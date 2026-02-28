„Superalimentele” românești care susțin imunitatea și reduc inflamația. Specialiștii explică ce produse înlocuiesc variantele procesate

Într-un context în care produsele ultraprocesate și fructele exotice acaparează tot mai mult spațiul de pe rafturile magazinelor, alimentele autohtone sunt adesea trecute în plan secund. Legumele, cerealele și fructele cultivate în România, accesibile și proaspete, constituie surse importante de vitamine, minerale și fibre, fiind totodată ușor de digerat și benefice pentru sănătate. Integrarea lor în alimentația zilnică susține funcționarea optimă a sistemului digestiv, contribuie la menținerea unui nivel echilibrat al glicemiei și asigură aportul necesar de nutrienți esențiali. Corina Pelin, nutriționist, a explicat pentru Digi24.ro care sunt cele mai valoroase alimente locale și în ce mod acestea pot substitui produsele procesate.

Alimentele naturale, obținute din surse locale, pot constitui o opțiune mai benefică pentru sănătate decât produsele intens procesate disponibile în comerț. Cultivate și recoltate în acord cu specificul climatic al regiunii, produsele românești contribuie în mod eficient la susținerea imunității și la menținerea echilibrului metabolic, oferind avantaje semnificative comparativ cu alimentele de import.

Diferența dintre alimentele locale și cele din comerț: ce e mai sănătos

„Alimentele locale și tradiționale prezintă multiple beneficii pentru sănătate. În majoritatea cazurilor, acestea sunt minim sau chiar deloc procesate, fapt care le permite să își păstreze aportul de nutrienți esențiali, conținutul natural de fibre și proprietățile favorabile digestiei. Integrarea lor în alimentație susține echilibrul florei intestinale, diminuează presiunea asupra organismului și contribuie la adoptarea unui stil de viață sănătos și sustenabil. Totodată, fiind consumate și validate de-a lungul generațiilor, aceste produse reprezintă o opțiune sigură și echilibrată din punct de vedere nutrițional.

În schimb, multe dintre produsele disponibile în comerț sunt intens procesate, supuse tratamentelor termice la temperaturi ridicate, prăjirii sau depozitării îndelungate, procese care pot reduce semnificativ valoarea nutritivă. Deși la prima vedere pot părea opțiuni sănătoase, aceste intervenții tehnologice le pot diminua calitățile benefice, generând efecte nefavorabile asupra digestiei și asupra capacității organismului de a absorbi eficient substanțele hrănitoare.”, a explicat nutriționistul Corina Pelin

Alimentele românești uitate: pline de nutrienți și beneficii pentru organism

Meiul - cereală tradițională, nutritivă și versatilă

„Meiul, cultivat și consumat din vechime în spațiul românesc, este astăzi mai puțin prezent în alimentația curentă, deși proprietățile sale nutriționale îl recomandă drept o opțiune valoroasă. Natural, fără gluten, este ușor de digerat și potrivit pentru persoanele cu intoleranță sau sensibilitate la această proteină, care pot resimți frecvent balonare ori disconfort digestiv.

Această cereală se remarcă prin conținutul ridicat de magneziu, mineral care susține calitatea somnului și nivelul de energie, dar și de fier, esențial pentru oxigenarea celulelor și reducerea stărilor de oboseală. De asemenea, aportul de vitamina B6 contribuie la buna funcționare a sistemului nervos și la menținerea echilibrului hormonal. Datorită fibrelor, meiul sprijină reglarea glicemiei, susține sănătatea intestinală și favorizează dezvoltarea florei benefice, contribuind la o digestie eficientă și la instalarea senzației de sațietate. Indicele glicemic scăzut îl recomandă și persoanelor cu diabet, prediabet sau rezistență la insulină.

Datorită versatilității, alimentul poate fi integrat atât în preparate dulci - budinci, terciuri ori combinații cu fructe de pădure și sirop de curmale - cât și în rețete sărate, precum pilafuri cu legume, chiftele vegetale sau garnituri care pot substitui orezul. Pentru a-și păstra textura plăcută și gustul delicat, meiul trebuie fiert corespunzător, de preferat în lapte vegetal, până devine moale.

Prin profilul său nutrițional și capacitatea de a oferi energie constantă, alimentul reprezintă o alternativă sănătoasă la cerealele rafinate sau intens procesate.”, a precizat specialistul în nutriție

Hrișca - alternativă nutritivă, cu beneficii multiple pentru sănătate

„Hrișca este o pseudo-cereală fără gluten, recomandată persoanelor diagnosticate cu boală celiacă, celor cu sensibilitate la gluten sau celor care urmăresc o alimentație ușor digerabilă. Valoarea sa nutritivă este susținută de conținutul ridicat de fibre și proteine, precum și de prezența unor minerale esențiale, precum magneziul și fierul, alături de vitamine din complexul B (B1, B2, B6), implicate în menținerea sănătății sistemului nervos, a echilibrului hormonal și a unui nivel optim de energie.

Datorită aportului consistent de fibre, hrișca contribuie la reglarea glicemiei, susține echilibrul microbiotei intestinale și poate avea un rol în reducerea proceselor inflamatorii. Aceste proprietăți o recomandă în special persoanelor cu diabet, prediabet sau rezistență la insulină.

Consumul regulat este asociat, totodată, cu beneficii asupra sănătății cardiovasculare și cu susținerea funcției hepatice și renale. Prin efectul său diuretic ușor și prin contribuția la îmbunătățirea circulației sanguine, hrișca se conturează drept un aliment valoros într-un regim alimentar echilibrat.

Tipuri de hrișcă și utilizări culinare

Hrișca coaptă (maro) se remarcă prin aroma sa intensă și textura ușor crocantă. Poate fi utilizată în preparate variate, de la pilafuri și budinci, până la rețete dulci, asezonate cu scorțișoară, vanilie sau cacao naturală (cherob). De asemenea, se integrează cu succes în combinații sărate, precum pilafurile cu ciuperci ori legume. Gustul pronunțat poate necesita o perioadă de acomodare pentru persoanele care nu au mai inclus acest aliment în dietă.

Hrișca crudă (verde) are o aromă mai delicată și o textură mai moale după hidratare. Poate fi lăsată la înmuiat, apoi mixată cu apă, sare și condimente pentru a obține un aluat destinat preparării lipiilor fără gluten, reprezentând o alternativă nutritivă la pâine, cartofi sau orez. Bogată în proteine și fibre, contribuie la instalarea senzației de sațietate și susține echilibrul florei intestinale, fiind potrivită pentru cei care preferă un gust mai discret.”, a explicat sursa Digi24.ro

Măceșe - un superaliment pentru imunitate

„Măceșele se remarcă printr-un conținut excepțional de vitamina C, cu 40-60% mai ridicat decât cel al lămâii, la care se adaugă un aport semnificativ de antioxidanți, precum flavonoide, carotenoide și licopen. Această combinație le transformă într-un aliat important pentru susținerea sistemului imunitar. În plus, conțin fibre solubile, utile în reglarea glicemiei, vitamine din complexul B și minerale esențiale - calciu, potasiu și magneziu - care contribuie la menținerea stării generale de sănătate.

Datorită proprietăților antiinflamatoare, măceșele sunt recomandate în special persoanelor cu sindrom metabolic, rezistență la insulină, valori crescute ale glicemiei sau colesterolului. Consumul lor poate contribui la reducerea inflamației cronice de intensitate scăzută și la protejarea sănătății vasculare. Totodată, prezența beta-carotenului aduce beneficii pentru piele, vedere și funcția hepatică.

Măceșele pot fi integrate în alimentație sub diverse forme: proaspete, în smoothie-uri, măcinate și adăugate în ceaiuri sau în preparate fără zahăr, precum pasta de măceșe ori dulceața îndulcită natural. Specialiștii recomandă evitarea zahărului rafinat în asociere cu aceste produse, întrucât acesta poate reduce temporar eficiența răspunsului imunitar, prin diminuarea activității leucocitelor pentru câteva ore după consum.”, potrivit nutriționistului

Hrean - detoxifiant natural și susținător al imunității

„Hreanul este recunoscut pentru proprietățile sale detoxifiante, fiind recomandat în cantități moderate, având în vedere gustul intens și iute. Conține compuși sulfurici naturali, similari celor regăsiți în broccoli și varză, cu efecte antibacteriene, antifungice și antiinflamatoare. În același timp, reprezintă o sursă importantă de vitamina C și furnizează minerale precum calciu, potasiu și fier, contribuind la menținerea stării generale de sănătate.

Integrarea hreanului în alimentație sprijină funcția hepatică în procesul de eliminare a toxinelor, stimulează digestia și susține echilibrul florei intestinale, având totodată un rol în reducerea inflamației. Este considerat util în cazul persoanelor cu rezistență la insulină, contribuie la protejarea sistemului circulator și la consolidarea imunității. De asemenea, poate facilita decongestionarea sinusurilor și a căilor respiratorii.

În mod obișnuit, hreanul se consumă crud, ras fin, adăugat în salate sau în preparate ușor condimentate, în cantități mici pentru a evita gustul excesiv de puternic. Poate fi asociat cu alte ingrediente pentru a-i atenua intensitatea și pentru a-l integra mai ușor în dieta zilnică.

Borș acru de casă - probiotice și digestie sănătoasă

Borșul acru preparat în gospodărie reprezintă o sursă valoroasă de probiotice naturale. Bogat în acid lactic, vitamine din complexul B, electroliți și enzime digestive, acesta contribuie la menținerea echilibrului florei intestinale și la susținerea proceselor digestive, având totodată un rol în reglarea glicemiei. Pentru a beneficia pe deplin de proprietățile sale, este recomandat să fie consumat crud, neprelucrat termic, astfel încât culturile probiotice să rămână active.

În practică, borșul poate fi adăugat în ciorbe sau supe după oprirea focului, evitând fierberea care ar putea distruge microorganismele benefice. Consumul regulat este asociat, de asemenea, cu diminuarea poftei de dulce și cu reducerea inflamației din organism, integrându-se eficient într-un regim alimentar echilibrat.”, a mai precizat specialistul

Urzici - detoxifiere și resurse de fier

„Urzicile se numără printre cele mai valoroase plante verzi de sezon, fiind recomandate în special primăvara, când organismul are nevoie de revitalizare după lunile reci. Bogate în fier - esențial pentru formarea globulelor roșii și prevenirea anemiei - și în vitamina C, care favorizează absorbția acestuia și susține imunitatea, urzicile contribuie la refacerea rezervelor nutritive. De asemenea, conțin vitamina K, importantă pentru sănătatea sistemului vascular și pentru procesul de coagulare, precum și antioxidanți care protejează celulele și sprijină funcția hepatică. Clorofila are un rol semnificativ în procesul de detoxifiere, stimulând activitatea renală și facilitând eliminarea excesului de apă din organism.

Integrarea urzicilor în alimentație poate avea efecte benefice asupra sănătății pielii și a părului, inclusiv în prevenirea căderii părului asociate deficitului de fier. Pot fi consumate sub diverse forme: piure cu usturoi, în salate, supe sau ciorbe, sotate în combinație cu hrișcă, integrate în smoothie-uri ori sub formă de infuzie din frunze uscate. Se recomandă utilizarea exclusivă a frunzelor tinere, culese din zone nepoluate, bine spălate și opărite înainte de preparare, pentru a reduce efectul iritant specific. Persoanele cu afecțiuni renale severe ar trebui să le consume cu prudență.

Fructe exotice versus fructe românești

Fructele exotice ajung frecvent pe rafturile magazinelor după ce au fost recoltate înainte de maturarea completă și supuse unor procedee menite să accelereze coacerea, inclusiv tratamente cu gaze sau aplicarea de ceară. Transportul pe distanțe lungi și depozitarea prelungită pot determina diminuarea conținutului de vitamine, enzime și fibre. Totodată, unele dintre aceste fructe prezintă un indice glicemic mai ridicat și un aport mai redus de fibre comparativ cu varietățile autohtone, aspect care poate favoriza creșteri rapide ale glicemiei și limitează beneficiile digestive și metabolice.

Fructele locale, în schimb, sunt consumate preponderent în sezon, în stare proaspătă, păstrându-și proprietățile nutritive. Prin conținutul lor natural de fibre, vitamine și enzime active, acestea susțin digestia, contribuie la menținerea unui nivel echilibrat al glicemiei și sprijină starea generală de sănătate”, conchide sursa Digi24.ro