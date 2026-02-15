Live TV

Data publicării:
pizza napoletana
Un aluat bun nu poate fi gata mai repede de 24 de ore, spun bucătarii. Credit foto: Guliver/Getty Images

Meseria de bucătar este foarte căutată, dar și bine plătită în prezent. Câteva zeci de elevi din Iași care se pregătesc pentru munca în bucătărie au învățat de la profesioniștii din restaurante cum să pregătească unul dintre cele mai populare preparate din lume: pizza napotelană, după rețeta originală. „Părea mai ușor”, recunoaște unul dintre tinerii cursanți. 

„Diferența dintre aluatul napoletan și celelalte și de ce ne atrage pe noi foarte mult este că ne aduce aminte de turta aceea făcută de bunica la cuptorul pe lemne”, spune Vlad Holicov, bucătar.

La Colegiul „I.C. Ștefănescu” din Iași, sunt peste 600 de elevi care se pregătesc pentru meseria de bucătar. O parte dintre ei au învățat de la un bucătar cu experiență cum se face pizza napoletană, din ce în ce mai populară și în țara noastră.

„Un aluat bun nu poate fi gata mai repede de 24 de ore”, le explică Vlad Holicov elevilor.

„În Italia, pizza napoletată este pizza cu blatul moale și marginile înalte”, spune o tânără.

Primul secret este timpul de dospire al aluatului. Următoarea provocare este modelarea.

„Trebuie să ai grijă ca tu să-l întinzi într-o anumită formă”, mai spune bucătarul.

„Mi se părea un proces mai ușor. Acum pare că fac o altă pizza”, recunoaște o altă cursantă.

„Trebuie să aibă un echilibru și puține ingrediente, pentru a putea simți gustul aluatului, gustul sosului, mozzarelei și busuiocul, care în cuptor dă o aromă mai puternică”, explică bucătarul.

Pentru elevi e important să învețe direct de la profesioniști care sunt cerințele în restaurantele unde se vor angaja imediat după absolvire.

„Am învățat mai nou cum se întinde aluatul, ceea ce n-am mai făcut până acum”, spune o tânără.

„Avem nevoie de niște oameni care să ne susțină în asta, dar niște oameni care să știe să facă lucrul ăsta”, e de părere altcineva.

„Aș încerca și eu să o fac. Mi se pare mai bună asta decât cea obișnuită”, concluzionează o altă tânără.

Profesorii spun că e nevoie de experiența împărtășită de cei din mediul economic privat, astfel încât șansele lor de angajare să crească, învățând să facă cele mai cerute preparate.

„Adaptarea la nevoile lor și la nevoile societății, pentru că schimbările sunt radicale și aproape anuale. Oricum toți iubim pizza și cred că 90% din tineri sunt fani pizza și o să fie o modalitate de a-și câștiga existența”, a declarat, pentru Digi24, Dolores Voinea, directoarea Colegiului „I.C. Ștefănescu” din Iași.

Pizza era considerată în Italia mâncarea săracilor. Astăzi, însă, este apreciată în întreaga lume de toate categoriile sociale.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

