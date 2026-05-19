Piețele sunt pline de roșii în această perioadă și, de cele mai multe ori, clienții sunt tentați să le aleagă pe cele mai aspectuoase. Specialiștii avertizează că, în unele cazuri, pentru a obține producții mari și rezistente, cultivatorii folosesc tratamente repetate cu pesticide. Deși aceste substanțe sunt reglementate, utilizarea excesivă a lor poate deveni toxică.

Roșii mari, lucioase și fără defect - sunt primele care ne atrag privirea. Însă, tocmai aceste caracteristici ne pot arăta că produsele au fost tratate cu pesticide.

„Roșiile mari, ferme, cu o formă perfectă, ne pot indica faptul că tomata a fost tratată cu substanțe chimice. În schimb, roșiile mai mici, cu forme neregulate, provin adesea din soiuri tradiționale, care nu au fost selectate de legumicultori pentru a rezista săptămâni întregi”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

În piețe și în magazine, tentația de a cumpăra cele mai frumoase legume e mare.

„Să fie românești, să fie cât de cât naturale”, și-ar dori cineva.

„Calitatea, să arate frumos”, spune altcineva.



„După culoare, după gust, după miros. Dacă le mirosiți, o să vedeți că au un miros specific”, ne explică cineva.

„Calitate, să fie românești. De import s-au săturat. Și le iau pe astea cu țugui așa, că astea sunt gustoase, sunt timpurii”, spune Viorel Tucă, legumicultor.

La Banca de Resurse Genetice Vegetale din Buzău, specialiștii verifică roșiile cu ajutorul testelor de laborator.

„Acum determină concentrația de nitriți. Dacă cultura a fost fertilizată în exces cu azotat sau cu formule de azot, putem vedea dacă avem o concentrație ridicată, peste nivelul optim”, explică Costel Vânătoru, cercetător la Banca de Resurse Genetice Vegetale din Buzău.

Cercetătorii spun că aspectul aproape perfect al roșiilor ar trebui să ne pună pe gânduri.

„Am putea să avem suspiciuni atunci când vedem tomate cu calotă verde, cep lemnos, fără sămânță. Tomatele din import sunt tratate să reziste o perioadă lungă, fie la transport, fie la depozitare sau comercializare”, mai spune cercetătorul Costel Vânătoru.

Pesticidele care există în unele legume tratate pot provoca dureri de stomac și greață, avertizează medicii, iar în timp pot afecta ficatul și rinichii.

