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De la „criza de șapte ani” la divorțul după două decenii. Cum s-a schimbat durata căsniciilor

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Din articol
„Criza de șapte ani”, depășită de divorțurile după două decenii O tendință observată și în Statele Unite Costul vieții îi face pe unii să amâne divorțul

După 20 de ani împreună, tot mai multe cupluri aleg să se despartă. Datele oficiale din Anglia și Țara Galilor arată că divorțurile după cel puțin două decenii de căsnicie au reprezentat 26% din total în 2025, depășind proporția celor înregistrate după cinci până la nouă ani. Specialiștii spun că motivele sunt diverse: de la copii și schimbarea priorităților până la dificultățile financiare care pot amâna o despărțire, anunță The Guardian.

Majoritatea cuplurilor au auzit de temuta „criză de la șapte ani”, perioada în care entuziasmul începutului de relație se estompează, iar realitățile vieții de zi cu zi își fac simțită prezența.

Datele oficiale arată însă că, în Anglia și Țara Galilor, cea mai mare proporție a divorțurilor nu mai este înregistrată în această etapă a căsniciei. Potrivit Oficiului Național de Statistică (ONS), mai mult de un sfert dintre divorțurile cuplurilor de sex opus din 2025 au avut loc după cel puțin 20 de ani de căsătorie.

Printre persoanele publice ale căror căsnicii de lungă durată s-au încheiat se numără fosta prezentatoare a emisiunii „Strictly Come Dancing”, Tess Daly, care s-ar fi separat recent de soțul ei, prezentatorul Vernon Kay, după 22 de ani de căsnicie. Actorul Hugh Bonneville, cunoscut pentru rolul său din „Downton Abbey”, s-a despărțit de soția sa, Lulu Williams, în 2023, după 25 de ani de căsătorie. În 2019, Colin Firth și-a anunțat despărțirea de soția sa, Livia Giuggioli, după 22 de ani împreună. De asemenea, actrița Nicole Kidman și cântărețul Keith Urban s-au despărțit în 2025, după aproape 20 de ani de căsnicie.

Avocații specializați în divorțuri au atras anterior atenția că unele cupluri amână separarea din cauza crizei costului vieții. Datele recente arată, totodată, că durata medie a căsniciilor care se încheie prin divorț în Anglia și Țara Galilor a ajuns la un nivel record.

„Criza de șapte ani”, depășită de divorțurile după două decenii

Statisticile ONS au indicat mult timp că intervalul asociat cu „criza de șapte ani” este unul important în ceea ce privește divorțurile. De la începutul înregistrărilor, în 1963, cea mai mare proporție a divorțurilor dintr-un an a fost aproape întotdeauna înregistrată în rândul cuplurilor căsătorite de cinci până la nouă ani.

În 2025, însă, situația a fost diferită. Puțin peste un sfert, respectiv 26%, dintre cele 102.879 de divorțuri înregistrate în rândul cuplurilor de sex opus din Anglia și Țara Galilor au vizat persoane căsătorite de cel puțin 20 de ani. În schimb, 23% dintre divorțuri au implicat cupluri care erau căsătorite de cinci până la nouă ani.

Este a doua oară când divorțurile după cel puțin 20 de ani de căsnicie au depășit, ca proporție, divorțurile din intervalul de cinci până la nouă ani. O situație similară s-a înregistrat la mijlocul anilor 1980, după ce o modificare legislativă a redus de la trei ani la un an perioada minimă de căsătorie necesară înainte de divorț.

Avocații specializați în dreptul familiei consideră că una dintre explicațiile pentru creșterea numărului de divorțuri după două decenii de căsnicie este decizia unor cupluri de a rămâne împreună până când copiii cresc.

Lisa Pepper, avocată specializată în divorțuri la firma Osbornes Law, a declarat pentru „The Sunday Times”: „Cea mai mare parte a cazurilor pe care le întâlnesc sunt după o căsătorie de lungă durată. Este adevărat că rămân împreună de dragul copiilor.”

O tendință observată și în Statele Unite

Fenomenul se manifestă și în Statele Unite. Un studiu realizat de centrul de cercetare Pew a constatat că rata divorțurilor după 20 de ani de căsnicie s-a dublat începând cu anii 1990.

Cercetătorii au avertizat însă că divorțul la vârste înaintate poate avea și dezavantaje. Persoanele care divorțează la această etapă a vieții tind să aibă o siguranță financiară mai redusă decât adulții căsătoriți sau văduvi, în special în cazul femeilor.

De asemenea, traiul pe cont propriu la vârste înaintate poate afecta situația financiară și, în cazul bărbaților, satisfacția față de viața socială.

O analiză realizată de firma americană de avocatură Weinberger arată că percepția asupra căsătoriei s-a schimbat, în special în comunitățile mai progresiste din Statele Unite.

„Căsătoria pe viață nu mai este considerată apogeul unei vieți adulte de succes – mai ales în zonele mai progresiste ale țării. Cei care dispun de resurse financiare adecvate pentru a se descurca singuri pot simți o mai mare libertate de a se despărți”, arată analiza.

Autorii adaugă că presiunea socială mai redusă de a rămâne împreună indiferent de circumstanțe le poate oferi persoanelor mai în vârstă mai multă libertate de a pune capăt unor căsnicii nefericite și de a se bucura de anii de după pensionare.

Costul vieții îi face pe unii să amâne divorțul

Datele anterioare ale ONS arată că, în 2025, o căsnicie care s-a încheiat prin divorț a durat, în medie, 13 ani în Anglia și Țara Galilor. Este cea mai mare durată medie de la începutul înregistrărilor, în 1963, și o creștere semnificativă față de minimul de 8,9 ani consemnat în 1985.

Rebecca Aston-Jones, asociată senior la firma de avocatură Clarke Willmott, specializată în dreptul familiei, afirmă că presiunea financiară îi poate determina pe partenerii nefericiți să rămână împreună.

„Unul dintre principalii factori care îi descurajează pe oameni să divorțeze este presiunea financiară semnificativă pe care o implică înființarea și întreținerea a două gospodării separate”, a declarat aceasta.

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Editor : C.A.

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