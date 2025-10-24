Live TV

Apa este colectată numai din locurile unde se scurge de pe pereții de sare. Sursa foto: colaj captură Digi24

În plin sezon al murăturilor, locuitorii din Buzău își pregătesc proviziile de iarnă folosind saramura naturală, care izvorăște din pământ. Gogonelele, castraveții și varza sunt puse la murat direct în apa de izvor, o tradiție păstrată de generații. Rețeta e simplă: la fiecare litru de apă sărata se adaugă zece litri de apă dulce. „Dă un gust foarte bun la murături”, ne asigură gospodinele de pe valea râului Slănic de Buzău.

Localnicii folosesc apa sărată în mare parte pentru murături. Este bună și pentru animale, spun ei.

„Am desprins o bucățică, așa fac gospodarii și iau atât pentru consum, cat și pentru animale”, spune un localnic.

„Asta numai să aveți ocazia să puneți. Cine pune, e foarte bună!”, completează un alt bărbat.

Apa este colectată numai din locurile unde se scurge de pe pereții de sare, este foarte limpede și fără impurități. Apoi, se testează cu un ou de găină.

„Oul plutește, semn că apa este foarte sărată și că necesită diluare. Pentru un litru de apă sărată se folosesc 10 litri de apă dulce, pentru a fi puși în borcanele cu murături”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

Prima dată, gospodinele pregătesc murăturile.

„Ardeii sunt spălați, doar îi spintecăm așa. Și conopida trebuie, și eu o să iau frunzele de țelină”, explică o gospodină în timp ce lucrează de zor.

Apoi, apa sărată se pune la fiert cu boabe de muștar. După ce se răcește puțin, este pusă peste murături.

„Ia să pun un pat de țelină, continuăm cu gogonele... Îmi dai și din alea mai micuțe, ca să așez printre ele. Hai, amestecă, să se ducă”, îi spune femeia soțului ei.

„Am pus și fructe: gutui, pere pentru că, folosind saramura de Mânzălești, fiind foarte tare, dulceața fructelor îndulcește un pic zeama și dă un gust foarte, foarte bun la murături”, spune Ioana Diaconu, localnică

„Așa am moștenit de la părinții mei, de la bunici, pentru că era un aliment de bază. Cine avea varză murată și murături și șuncă și carne de porc nu murea de foame”, povestește Vasile Diaconu, localnic.

