. Rezultatul este o cremă legată, aerată și delicată, pregătită pentru a fi turnată peste aluat.

Coacere și răcire

După ce aluatul a crescut (s-a dospit), acesta se întinde și se așază pe fundul unei tăvi rotunde, cu diametrul de 24-26 de centimetri, păstrând o mică parte pentru margini sau eventuale împletituri decorative. Deasupra se toarnă uniform crema de brânză, care se nivelează ușor, înainte de introducerea în cuptor.

Pasca se coace în cuptorul preîncălzit la 170-180 de grade Celsius, timp de aproximativ 50 de minute, până când capătă o crustă aurie la suprafață, iar interiorul rămâne moale și fin. Pentru a evita crăparea, este recomandat ca desertul să se răcească treptat, cu ușa cuptorului întredeschisă.

Rețeta poate fi adaptată în funcție de preferințe: cantitatea de zahăr poate fi redusă la 100 de grame, iar brânza dulce poate fi combinată cu ricotta, pentru o consistență mai cremoasă. De asemenea, aromele pot fi completate cu apă de flori de portocal sau coajă de portocală confiată, oferind un plus de rafinament acestui desert tradițional.”, a explicat Sorin Haiduc, bucătar personal

Rețetă de pască fără aluat

„Pentru început, se preîncălzește cuptorul la 170 de grade Celsius, cu căldură sus-jos și se pregătește o tavă de dimensiunea de 22-24 cm care se tapetează cu hârtie de copt.

Într-un bol mare se adaugă 700 g brânză de vaci bine scursă, care se pasează până capătă o textură fină și cremoasă, fără cocoloașe. Peste aceasta se încorporează 4 ouă, 150 de grame de  zahăr și 200 de grame de smântână grasă, amestecând până la obținerea unei compoziții omogene.

Pentru aromă, se adaugă 1 plic de zahăr vanilat sau extract de vanilie, coaja rasă de la o lămâie și un praf de sare. Ulterior, se încorporează 80 de grame de griș sau, alternativ, 50 de grame de făină, amestecul fiind omogenizat din nou.

Opțional, la final, se pot adăuga 100 de grame de stafide, hidratate în prealabil timp de aproximativ 10 minute în apă caldă sau rom și bine scurse. Compoziția trebuie să aibă o consistență densă, apropiată de cea a unei creme de cheesecake.

Coacerea și răcirea preparatului

Compoziția se toarnă în tava pregătită și se introduce în cuptorul preîncălzit. Desertul se coace timp de aproximativ 45-55 de minute, până când marginile devin ferme, iar centrul rămâne ușor moale, urmând să se stabilizeze pe măsură ce se răcește.

După scoaterea din cuptor, preparatul se lasă să se răcească complet în tavă, apoi se transferă la frigider pentru cel puțin 3-4 ore, de preferat peste noapte, pentru a obține o textură cremoasă și bine închegată.

Sfaturi importante pentru o rețetă reușită de pască

„Pentru un rezultat optim, brânza de vaci trebuie să fie bine scursă, deoarece un conținut ridicat de zer poate face ca preparatul să rămână prea moale după coacere, afectând textura finală. De asemenea, timpul de coacere trebuie respectat cu atenție: dacă desertul este lăsat prea mult în cuptor, există riscul să se usuce și să își piardă din cremozitate. Pentru o consistență mai fină, compoziția poate fi mixată, astfel încât crema să devină complet omogenă și mai delicată.

Variante pentru un plus de savoare

Rețeta poate fi adaptată în funcție de preferințe. De exemplu, adăugarea a 50 de grame de unt topit contribuie la o textură mai cremoasă, în timp ce 100 mililitri de smântână dulce oferă un gust mai bogat și o consistență mai catifelată. În plus, bucățile de ciocolată neagră pot transforma preparatul într-o variantă modernă, cu aromă intensă.”, conchide sursa Digi24.ro.

