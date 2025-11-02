Live TV

Prețurile pentru ședintele foto de Crăciun pornesc anul acesta de la 450 de lei de lei, în funcție de dorințele clienților. Fotografie cu caracter ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images

Românii au intrat în spiritul Sărbătorilor. Chiar dacă mai sunt două luni până la Crăciun, locurile pentru ședințele foto tematice de sărbători sunt ocupate de săptămâni întregi. Vorbim despre decoruri de mii de euro, pregătite de fotografi pentru a surprinde cadrul perfect al unei amintiri de neuitat. Prețul unei astfel de ședințe foto începe de la 450 de lei. „Nu vin doar la o ședință foto, vin să trăiască cu adevărat o poveste de Crăciun”, spune un fotograf din Timișoara.

Medana și Cosmin au început pregătirile încă din vară, pentru a construi decoruri inspirate din filmele de la Hollywood. Doar anul acesta investesc peste 6.000 de euro pentru cadrele perfecte.

„Nefiind designeri de interior, să zic așa, nu am avut o bază și am făcut cum am crezut noi, ca să iasă rezultatul cât mai frumos”, spune Cosmin Ilieși, proprietarul studioului foto.

Prețurile pornesc de la 450 de lei de lei pe ședință, în funcție de dorințele clienților.

„Programările au început din septembrie anul acesta și, la sfârșitul lunii septembrie - începutul lui octombrie, aveam aproape 100 de programări”, spune Medana Bianca Ilieși, fotograf.

„Sunt cele mai frumoase amintiri, zic eu, pe care ni le creăm în fiecare an. Sunt cele mai prețioase pentru noi”, spune o tânără.

„Niciun an fără această ședință”, o completează soțul ei.

Oamenii pot alege de la decorul clasic cu roșu și auriu în Atelierul lui Moș Crăciun până la decoruri inspirate din filme sau desene animate.

„Copiii sunt efectiv fascinați, iar părinții se bucură de fericirea lor. Pentru mine, asta e cea mai mare satisfacție, pentru că ei nu vin doar la o ședință foto, vin să trăiască cu adevărat o poveste de Crăciun”, mărturisește fotograful Răzvan Viționescu.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

