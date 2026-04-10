Ce rugăciune se rostește în Vinerea Mare, înainte de Paște. Semnificația Prohodului Domnului

Rugăciune Vinerea Mare. Foto Getty Images
Rugăciune Vinerea Mare. Foto Getty Images
Vinerea Mare: Semnificația profundă a rugăciunii Rugăciuni rostite în Vinerea Mare

Vinerea Mare, ziua în care creștinii comemorează răstignirea lui Iisus Hristos, aduce în prim-plan nu doar tradițiile religioase, ci mai ales importanța rugăciunii ca formă de introspecție și apropiere de divinitate. Într-un context spiritual profund, credincioșii sunt îndemnați să înțeleagă semnificația acestei zile, rolul esențial al rugăciunii și al participării la Denia Prohodului Domnului, slujbă oficiată în seara Vinerii Mari.

Vinerea Mare este un reper de profunzime într-o lume dominată de grabă și superficialitate. Rugăciunea nu este numai un gest religios, ci un exercițiu de conștiință și o întoarcere către valorile esențiale.

Vinerea Mare: Semnificația profundă a rugăciunii

„Vinerea Mare este una dintre cele mai încărcate zile din punct de vedere spiritual din calendarul creștin și marchează momentul răstignirii și morții Mântuitorului Iisus Hristos. Este o zi a tăcerii, a reflecției și a trăirii interioare intense, în care credincioșii sunt chemați să își îndrepte atenția spre jertfa supremă și sensul profund al acesteia: iubirea și mântuirea.

Dincolo de tradiții și obiceiuri, esența acestei zile este rugăciunea. Nu o rugăciune formală sau mecanică, ci una trăită, conștientă, care exprimă pocăință, recunoștință și dorința de apropiere de Dumnezeu. În acest context, participarea la slujba Deniei Prohodului Domnului ocupă un loc central. Aceasta nu este doar o simplă slujbă religioasă, ci o reconstituire simbolică a punerii în mormânt a lui Hristos, un moment colectiv de reculegere în care credincioșii devin martori ai suferinței și jertfei divine.

În plan personal, una dintre cele mai importante rugăciuni recomandate pentru această zi este Psalmul 50, cunoscut drept psalmul pocăinței.

Importanța sa derivă din conținutul profund introspectiv: este o mărturisire sinceră a slăbiciunii umane și o cerere de iertare adresată lui Dumnezeu. Rostirea acestui psalm în Vinerea Mare capătă o semnificație aparte, deoarece reflectă exact starea sufletească pe care această zi o cere: smerenie, regret pentru greșeli și dorința de îndreptare.”, a explicat pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București

Rugăciuni rostite în Vinerea Mare

Credincioșii sunt încurajați să rostească în Vinerea Mare rugăciuni adresate direct lui Hristos, în care să conștientizeze sacrificiul Său. O astfel de rugăciune, simplă în formă, dar profundă în conținut, poate exprima esența acestei zile: recunoașterea jertfei și dorința de transformare interioară. Importanța nu constă în complexitatea cuvintelor, ci în autenticitatea trăirii.

Vinerea Mare nu este doar o zi de comemorare, ci și una de asumare. Oamenii sunt îndemnați să își analizeze viața, să își recunoască greșelile și să își regăsească echilibrul spiritual. Postul, tăcerea și evitarea distracțiilor nu sunt simple restricții, ci instrumente care facilitează această introspecție.

„Rugăciunea din această zi nu este doar un act religios, ci un exercițiu de conștiință, o întoarcere către valori esențiale, cele care contează cu adevărat, și o reamintire a faptului că, dincolo de cotidian, există un sens mai înalt al existenței noastre pe pământ. Astfel, pentru credincioși, cel mai important obicei în Vinerea Mare nu este doar ce rugăciune rostesc, ci cum o rostesc. În liniște, cu sinceritate și cu deplină conștientizare a semnificației acestei zile.”, a mai adăugat Părintele

Prohodul Domnului: Slujba care reconstituie simbolic înmormântarea lui Hristos

Prohodul Domnului este una dintre cele mai importante rânduieli liturgice din Vinerea Mare, oficiată în cadrul Deniei de seară, și reprezintă, în esență, ceremonia simbolică a înmormântării lui Iisus Hristos. Structurat sub forma unor cântări liturgice, împărțite în trei părți numite „stări”, Prohodul redă, într-o manieră poetică și profund simbolică, momentul punerii în mormânt a Mântuitorului și durerea resimțită de cei apropiați.

În centrul acestei rânduieli se află Epitaful, icoana care îl înfățișează pe Hristos așezat în mormânt, în jurul căreia credincioșii se adună în semn de respect și recunoștință. Procesiunea cu lumânări aprinse, desfășurată în jurul bisericii, completează dimensiunea simbolică a momentului, sugerând conducerea spre mormânt și participarea colectivă la acest episod fundamental al credinței creștine.

Din perspectivă spirituală, Prohodul nu este doar o rememorare, ci o invitație la trăire. Este momentul în care comunitatea se unește în rugăciune și reflecție, iar credinciosul este chemat să înțeleagă sensul profund al jertfei și al speranței care o însoțește.

Rugăciunea searii: Psalmul 50

„Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu.

Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.

Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește.

Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.

Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.” (Sursa: Doxologia)

