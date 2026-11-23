Copiii încep să-i păcălească pe cei din jur mult mai devreme decât ar crede părinții, iar acest comportament poate fi un semn al dezvoltării cognitive sănătoase. Psihologii explică ce legătură au primele minciuni cu empatia și înțelegerea gândurilor celorlalți, dar și cum pot părinții să încurajeze sinceritatea, fără să-i facă pe cei mici să se teamă să spună adevărul.

„Este, de fapt, o abilitate pe care copiii o dezvoltă și pe care o exersează pentru a deveni tot mai buni”, explică psihologul clinician Jade Redfern, într-un podcast BBC. Copiii foarte mici nu au încă abilitățile cognitive suficient de dezvoltate pentru a spune minciuni elaborate, explică ea, însă sunt capabili să manifeste comportamente înșelătoare chiar înainte de împlinirea vârstei de un an.

Unul dintre studiile menționate într-un podcast realizat de Universitatea din Bristol a constatat că aproximativ un sfert dintre copii par să înțeleagă anumite forme de înșelăciune încă de la vârsta de zece luni.

Profesoara Elena Hoicka, care a coordonat cercetarea, spune că a fost fascinant să descopere cât de devreme pot copiii să manifeste asemenea comportamente și cât de ingenioși și șireți pot fi, inclusiv propriii săi copii.

„Ca mamă a trei copii, pot confirma cât de inventivi și vicleni pot fi. Una dintre tacticile lor obișnuite este să se ascundă sub masă sau în baie pentru a mânca dulciuri ori ciocolată”, spune ea

Hoicka explică faptul că, începând cu vârsta de doi ani, copiii folosesc forme destul de simple de înșelăciune, precum faptul că se prefac că nu își aud părinții sau neagă că au făcut ceva.

„Aceste comportamente pot include și activități interzise, desfășurate pe ascuns”, spune ea. „De exemplu, se uită într-o geantă în care li s-a spus să nu umble, atunci când cred că nu îi vede nimeni, sau inventează scuze, cum ar fi că trebuie să meargă la toaletă atunci când li se cere să facă ordine.”

Până la vârsta de trei ani, copiii devin mult mai pricepuți și mai creativi în încercările de a-i induce în eroare pe ceilalți, demonstrând o înțelegere mai profundă a limbajului și a modului în care funcționează mintea altor persoane.

Tot la această vârstă, încep să ascundă intenționat anumite informații. De exemplu, îi pot spune sincer unui părinte că fratele sau sora i-a lovit, omițând însă faptul că ei au lovit primii. Aceste comportamente sunt semne ale dezvoltării unei capacități pe care Redfern o numește „teoria minții”.

„Pe măsură ce copiii cresc, ne dorim să învețe și să dezvolte capacitatea de a înțelege că sunt persoane distincte, cu propria minte și propriile intenții”, explică psihologul. „În acest fel își dezvoltă empatia, adică abilitatea de a se gândi la gândurile și sentimentele altei persoane, care pot fi diferite de ale lor.”

Un alt motiv pentru care un copil poate minți este autoprotecția: nu vrea să își supere sau să își dezamăgească părintele. „Toate ființele umane sunt motivate de nevoia de atașament”, spune Redfern. „Copiii sunt motivați de dorința de a păstra relația cu persoanele care îi îngrijesc, deoarece depind de această relație”.

Cum poate fi încurajată sinceritatea

Potrivit psihologului, copiii învață de timpuriu ce comportamente îi apropie de persoanele care îi îngrijesc și care îi îndepărtează de acestea. Din acest motiv, Redfern consideră că sinceritatea poate fi încurajată prin crearea unui mediu în care copilul să se simtă în siguranță atunci când spune adevărul: „Trebuie să ne gândim cum îi putem ajuta pe copii să se simtă suficient de în siguranță încât să ne spună adevărul atunci când au făcut o greșeală și nu vor să ne dezamăgească.”

Mamă a trei copii își amintește un episod în care fiul său cel mare a împrumutat bicicleta fratelui său și a stricat-o după ce s-a izbit cu ea de o mașină. Inițial, băiatul a încercat să mintă în legătură cu cele întâmplate.

„I-am spus: «Nu vei avea probleme mari dacă îmi spui adevărul». Apoi am plecat și i-am lăsat puțin timp și spațiu. Iar el a spus: «Da, eu am fost». Atunci a înțeles că se afla într-un mediu sigur. Am discutat despre ce se întâmplase, fără să ridicăm vocea, fără urlete sau țipete”, a povestit ea.

Redfern consideră că acesta este un exemplu bun despre cum ar trebui gestionată o asemenea situație. Psihologul adaugă că există și împrejurări în care o minciună sau o formulare mai nuanțată poate fi potrivită, de exemplu atunci când copiii primesc un cadou care nu le place sau când fac observații despre aspectul fizic al altor persoane.

„Copiii mei mi-au spus recent, foarte încântați, că am o mulțime de riduri”, povestește ea. „Și în acest caz încerc să reacționez cu o curiozitate sinceră.”

Psihologul explică faptul că discută cu ei despre motivele pentru care consideră că are riduri: „Cred că este important ca, pe măsură ce copiii cresc, să putem explora împreună asemenea lucruri, purtând conversații deschise, bazate pe curiozitate. Acest lucru contribuie cu adevărat la dezvoltarea empatiei față de sentimentele celorlalți, atunci când copiilor li se arată empatie și li se oferă în mod repetat exemple de comportament empatic.”

Editor : M.I.