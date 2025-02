„Doar zăpadă, gheaţă şi ceaţă”. Povestea unui român care a trăit la -50 de grade, în cel mai rece oraș din lume

Cosmin Crăciun, un buzoian pasionat de călătorii, a străbătut aproximativ 12.000 km, după ce a traversat Siberia, pentru a ajunge în Yakutsk, cel mai rece oraş din lume, unde temperaturile scad frecvent sub -40, -50 de grade Celsius, relatează Agerpres. El a parcurs 10 km pe un fluviu îngheţat şi a trăit viaţa de zi cu zi a localnicilor din nord-estul Rusiei.

Românul şi-a început expediţia în luna ianuarie. A străbătut Turcia, Georgia, Munţii Caucaz, Kazakhstan, iar după aproximativ 9.500 de km, s-a oprit în Rusia, pentru a vizita Lacul Baikal.

Din ţară a plecat singur, la volanul unui autoturism Dacia Duster 3, pe data de 11 ianuarie 2025. Peste 23 de zile, a ajuns la Lacul Baikal, acesta fiind traseul gândit inițial.

„După aceea m-am gândit să merg şi la Yakutsk, cel mai rece oraş de pe planetă. Am plecat singur în expediţie cu maşina, aproape că am renunţat la un moment dat la ideea de a mai merge la Yakutsk din motive de siguranţă, pentru că drumul a fost foarte greu, fără benzinării, fără asfalt.”

Bărbatul a stabilit să se vadă cu un alt român la Ulan-Ude, Marius.

„I-am scris, ne-am întâlnit undeva în oraş, am mers la el peste seară, i-am cunoscut familia şi l-am întrebat în glumă dacă ar vrea să meargă la Yakutsk. Locuieşte de 18 ani în Ulan-Ude, nu mai fusese la Yakutsk, nu a mai durat mult şi a spus că merge şi aşa am mai străbătut încă 3.000 de km, în patru zile”.

Crăciun a mărturisit sursei citate că drumul este foarte solicitant din punct de vedere psihic, deoarece nu sunt locuitori.

Viața normală la temperaturi extreme

Pentru a ajunge în siguranţă la polul frigului, românul nu şi-a echipat autoturismul cu dotări speciale. Cu toate că de-a lungul timpului, a străbătut distanţe lungi, drumul prin Siberia s-a dovedit deosebit de solicitant, pe alocuri periculos, o distanţă de aproximativ 10 km parcurgând-o pe un fluviu îngheţat.

„Când am ajuns erau -35 de grade Celsius, era cald, cu o săptămână înainte să plec, în acelaşi loc unde am ajuns erau -58 de grade Celsius. Acele temperaturi voiam să le prind, dar ce este sub -40 de grade Celsius, devine o problemă pentru orice maşină. Am trecut pe Fluviul Lena, am mers 10 km pe gheaţă, pe un fluviu îngheţat. Până la destinaţie am mers în jur de 12.000-13.000 de km. Este cel mai lung drum, cel mai greu, făcut singur", a subliniat buzoianul.

La Yakutsk, românul a petrecut trei zile, timp în care a reuşit să experimenteze viaţa la -40 de grade Celsius. S-a plimbat timp de jumătate de oră prin frig, îngheţându-i genele, a vizitat o piaţă în aer liber, de unde se putea cumpăra carne şi peşte îngheţate, şi a mers într-un mall.

„Oamenii sunt foarte primitori, mă întreabă de unde sunt, dau noroc, pun întrebări. Am fost într-o piaţă care este afară. Vânzătorii au hainele lor speciale, mănuşi, cizme. Stau afară toată ziua, vând peşte congelat şi carne de cal, de vită, de căprioară, produse ţinute afară. Este o piaţă cum este la noi. Erau -39, -40 de grade Celsius. Dacă stai vreo jumătate de oră afară, îţi îngheaţă faţa, nasul, genele, tot. Am mers vreo 3 km pe jos şi mi se lipiseră nările, mă usturau”.

Crăciun a mărturisit că locuinţele în oraş sunt încălzite prin sistem centralizat, intrările, geamurile, uşile sunt dublate, geamurile la maşini toate duble. În rest, este o viaţă normală, oamenii aşteaptă în staţie autobuzul, doar că la temperaturi mai joase.

„A meritat deplasarea, cel puţin o dată în viaţă merită să faci expediţia să vezi cum se trăieşte la temperaturile acestea. Senzaţia este unică, locul în sine este unic, cel mai rece oraş din lume, doar zăpadă, gheaţă şi ceaţă", a subliniat Cosmin Crăciun.

Mașini pornite când sunt parcate

Locuitorii din oraş îşi ţin autoturismele pornite atunci când parchează, astfel încât să poată porni atunci când merg la serviciu.

„Ne uităm la maşini, după cum aţi auzit tot felul de poveşti, sunt adevărate: toate maşinile, cel puţin astea pe care le vedem noi acum, sunt pornite. Lumea este pe jos, nu este nimic ieşit din comun", explică într-un clip video postat pe pagina sa de Youtube, românul.

Pentru român urmează alte câteva zile de drum lung, în jur de 12.000 de km spre casă. De-a lungul timpului, Cosmin Crăciun a bifat expediţii în Laponia, Maroc, deplasându-se totodată în mai multe state ale Uniunii Europene la volanul unui autoturism Dacia Duster.

