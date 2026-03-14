Economisirea dusă la extrem: „anorexia financiară”, un fenomen tot mai răspândit. „Frica de a cheltui bani îmi distruge viața”

Economisirea și gestionarea atentă a banilor sunt, în mod normal, considerate comportamente financiare responsabile. Însă, atunci când aceste obiceiuri devin obsesive, ele pot ajunge să afecteze viața de zi cu zi. Psihologii avertizează că sunt tot mai multe persoane ale căror temeri legate de cheltuirea banilor au ajuns să le domine deciziile și stilul de viață, arată The Independent.

„Obișnuiam să compar obsesiv prețurile”, spune Annie Robinson, în vârstă de 39 de ani, reflectând asupra trecutului său. „Banii erau doar pentru supraviețuire și chirie. Dacă prietenii mă invitau la un concert, refuzam pentru că mă temeam că voi avea nevoie de bani în viitor și nu voi avea suficienți. Dacă ieșeam la cină într-un restaurant care mi se părea scump, nu comandam felul principal, ci doar aperitivul. Fără masaje sau haine noi, doar plata facturilor. Când eram în starea aceea, îngrijirea personală însemna să supraviețuiesc zilei.”

Deși pentru persoanele cu un buget restrâns aceste măsuri pot părea normale, Robinson câștiga bine la acea vreme și și-ar fi putut permite cu ușurință să cheltuiască bani pe oricare dintre aceste lucruri, dar s-a privat în mod deliberat de ele.

„Anorexicul financiar se privează de lucrurile bune pe care banii ne permit să le avem”

În adolescență și la vârsta de 20 de ani, a avut perioade lungi în care economisea obsesiv, cheltuia puțin pe lucrurile care îi aduceau bucurie și se priva de plăcerile financiare, indiferent de cât de mulți bani avea în contul bancar.

Cu alte cuvinte, Robinson – care acum lucrează ca antrenor de wellness și ajută alte persoane să se elibereze de modele restrictive similare – suferea de „anorexie financiară”, un termen folosit pentru a descrie persoanele care au o atitudine de renunțare față de bani. Acestea au o obsesie nesănătoasă pentru economisire și își reduc cheltuielile până la punctul în care acest lucru le afectează în mod negativ bunăstarea.

Vicky Reynal, autoarea cărții „Money On Your Mind: The Psychology Behind Your Financial Habits” (n.r. „Banii în mintea ta: psihologia din spatele obiceiurilor tale financiare”), explică: „La fel ca persoana care se luptă cu tulburarea de sănătate mintală numită anorexie nervoasă, care se privează de mâncare în efortul de a-și menține greutatea corporală la un nivel cât mai scăzut, «anorexicul financiar» se privează de lucrurile «bune» pe care banii ne permit să le avem”.

Ea subliniază că anorexia financiară este foarte diferită de simpla gestionare a bugetului sau de economisirea banilor, deoarece, în timp ce aceste obiceiuri sunt luate în considerare și echilibrate, cheltuielile insuficiente provin dintr-un „loc irațional, emoțional” și „ne restricționează inutil bucuria”.

Anorexia financiară, tot mai frecventă din cauza volatilității piețelor financiare

Asta i s-a întâmplat lui Robinson. Ea s-a luptat cu o tulburare alimentară în adolescență și a descoperit că aceleași tipare se repetau în relația ei cu banii. „Era ceva în legătură cu faptul că eram restrictivă cu resursele. Îmi permiteam anxietatea să se manifeste prin mâncare și bani. Eram obsedată de prețuri; creierul meu făcea aceleași calcule cu banii pe care le făcea cu caloriile - încerca să se liniștească într-un moment în care viața mea părea scăpată de sub control. Mâncarea și finanțele sunt lucruri pe care le alegem în fiecare zi, așa că le foloseam pentru a încerca să fac față emoțiilor mele. Uneori, viața mea devenea foarte limitată. Mă simțeam ca și cum aș fi fost blocată într-o închisoare în interiorul meu.”

Deși nu există date despre anorexia financiară, deoarece termenul este atât de nou, planificatorul financiar Holly Donaldson crede că aceasta devine din ce în ce mai frecventă din cauza volatilității piețelor financiare din ultimul an.

„De fiecare dată când apare mai multă incertitudine în viața cuiva, acest lucru va determina mai multe persoane să se restricționeze, unele dintre ele în mod inutil”, explică ea, subliniind că oamenii pot face acest lucru din diferite motive, dar ceea ce au în comun este „restricționarea inutilă a comportamentului de cheltuire, până la privarea de anumite lucruri”.

„Mă simt prost să cheltuiesc bani. Nu îmi permit să mă bucur de nimic”

Priya, în vârstă de 35 de ani, se identifică ca fiind anorexică financiară. A crescut observând acest comportament la părinții ei, care au venit în Marea Britanie în 1972 după ce și-au părăsit casele și bunurile din Uganda, în urma expulzării tuturor asiaticilor din țară de către dictatorul Idi Amin.

Părinții mei strâng bani și economisesc obsesiv din teamă, iar eu am făcut același lucru toată viața. Chiar și când câștig bine, tot iau autobuzul în loc de metrou și îmi aduc băuturi calde în termos în loc să cumpăr cafea cu lapte. E ca și cum mi-ar fi frică să cheltuiesc bani

Acum câștigă 75.000 de lire sterline pe an și are economii de șase cifre (n.r. întotdeauna în conturi de economii fixe; nu investește niciodată în bursă din cauza temerilor sale), dar încă are o atitudine de privare și lipsă.

Este foarte greu. Mi-aș dori să pot fi mai relaxată, ca prietenii mei, dar îmi fac mereu griji că se va întâmpla ceva în viitor și că voi avea nevoie de acești bani pentru a supraviețui. Acest lucru îmi afectează sănătatea mintală, pentru că sunt mereu anxioasă, și totuși mă simt prost să cheltuiesc bani pe terapie sau chiar pe ieșiri la restaurant și la teatru. Nu îmi permit să mă bucur de nimic – îmi distruge viața

În ultimul an, lucrurile au devenit atât de grave încât Priya a decis în cele din urmă să urmeze o terapie pentru anorexia financiară de care suferea. Terapeutul ei i-a recomandat să noteze exact câtă bani are și cât câștigă în fiecare lună, pentru a avea o imagine clară, în loc să rămână în ceață, și să-și stabilească o sumă ideală pe care să o cheltuiască în fiecare lună, ceea ce Donaldson numește „cheltuieli frivole” pe care să le pună deoparte până la o anumită dată.

„M-a ajutat”, spune Priya. „Fiind o persoană foarte ambițioasă, acum încerc să mă asigur că cheltuiesc exact suma pe care mi-am stabilit-o în fiecare lună, în toate categoriile, de la îngrijire personală la divertisment și socializare. Uneori încă mai simt panică dacă am multe cheltuieli suplimentare într-o lună, dar apoi mă uit la foile mele de calcul și îmi reamintesc că îmi pot permite.”

Citește și: Războaie, taxe vamale și atacuri cibernetice: cum amenință riscurile globale din 2026 economia României și cum îi afectează pe români

Reynal lucrează cu mulți clienți care au obiceiul de a cheltui prea puțin și a descoperit că acest obicei se poate dezvolta din multe motive diferite, de la sentimentul că nu merită lucruri bune, la mândria de a se priva, obsesia controlului sau chiar rușinea bogăției și vina supraviețuitorului.

Dacă crezi că ești o persoană care cheltuiește prea puțin, primul pas este să înțelegi dacă problema ta este o dificultate generală de a cheltui bani (ceea ce ar putea fi foarte bine legat de lăcomie și anxietate sau de teama de a nu avea suficienți bani). Dacă acestea nu rezonează cu tine, atunci întreabă-te pentru ce lucruri/persoane/evenimente îți este mai ușor să cheltui și care îți par mai problematice și îți provoacă vinovăție. Acest lucru vă va da deja un indiciu despre faptul că „clasificați” cheltuielile în mintea voastră și ce ar putea însemna asta.

Ea încurajează, de asemenea, oamenii să se gândească la ceea ce simt atunci când se privesc de ceva – este mândrie sau rușine? Această muncă le permite să înțeleagă exact cum arată anorexia lor financiară – și cum să se elibereze de ea.

Cum te poți elibera de vina de a cheltui bani

Pentru Robinson, anorexia financiară – la fel ca tulburarea ei alimentară – a avut suișuri și coborâșuri de-a lungul vieții. A crescut într-o familie privilegiată din clasa mijlocie și a avut perioade de anorexie financiară în adolescență, dar lucrurile s-au înrăutățit abia când familia ei a suferit o cădere financiară majoră, când ea avea vreo 20 de ani. Cu ajutorul terapiei – și al maternității – a reușit în cele din urmă să renunțe la mentalitatea de lipsă și acum este liberă de anorexia financiară, dar călătoria nu a fost una liniară.

Am compasiune pentru acele perioade din viața mea în care eram în modul de supraviețuire. Când treci printr-o tranziție sau o pierdere și ai mai puține resurse, acelea erau momentele în care aveam recidive. Cum ar fi când a murit tatăl meu sau când am trecut printr-o despărțire teribilă. O mare parte din vindecarea mea a venit din faptul că m-am ancorat în „cine sunt eu? Ce îmi place să fac? Pot să-mi dau permisiunea nu doar să cheltuiesc bani pe lucruri care îmi plac, ci și să petrec timp făcând lucruri care îmi plac?

„Maternitatea mi-a schimbat viața și m-a ajutat să realizez că pot să mă înmoaie. Încă sunt atentă, pentru că am un buget limitat, dar este important pentru mine ce model îi ofer fiului meu de cinci ani. Vorbim despre reciclare, dar, dacă îi place ceva, uneori îi cumpărăm, pentru că îi aduce bucurie, iar asta este extrem de important pentru fericirea și sănătatea noastră”, a adăugat tânăra.

Robinson este conștientă că lucrurile se pot schimba și că temerile ei pot reapărea, dar știe că răspunsurile se află în încrederea în sine: „Am fost concediată acum un an și a fost foarte înfricoșător. Era o situație precară: de unde voi plăti chiria? De unde voi plăti asigurarea de sănătate? Dar nu am intrat în spirală și nu am avut o recidivă. Pentru că am încredere în mine că voi avea grijă de mine, indiferent ce se va întâmpla. Sunt surprinsă, mândră și recunoscătoare că am ajuns unde sunt. Este posibil și nu credeam că va fi așa.”

