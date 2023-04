Doi turiști americani au făcut un experiment în București. Au vrut să vadă ce pot face cu câte 100 de lei fiecare, toată ziua în oraș. La final, au anunțat că data viitoare când vin la București vor avea 100 de lei amândoi.

Ca o provocare, Sydney și cu mine pornim astăzi la drum cu câte 100 de lei fiecare. Așadar avem aici 100 de lei, care înseamnă 22,90 de dolari.

O să vedem ce putem cumpăra în București cu numai 100 de lei.

Am mai spus-o de câteva ori, acest oraș este incredibil de accesibil și incredibil de distractiv. Dacă am ieși în oraș în Chicago, cu 22,90 dolari ne-am lua doar câte un burrito și o cafea și ar trebui să ne întoarcem acasă.

Așa că hai să vedem ce putem face cu 100 de lei în București, România, astăzi!

Cei doi turiști își cumpără un covrig și un ștrudel, despre care spun că este cea mai ieftină mâncare pe care o poți găsi în tot orașul.

Acestea au fost câte trei lei fiecare. Acum mai avem câte 97 de lei. Ne-am luat un covrig, de care am mai mâncat, și un ștrudel. Acesta va fi mic dejunul nostru în drum spre metrou. Cele două împreună au costat un dolar și niște mărunțiș.

Următoarea pe listă este o cafea. Vom ieși din Centrul Vechi să vedem dacă găsim undeva mai ieftin. (...)

Este imaculat! Nu-mi vine să cred ce bine arată. Este un oraș de mărime medie în Europa. Cred că este al 12-lea sau al 13-lea ca mărime.

E incredibil că au un sistem atât de extins de metrou într-un oraș de această mărime. Dacă era Cincinnati sau Louisville, acolo nu avem un sistem atât de extins de metrou care să te ducă oriunde ai nevoie. E chiar mai bine ca la Londra, pentru că e mult mai ieftin. Un bilet de două călătorii cu metroul costă 6 lei, adică aproximativ un dolar. Și dacă vrei un preț chiar și mai bun, îți poți cumpăra 10 călătorii cu 20 de lei. Înseamnă 45-46 de cenți pe călătorie cu un tren frumos și foarte curat, care sosește mereu la timp.

(...)

E ora 2:30 ziua și am cheltuit amândoi 34 de lei fiecare. Mai avem câte 66 de lei.

Apoi, cei doi turiști merg la restaurant.

Încă o cină tradițională grozavă. Ne-am luat niște mici buni și niște pastramă românească de miel. Am observat când am ieșit să mâncăm în oraș că o astfel de masă ne costă de obicei în jur de 50 de lei de persoană, deci 100 împreună. Asta înseamnă în jur de 23$.



Ne-au mai rămas bani și pentru desert. Am mers la o clătitărie pe lângă care am trecut de câteva ori. (...)

Nu a fost deloc o provocare. A fost o zi foarte plăcută. Dacă ar fi să repetăm experimentul, l-am face cu 100 de lei pentru amândoi. Asta vă arată ce prețuri minunate sunt aici. Mă duc să-mi savurez clătita.

Editor : G.M.