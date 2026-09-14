Cum îți dai seama dacă telefonul ar putea fi urmărit. Semnele și setările pe care trebuie să le verifici

Telefonul mobil păstrează numeroase informații personale, printre care fotografii, conversații, parole, conturi și date de localizare. Compromiterea dispozitivului poate facilita accesul neautorizat la conținut sensibil, motiv pentru care măsurile de protecție sunt esențiale atât pentru prevenirea unei posibile monitorizări, cât și pentru utilizarea sa în siguranță.

O serie de măsuri simple, recomandate și în ghidurile de securitate cibernetică, pot contribui la protejarea telefonului, a conturilor și a datelor stocate pe acesta.

Securizarea datelor personale, primul pas pentru protejarea telefonului

Riscul accesării neautorizate poate fi redus prin câteva măsuri de bază. Sistemul de operare și aplicațiile trebuie actualizate constant, deoarece noile versiuni includ frecvent remedieri pentru vulnerabilități de securitate.

Pentru fiecare cont este recomandată utilizarea unei parole unice, greu de anticipat. Autentificarea în doi pași adaugă un nivel suplimentar de protecție și poate împiedica accesul unei persoane care a obținut datele de conectare.

Utilizatorii ar trebui să verifice periodic și activitatea conturilor, lista dispozitivelor asociate și programele instalate. O aplicație necunoscută sau o conectare neobișnuită nu reprezintă automat dovada unei monitorizări, dar situația trebuie analizată cu atenție.

Setările care pot indica o posibilă monitorizare

Date precum locația, fotografiile, mesajele, apelurile ori activitatea online pot fi accesate prin aplicații malițioase, conturi compromise sau dispozitive de urmărire.

Verificarea setărilor nu poate confirma în toate cazurile existența unui program de supraveghere. Unele aplicații sunt concepute pentru a funcționa discret și pot fi dificil de identificat, mai ales dacă persoana care le-a instalat a avut acces fizic la telefon.

Cum verifici securitatea unui telefon Android

Primele controale pot fi efectuate direct din meniurile dispozitivului. Denumirea secțiunilor și traseul exact diferă în funcție de producător, model și versiunea Android.

Rulează o scanare cu Google Play Protect

Google Play Protect este sistemul integrat de securitate folosit pentru verificarea aplicațiilor. Pentru a porni o scanare, deschide Magazin Play, apasă pe fotografia de profil, selectează „Play Protect”, apoi alege opțiunea corespunzătoare verificării.

Serviciul analizează programele instalate, inclusiv pe cele provenite din afara Magazinului Play. În funcție de amenințarea identificată, poate afișa un avertisment, dezactiva aplicația periculoasă sau contribui la eliminarea acesteia.

O scanare fără rezultate suspecte nu garantează însă că dispozitivul nu este monitorizat. Niciun instrument de acest tip nu poate detecta în mod obligatoriu toate formele de software malițios.

Analizează lista aplicațiilor instalate

Lista completă poate fi consultată, pe numeroase telefoane, din „Setări” - „Aplicații” - „Vezi toate aplicațiile”. Trebuie urmărite în special programele necunoscute care au permisiuni extinse ori acces la funcții sensibile.

Prezența unei denumiri nefamiliare nu demonstrează existența unei amenințări. Telefoanele includ servicii preinstalate și componente de sistem care pot avea nume mai puțin cunoscute. Înainte de ștergere, este indicată verificarea dezvoltatorului și a rolului aplicației.

Controlează permisiunile acordate

Accesul la localizare, microfon, cameră, SMS-uri, contacte, fotografii și jurnalul apelurilor poate fi consultat din meniul fiecărei aplicații sau din managerul de permisiuni.

În funcție de versiunea sistemului, secțiunea se poate găsi în „Securitate și confidențialitate” ori „Confidențialitate”. Dacă un program folosește informații sau funcții care nu îi sunt necesare, drepturile respective pot fi restricționate.

Google precizează că permisiunile pot fi modificate individual și, în anumite situații, limitate doar la perioada în care aplicația este folosită. Sunt disponibile și opțiuni prin care accesul la cameră ori microfon poate fi dezactivat la nivelul întregului dispozitiv, potrivit documentației oficiale Android.

Verifică dispozitivele conectate la contul Google

Chiar dacă telefonul nu conține aplicații suspecte, informațiile personale pot fi expuse prin compromiterea contului Google. Lista aparatelor pe care utilizatorul este sau a fost autentificat trebuie controlată periodic din setările de securitate ale contului.

Un element necunoscut nu confirmă automat o accesare neautorizată. Poate fi vorba despre un telefon mai vechi, un televizor, o tabletă, un computer ori o sesiune care nu a fost închisă.

Dacă o conectare nu poate fi explicată, dispozitivul respectiv trebuie deconectat, iar parola, metodele de recuperare și opțiunile de autentificare în doi pași trebuie verificate. Aceste operațiuni este recomandat să fie efectuate de pe un aparat sigur.

Ce trebuie verificat pe un telefon cu sistem iOS

Dispozitivele care folosesc sistemul de operare iOS includ mai multe instrumente pentru controlarea accesului la informațiile personale. Denumirea meniurilor poate varia ușor în funcție de versiunea instalată și de limba selectată.

Folosește funcția dedicată verificării siguranței

Pe telefoanele compatibile cu iOS 16 sau cu o versiune ulterioară, instrumentul permite revizuirea informațiilor partajate cu alte persoane și aplicații, precum și verificarea dispozitivelor asociate contului utilizatorului.

Funcția poate fi găsită în secțiunea dedicată intimității și securității din meniul de configurări. Aceasta permite administrarea accesului existent, iar în situații urgente poate opri rapid partajarea datelor.

Verifică profilurile de configurare și serviciile de gestionare

Un alt control poate fi efectuat din „Configurări” - „General” - „VPN și gestionare dispozitiv”. În această secțiune apar profilurile de configurare sau serviciile prin care telefonul este administrat de o organizație.

Existența unui astfel de profil nu indică obligatoriu o problemă de securitate. Acesta poate fi instalat în mod legitim de angajator, de o instituție de învățământ ori de furnizorul unui serviciu utilizat de proprietarul telefonului.

Dacă profilul nu este cunoscut, proveniența și rolul său trebuie clarificate înainte de ștergere. Eliminarea unei configurații legitime poate dezactiva accesul la anumite conturi, rețele sau aplicații.

Ce semne pot indica o problemă de securitate

Aplicațiile de tip stalkerware pot fi folosite pentru monitorizarea locației, mesajelor, apelurilor, fotografiilor sau activității online. În funcție de sistem, de permisiunile obținute și de modul de instalare, unele programe pot încerca să acceseze microfonul ori camera.

Astfel de instrumente nu sunt întotdeauna ușor de observat. Anumite schimbări în funcționarea telefonului pot indica o problemă tehnică sau de securitate, dar nu constituie, luate separat, dovezi ale supravegherii.

Bateria se descarcă neobișnuit de repede

Scăderea autonomiei poate avea numeroase cauze, printre care folosirea intensă, aplicațiile active în fundal, actualizările software sau uzura acumulatorului.

Dacă bateria începe să se descarce rapid fără o schimbare a modului de utilizare, poate fi verificată lista programelor care consumă cea mai mare cantitate de energie. Un consum ridicat trebuie analizat în raport cu activitatea și rolul fiecărei aplicații.

Consumul de date mobile crește brusc

Traficul suplimentar poate proveni din streaming, sincronizarea fotografiilor, actualizări automate sau folosirea intensă a rețelelor sociale. Meniul dedicat consumului de date arată ce aplicații utilizează conexiunea mobilă și volumul transferat. Dacă un program necunoscut generează trafic semnificativ, acesta trebuie verificat.

Dacă identifici activități neobișnuite, notează detaliile relevante și, în măsura în care acest lucru poate fi realizat în siguranță, păstrează capturi de ecran înainte de a schimba setările. Atunci când sursa problemei nu poate fi stabilită sau situația persistă, este recomandat să soliciți sprijinul unui specialist în securitate informatică ori al serviciului de asistență oferit de producător.

Editor : M.C.