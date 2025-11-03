Live TV

Video România are prima fermă de stridii din Marea Neagră. Cum arată producția după un an de experimente

stridii
Primele stridii aclimatizate în Marea Neagră au fost analizate de cercetătorii români.. Fotografie cu caracter ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images

La un an de când a fost înființată prima fermă de stridii din Marea Neagră, au apărut și primele rezultate. Specialiștii spun că au obținut stridii de calitate superioară, care depășesc 150 de grame. Și cum în restaurantele și cherhanalele de pe litoral cererea pentru fructe de mare este în creștere, de la anul românii vor putea regăsi în meniuri și stridii din producția autohtonă. În prezent, în restaurantele din România se găsesc doar stridii din import, iar un kilogram costă peste 200 de lei.

„Această apă foarte tropică a mării pune stridiile puțin în dificultate pentru că, după cum observați, se pun organisme de diferite feluri. Aceste organisme trebuie curățate, pentru a avea un aspect comercial. În mod general, stridiile sunt mai curate, dar sunt și mai mici”, explică Victor Niță, cercetător la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanța.

Primele stridii aclimatizate în Marea Neagră au fost analizate de cercetătorii români.

„Suntem primii care avem o fermă autorizată de midii și stridii. Acum a început partea de muncă: amplasăm cuștile, punem corectorii, vedem furnizorii. În primăvară, când o să fie vremea bună, deja o să plantăm aceste stridii”, spune Matei Datcu.

„Totalul suprafeței adjudecate este de 60,6 hectare din cele 166 de hectare, adică 36,18% și sunt destinate pentru dezvoltarea activităților economice și exploatării ecosistemului marin”, a transmis pentru DIgi24 purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române, Ana Maria Agiu.

„Această stridie este una japoneză și ea nu se află în fauna Mării Negre, ci este adusă special pentru acvacultură”, explică biologul Victor Niță.

În restaurantele și cherhanalele de pe litoral cererea pentru fructe de mare este în creștere.

„Până acum, am reușit să oferim clienților doar midii, dar din sezonul următor avem promisiunea fermelor autorizate din România că vom comercializa și stridii”, spune managerul unei cherhanale.

În țară se găsesc doar stridii de import, iar un kilogram costă peste 200 de lei.

